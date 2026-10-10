पति की मौत के बाद इसरत ने शुरू किया काम, अब उनके साथ 26 महिलाएं जूट के प्रोडक्ट बनाकर कमा रहीं हजारों रुपये
इसरत जहां ने जूट के हैंडीक्राफ्ट का एक काम शुरू किया, जिसमें महिलाएं मिलकर काम करती हैं, अच्छी कमाई करती हैं. राधाकांत मोहंती की रिपोर्ट...
Published : October 10, 2026 at 5:04 PM IST
केंद्रपाड़ा (ओडिशा) : एक शॉपिंग बैग तैयार हो रहा है, एक महिला उसका मुख्य हिस्सा सिल रही है, दूसरी हैंडल लगा रही है और तीसरी उसे फाइनल टच दे रही है.
ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक कार्यस्थान पर, महिलाएं काम आपस में बांट लेती हैं और जूट के कपड़े से सुंदर उत्पाद बनाने और उन्हें बेचने में एक-दूसरे की मदद करती हैं. घर के कामों और बच्चों की देखभाल के बीच, उन्हें एक ऐसा शौक मिल गया है जिससे वे अपनी खुद की कमाई भी कर पाती हैं.
इन सबको एक साथ लाने वाली महिला हैं 50 साल की इसरत जहां, जिनकी अपनी रोजी-रोटी कमाने की यात्रा तब शुरू हुई जब उनके पति का निधन हो गया. कभी ज़्यादातर घर तक ही सीमित रहने वाली वह, अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए घर से बाहर निकलीं.
आज, वह 26 महिलाओं (खुद को मिलाकर) के एक उत्पादक समूह को लीड करती हैं, जो जूट के बैग, फोल्डर और हाथ से बनी दूसरी चीजें बनाते हैं.
कमाई तो अच्छी है, लेकिन ऑर्डर हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं मिलते. फिर भी, महिलाएं इस काम, साथ काम करने वाली महिलाओं और उस आत्मविश्वास के बारे में बहुत अच्छे से बात करती हैं जो उन्हें इस काम से मिला है और जिसे पाने में इसरत ने उनकी मदद की है.
'मिलकर काम करने से मुश्किल नहीं लगता'
समूह की सदस्य अस्मा बीबी ने कहा, “जब सब मिलकर काम करते हैं, तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है. कोई बैग में हैंडल लगाता है, तो कोई फाइल पर काम करता है. हम एक-दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए काम मुश्किल नहीं लगता.”
इसरत डेराबिश ब्लॉक के गोलाराहट के वार्ड 13 में रहती हैं. पहले, कई लोग उन्हें स्थानीय स्तर पर मशहूर खिलाड़ी और पत्रकार जाकिर हुसैन खान की पत्नी के तौर पर जानते थे.
अब वे पूरे जिले में उन महिलाओं के बीच भी जानी जाती हैं जो जूट से घर की और रोजमर्रा की चीजें बनाना सीखाना चाहती हैं. पति की मौत के बाद, अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने ऊन का काम, कढ़ाई और सिलाई शुरू की. उन्हें सिलाई का अनुभव तो पहले से ही था.
कोविड में रुक गईं थीं गतिविधियां
उन्होंने याद किया कि वे 1985 से ही सुई-धागे का काम कर रही थीं. समय के साथ, यही हुनर एक सामूहिक उद्यम की नींव बन गया. स्वाधीन प्रोड्यूसर ग्रुप 2019 में बनाया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण दो साल तक इसकी गतिविधियां रुकी रहीं.
महिलाओं ने मिलकर 18 हजार रुपये जोड़कर फिर की शुरूआत
जब महिलाओं ने काम फिर से शुरू करने का फैसला किया, तो उन्होंने अपनी बचत को एक साथ मिलाया और शुरुआती सरकारी आर्थिक मदद के बिना काम दोबारा शुरू करने के लिए 18,000 रुपये जमा किए. इसरत ने कहा, “हमने सिलाई से शुरुआत की थी. लेकिन जब हमने देखा कि हर जगह सिलाई का काम हो रहा है, तो हमने जूट का काम करने के बारे में सोचा. हमारे चार-पांच सदस्य ट्रेनिंग के लिए गए.”
समूह ने 2022 में जूट प्रोडक्ट बनाना शुरू किया
इस समूह ने 2022 में जूट के प्रोडक्ट बनाना शुरू किया. जूट की खेती के लिए मशहूर जिले में महिलाओं को एक ऐसा मटीरियल मिला, जिससे कई तरह की उपयोगी चीजें बनाने के लिए प्रयोग किए जा सकते थे. इसकी बायोडिग्रेडेबल (आसानी से नष्ट होने वाली) खूबी भी उन्हें पसंद आई.
समूह की सचिव राजिदा खानम ने कहा, "हमने जूट इसलिए चुना क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल है." इसरत ने बताया कि प्लास्टिक को लेकर चिंता और इसके विकल्पों की मांग ने उन्हें यह प्रोडक्ट रेंज तैयार करने के लिए प्रेरित किया.
