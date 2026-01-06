ETV Bharat / bharat

'सिर्फ इसलिए कि मैं अमीर हूं…', सुप्रीम कोर्ट ने PMLA प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि सिर्फ पैसे से किसी व्यक्ति को कानून की वैधता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है. अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे एक वकील की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें पीएमएलए के एक प्रावधान की वैधता को चुनौती दी गई थी.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. सीजेआई ने कहा कि, यह अब एक अनोखा ट्रेंड है. जब ट्रायल चल रहा होता है, तो अमीर और संपन्न लोग कानून की वैधता को चुनौती देने के लिए इस कोर्ट का रुख करते हैं. उन्होंने कहा कि, अगर आप आरोपी हैं, तो किसी भी आम नागरिक की तरह ट्रायल का सामना करें.

वकील गौतम खेतान की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए, बेंच ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि मैं अमीर हूं, मैं कानून की वैधता को चुनौती दूंगा... यह चलन बंद होना चाहिए...".सुनवाई के दौरान, खेतान की ओर से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि सेक्शन 44 की संवैधानिक वैधता पर सवाल है और कोर्ट को इसकी जांच करनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अमीर आरोपियों को कानूनी प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने के लिए उसके पास आने की मंजूरी नहीं देता, जबकि क्रिमिनल ट्रायल चल रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PMLA के प्रावधानों की वैधता पर पहले से ही रिव्यू पिटीशन में विचार किया जा रहा है, जो विजय मदनलाल मामले में उसके फैसले से सामने आई हैं.