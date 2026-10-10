ETV Bharat / bharat

पति की मौत के बाद इसरत ने शुरू किया काम, अब उनके साथ 26 महिलाएं जूट के प्रोडक्ट बनाकर कमा रहीं हजारों रुपये

ओडिशा के केंद्रपाड़ा की इसरत जहां ने 26 महिलाओं को एक साथ लाकर एक क्राफ्ट का काम शुरू किया. ( ETV Bharat )

केंद्रपाड़ा (ओडिशा) : एक शॉपिंग बैग तैयार हो रहा है, एक महिला उसका मुख्य हिस्सा सिल रही है, दूसरी हैंडल लगा रही है और तीसरी उसे फाइनल टच दे रही है.

ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक कार्यस्थान पर, महिलाएं काम आपस में बांट लेती हैं और जूट के कपड़े से सुंदर उत्पाद बनाने और उन्हें बेचने में एक-दूसरे की मदद करती हैं. घर के कामों और बच्चों की देखभाल के बीच, उन्हें एक ऐसा शौक मिल गया है जिससे वे अपनी खुद की कमाई भी कर पाती हैं.

इन सबको एक साथ लाने वाली महिला हैं 50 साल की इसरत जहां, जिनकी अपनी रोजी-रोटी कमाने की यात्रा तब शुरू हुई जब उनके पति का निधन हो गया. कभी ज़्यादातर घर तक ही सीमित रहने वाली वह, अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए घर से बाहर निकलीं. आज, वह 26 महिलाओं (खुद को मिलाकर) के एक उत्पादक समूह को लीड करती हैं, जो जूट के बैग, फोल्डर और हाथ से बनी दूसरी चीजें बनाते हैं. कमाई तो अच्छी है, लेकिन ऑर्डर हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं मिलते. फिर भी, महिलाएं इस काम, साथ काम करने वाली महिलाओं और उस आत्मविश्वास के बारे में बहुत अच्छे से बात करती हैं जो उन्हें इस काम से मिला है और जिसे पाने में इसरत ने उनकी मदद की है. 'मिलकर काम करने से मुश्किल नहीं लगता'

समूह की सदस्य अस्मा बीबी ने कहा, “जब सब मिलकर काम करते हैं, तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है. कोई बैग में हैंडल लगाता है, तो कोई फाइल पर काम करता है. हम एक-दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए काम मुश्किल नहीं लगता.” इसरत डेराबिश ब्लॉक के गोलाराहट के वार्ड 13 में रहती हैं. पहले, कई लोग उन्हें स्थानीय स्तर पर मशहूर खिलाड़ी और पत्रकार जाकिर हुसैन खान की पत्नी के तौर पर जानते थे. अब वे पूरे जिले में उन महिलाओं के बीच भी जानी जाती हैं जो जूट से घर की और रोजमर्रा की चीजें बनाना सीखाना चाहती हैं. पति की मौत के बाद, अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने ऊन का काम, कढ़ाई और सिलाई शुरू की. उन्हें सिलाई का अनुभव तो पहले से ही था. कोविड में रुक गईं थीं गतिविधियां

उन्होंने याद किया कि वे 1985 से ही सुई-धागे का काम कर रही थीं. समय के साथ, यही हुनर ​​एक सामूहिक उद्यम की नींव बन गया. स्वाधीन प्रोड्यूसर ग्रुप 2019 में बनाया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण दो साल तक इसकी गतिविधियां रुकी रहीं. महिलाओं ने मिलकर 18 हजार रुपये जोड़कर फिर की शुरूआत

जब महिलाओं ने काम फिर से शुरू करने का फैसला किया, तो उन्होंने अपनी बचत को एक साथ मिलाया और शुरुआती सरकारी आर्थिक मदद के बिना काम दोबारा शुरू करने के लिए 18,000 रुपये जमा किए. इसरत ने कहा, “हमने सिलाई से शुरुआत की थी. लेकिन जब हमने देखा कि हर जगह सिलाई का काम हो रहा है, तो हमने जूट का काम करने के बारे में सोचा. हमारे चार-पांच सदस्य ट्रेनिंग के लिए गए.” समूह ने 2022 में जूट प्रोडक्ट बनाना शुरू किया

इस समूह ने 2022 में जूट के प्रोडक्ट बनाना शुरू किया. जूट की खेती के लिए मशहूर जिले में महिलाओं को एक ऐसा मटीरियल मिला, जिससे कई तरह की उपयोगी चीजें बनाने के लिए प्रयोग किए जा सकते थे. इसकी बायोडिग्रेडेबल (आसानी से नष्ट होने वाली) खूबी भी उन्हें पसंद आई. समूह की सचिव राजिदा खानम ने कहा, "हमने जूट इसलिए चुना क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल है." इसरत ने बताया कि प्लास्टिक को लेकर चिंता और इसके विकल्पों की मांग ने उन्हें यह प्रोडक्ट रेंज तैयार करने के लिए प्रेरित किया. कुछ समय तक यह ग्रुप इसरत के घर से काम करता रहा. 2025 में, इन महिलाओं को स्थानीय बूढ़ी जगुलाई मंदिर के पास 'मिशन शक्ति' की एक इमारत में जगह मिली. तब से, 26 सदस्य वहां काम करते रहे हैं. आम शेड्यूल में घर की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखती हैं महिलाएं

उनके आम शेड्यूल में घर की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखा जाता है. वे सुबह 11 बजे आती हैं, दोपहर 1 बजे तक काम करती हैं और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच लौट जाती हैं. आने से पहले, वे यह पक्का कर लेती हैं कि घर के काम पूरे हो गए हैं और बच्चों को स्कूल भेज दिया गया है. बड़े ऑर्डर पर काम का समय बढ़ जाता है

जब बड़े ऑर्डर आते हैं, तो काम का दिन लंबा हो जाता है. अस्मा ने बताया कि कभी-कभी काम पूरा करने के लिए उन्हें रात 9 या 10 बजे तक रुकना पड़ता है. वह खुद भी एक दर्जी हैं, वह शॉपिंग बैग बनाती हैं और उनकी फिनिशिंग का काम भी संभालती हैं. प्रोडक्ट के आधार पर, एक बैग पूरा करने में उन्हें लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं. कपड़ा कट जाने के बाद, महिलाएं काम बांट लेती हैं और उपलब्ध टुकड़ों पर काम करती हैं. अस्मा ने कहा, "हमें और ऑर्डर चाहिए. इससे हमें और काम करने का हौसला मिलेगा और हमारी कमाई भी बढ़ेगी. हमें सरकार से और सुविधाओं और मदद की भी उम्मीद है, ताकि हम आगे बढ़ सकें." मांग बढ़ने पर कोलकाता से कपड़ा खरीदते हैं

यह समूह कटक से कपड़ा खरीदता है, लेकिन मांग बढ़ने पर वे इसे कोलकाता से मंगाते हैं. इसरत ने बताया कि वे जो कपड़ा खरीदते हैं, उसकी कीमत लगभग 30 से 50 रुपये प्रति मीटर होती है और एक मीटर कपड़े से लगभग तीन बैग बन सकते हैं (यह बैग के साइज़ पर निर्भर करता है). बैग की कीमत 150 रुपये से शुरू होती है. हर सदस्य की महीने में तीन से पांच हजार रुपये आमदनी

उनके अनुसार, सदस्य महीने में लगभग 3,000 से 5,000 रुपये कमाती हैं. इस पैसे से घर के खर्चों में मदद मिलती है, हालांकि महिलाएं इतना काम चाहती हैं कि वे नियमित रूप से ज़्यादा कमाई कर सकें.