कुछ समय तक यह ग्रुप इसरत के घर से काम करता रहा. 2025 में, इन महिलाओं को स्थानीय बूढ़ी जगुलाई मंदिर के पास 'मिशन शक्ति' की एक इमारत में जगह मिली. तब से, 26 सदस्य वहां काम करते रहे हैं.
आम शेड्यूल में घर की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखती हैं महिलाएं
उनके आम शेड्यूल में घर की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखा जाता है. वे सुबह 11 बजे आती हैं, दोपहर 1 बजे तक काम करती हैं और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच लौट जाती हैं. आने से पहले, वे यह पक्का कर लेती हैं कि घर के काम पूरे हो गए हैं और बच्चों को स्कूल भेज दिया गया है.
बड़े ऑर्डर पर काम का समय बढ़ जाता है
जब बड़े ऑर्डर आते हैं, तो काम का दिन लंबा हो जाता है. अस्मा ने बताया कि कभी-कभी काम पूरा करने के लिए उन्हें रात 9 या 10 बजे तक रुकना पड़ता है. वह खुद भी एक दर्जी हैं, वह शॉपिंग बैग बनाती हैं और उनकी फिनिशिंग का काम भी संभालती हैं.
प्रोडक्ट के आधार पर, एक बैग पूरा करने में उन्हें लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं. कपड़ा कट जाने के बाद, महिलाएं काम बांट लेती हैं और उपलब्ध टुकड़ों पर काम करती हैं.
अस्मा ने कहा, "हमें और ऑर्डर चाहिए. इससे हमें और काम करने का हौसला मिलेगा और हमारी कमाई भी बढ़ेगी. हमें सरकार से और सुविधाओं और मदद की भी उम्मीद है, ताकि हम आगे बढ़ सकें."
मांग बढ़ने पर कोलकाता से कपड़ा खरीदते हैं
यह समूह कटक से कपड़ा खरीदता है, लेकिन मांग बढ़ने पर वे इसे कोलकाता से मंगाते हैं. इसरत ने बताया कि वे जो कपड़ा खरीदते हैं, उसकी कीमत लगभग 30 से 50 रुपये प्रति मीटर होती है और एक मीटर कपड़े से लगभग तीन बैग बन सकते हैं (यह बैग के साइज़ पर निर्भर करता है). बैग की कीमत 150 रुपये से शुरू होती है.
हर सदस्य की महीने में तीन से पांच हजार रुपये आमदनी
उनके अनुसार, सदस्य महीने में लगभग 3,000 से 5,000 रुपये कमाती हैं. इस पैसे से घर के खर्चों में मदद मिलती है, हालांकि महिलाएं इतना काम चाहती हैं कि वे नियमित रूप से ज़्यादा कमाई कर सकें.
पास ही डुमुकाहट में रहने वाली संगीता साहू के लिए इस समूह से जुड़ना ज़िंदगी बदलने वाला अनुभव रहा. उन्होंने कहा, "मैं घर के रोजमर्रा के काम निपटाकर यहां आती हूं क्योंकि मैं अपना कुछ करना चाहती हूं और आगे बढ़ना चाहती हूं."
वह पत्तों से बनी चीजों पर काम करने के अलावा जूट के शॉपिंग बैग, बोतल बैग और फ़ोल्डिंग फाइलें भी सिलती हैं. नवंबर 2025 में, उन्होंने छाता में ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) की पहल, 'ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान' में जूट के उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग ली और जो सीखा था, उसे ग्रुप के कार्यस्थान में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया.
संगीता का कहना है कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने और काम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने का श्रेय इसरत को जाता है. उन्होंने कहा, "वही समूह को संभालती हैं और हमें काम के बारे में बताती हैं. उन्हीं की वजह से हम घर से बाहर निकल पाई हैं और लोग हमें जानने लगे हैं."
'मदद मिले तो आगे बढ़ सकते हैं'
फिर भी, वह अपनी कमाई की सीमाओं के बारे में खुलकर बात करती हैं. “हम उतनी कमाई नहीं कर पा रहे हैं जितनी हमें करनी चाहिए. हमें जो भी काम मिलता है, हम वह करते हैं. अगर हमें और मदद मिले, तो हम और आगे बढ़ सकते हैं.”
जूट क्राफ्ट के साथ-साथ, यह समूह सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ऊन का काम और पत्तों की सिलाई का काम भी करता है. इसरत ने बताया कि जब चतरा चकाडा में पत्तों की प्रोसेसिंग यूनिट ने काम करना शुरू किया, तो महिलाओं ने सिलाई किए हुए साल के पत्ते सप्लाई किए.
उनके जूट के सामानों की रेंज में हैंडबैग, शॉपिंग बैग, बॉटल कैरियर, ऑफिस और लैपटॉप बैग, लंच बैग, फाइल, फोल्डर, बैठने की मैट और लेटर होल्डर शामिल हैं. कई तरह के उत्पाद बनाने से सदस्यों को अपने अलग-अलग हुनर का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है.
