तेलंगाना: गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा और रहने की जगह दे रहा है ये ट्रस्ट

तेलंगाना के कोंडापाका में गरीब छात्रों के लिए एक ट्रस्ट की ओर से बड़ी व्यवस्था की गई है.

तेलंगाना: गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा और रहने की जगह दे रहा है ये ट्रस्ट (ETV Bharat)
Published : January 8, 2026 at 2:48 PM IST

कोंडापाका: जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए एक अच्छी पहल करते हुए कोंडापाका में श्री सत्य साईं प्रशांति निकेतनम बाल मंदिर ट्रस्ट गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा और रहने की जगह दे रहा है. अपने मिशन 'एक दुनिया... एक परिवार' के तहत ट्रस्ट गांव के और आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड के बच्चों को शिक्षा, हेल्थकेयर और पौष्टिक खाना दे रहा है.

ट्रस्ट की ओर से कोंडापाका गांव में 12 एकड़ में फैला एक अच्छी सुविधाओं वाला कैंपस बनाया है. यहां स्टूडेंट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) सिस्टम के तहत सात साल तक क्लास 6 से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कर सकते हैं.

कॉलेज की चेयरपर्सन और प्रिंसिपल पूर्णिमा के मुताबिक सभी क्लास इंग्लिश मीडियम में होती है. एडमिशन इस महीने की 20 तारीख तक खुले हैं. इस पहल को जो बात खास बनाती है, वह है इसका गुरुकुल-स्टाइल एजुकेशन सिस्टम. स्टूडेंट्स को सिर्फ एक जोड़ी कपड़े लाने होते हैं. उनकी पढ़ाई, खाना और रहना पूरी तरह से फ्री है. कैंपस भारतीय परंपराओं से जुड़ा एक डिसिप्लिन्ड और वैल्यू-बेस्ड माहौल देता है.

रेगुलर एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ-साथ, स्टूडेंट्स को उनकी पसंद के हिसाब से म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी ट्रेनिंग दी जाती है. नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर खास जोर दिया जाता है, जिसमें भगवद गीता, उपनिषद और पुराणों के पाठ शामिल हैं.

स्टूडेंट को लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन, कुकिंग और ड्राइविंग की भी ट्रेनिंग मिलती है. ट्रस्ट हायर एजुकेशन के मौके भी देता है. स्टूडेंट्स श्री सत्य साईं यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस से डिग्री, पीजी और पीएचडी कोर्स कर सकते हैं. पीजी स्टूडेंट्स को हर महीने स्कॉलरशिप मिलती है.

अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट को सोशल सर्विस में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पाने के लिए 'वन वर्ल्ड... वन फैमिली' मिशन के तहत दो साल की इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है. क्लास 6 में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है. इंटरेस्टेड स्टूडेंट इस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