चसाखंडा की सुभाषिनी स्वाइन के लिए, इस काम की सबसे अच्छी बात हिंदू-मुस्लिम भाईचारा है. उन्होंने कहा, "इसके अलावा, यहां सीखने और कमाने का काम साथ-साथ होता है. इसलिए मुझे यहां आना अच्छा लगता है."
इसरत के उन्हें समूह में शामिल होने और अपनी मौजूदा स्किल्स का इस्तेमाल करके योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने से पहले, वह घर पर थोड़ी-बहुत सिलाई-बुनाई करती थीं. ग्रुप में शामिल होने के बाद से वह सिलाई और पत्तों से जुड़ी इको फ्रैंडली खाने वाली प्लेट भी बनाती हैं.
वह उन सदस्यों के साथ इसरत के सब्र की भी तारीफ करती हैं जो अभी सीख रही हैं. सुभासिनी ने कहा, "अगर हमें कोई काम करना नहीं आता, तो वह उसे एक-दो बार समझा देती हैं."
भले ही उनकी कमाई कम हो, फिर भी इससे कुछ खर्च पूरे करने में मदद मिलती है. दूसरी महिलाओं की तरह, उन्हें भी उम्मीद है कि ग्रुप को इतना काम मिलेगा कि उनकी मेहनत का बेहतर फल मिल सके.
सरकार से एक बार मिला था 2.04 लाख रुपये का ग्रांट
इसरत ने बताया कि बाद में समूह को सरकार से एक बार के लिए 2.04 लाख रुपये का स्टार्टअप ग्रांट मिला. इससे उन्हें उपकरण खरीदने में मदद मिली, जिनमें जूट के काम के लिए एक मशीन, एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक कढ़ाई वाली मशीन और दो सामान्य सिलाई मशीनें शामिल थीं.
अब उनके पास आठ मशीनें हैं, जिनमें से कुछ सदस्यों के घरों से लाई गई हैं. और पैसे मिलने पर, इसरत को और उपकरण खरीदने की उम्मीद है.
इस काम के लिए सिर्फ जूट के कपड़े की ही जरूरत नहीं होती. महिलाएं ज़िप, धागा, पाइपिंग का सामान और बैग के हैंडल के लिए कॉर्ड और ट्यूबिंग जैसी चीजें भी खरीदती हैं. सदस्यों के लिए काम उपलब्ध रखते हुए इन खर्चों को पूरा करना एक चिंता का विषय बना हुआ है.
मेलों में अधिक होती है खुदरा बिक्री
ज़्यादातर खुदरा बिक्री मेलों में होती है. ग्रुप को खेती, बागवानी और ब्लॉक-स्तर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाली फाइलों और फ़ोल्डरों के लिए बड़े ऑर्डर भी मिलते हैं. इसरत ने बताया कि ये ऑर्डर कभी-कभी हजारों पीस के होते हैं. उन्होंने ग्रुप की सालाना आय 5 लाख से 7 लाख रुपये बताई. उन्होंने कहा कि स्टार्टअप ग्रांट के अलावा, इसे कोई और आर्थिक ग्रांट नहीं मिली है.
इसरत ने कहा, "महिलाएं अपने बच्चों की पढ़ाई में योगदान देना और अपने परिवारों की मदद करना चाहती हैं. वे ज़्यादा कमाई करना चाहती हैं. अगर हमारी बात सरकार तक पहुंचती है, तो हम कुछ अतिरिक्त मदद चाहेंगे."
मदद के लिए प्रशासन उनकी मार्केटिंग की जरुरत देखेगा : कलेक्टर
केंद्रपाड़ा के कलेक्टर रघुराम आर. अय्यर ने कहा कि प्रशासन 'मिशन शक्ति' के जिला प्रोग्राम मैनेजर से कहेगा कि वे समूह की मार्केटिंग से जुड़ी जरूरतों की जांच करें और उन्हें मदद दें. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त क्रेडिट का भी इंतजाम किया जा सकता है.
फिलहाल, महिलाएं अपने पास मौजूद ऑर्डर पर काम कर रही हैं. असमा हैंडल लगाती हैं, संगीता बैग और फाइलें सिलती हैं और सुभाषिनी उनके साथ-साथ सीखती हैं. इसरत के प्रोत्साहन ने उन्हें एक ही कार्यस्थान तक पहुंचाया है और वे बस एक बड़े बाज़ार की उम्मीद कर रहे हैं, जो उन्हें बार-बार यहां आने के लिए और वजहें दे सके.
ये भी पढ़ें- सरबजीत ने दिव्यांगता को बनाया अपनी ताकत, स्वरोजगार का मार्ग दिखाया, 22 गांवों की 3000 से अधिक महिलाएं कमा रहीं ₹10-15 हजार महीना