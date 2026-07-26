देश में 14 साल में 150% बढ़ी जंक फूड की डिमांड; 4.1 करोड़ बच्चे हो गए ओवरवेट, हर साल 1.9 करोड़ मौतें
UNHEALTHY FOODS MARKET : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट, मोटापे से जूझ रहे दुनियाभर के 5.5% वयस्क और 3.7% बच्चे.
Published : July 26, 2026 at 5:12 PM IST
ICMR Junk Food Obesity : दुनिया के एक अरब से भी ज्यादा लोग मोटापे से परेशान हैं. अमेरिका-जर्मनी-फ्रांस जैसे अमीर देशों की तरह भारत में भी यह संकट बढ़ता जा रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जंक फूड हर साल वैश्विक स्तर पर किसी न किसी रूप में करीब 1.9 करोड़ मौतों का कारण बनता है. बच्चों के खान-पान की इस आदत पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भी फिक्रमंद है. इसे लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई. इसमें बताया है कि देश में 14 साल के अंदर जंक फूड की डिमांड 150% तक बढ़ गई है.
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और राष्ट्रीय पोषण संस्थान (NIN) के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम की ओर से 22 जुलाई को यह रिपोर्ट जारी की गई. कंसोर्टियम ने स्कूलों के अंदर और गेट से करीब 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री और किसी भी तरह के विज्ञापन पर बैन लगाने की सिफारिश की है. दरअसल, अपने देश में बच्चों और किशोरों में बड़ी उम्र में होने वाली बीमारियां जैसे डायबिटीज और हाई बीपी की शिकायतें होने लगी हैं. इसे लेकर ICMR और NIN ने सरकार को कई सुधाव भी दिए है.
बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए कंसोर्टियम ने जंक फूड पर पाबंदी लगाने के लिए सख्त नियम लाने की मांग की है. कंसोर्टियम साझा मंच को कहा जाता है, यानी इसमें कई संस्थाएं मिलकर किसी एक मकसद के लिए काम करती हैं. इस कंसोर्टियम में ICMR, NIN, AIIMS, नीति आयोग और यूनिसेफ शामिल हैं. जंक फूड मोटापे की बड़ी वजहों से में से एक है. दुनियाभर के देश इस समस्या से जूझ रहे हैं. हाल ही आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि दुनियाभर में 5.5% बड़े लोग और 3.7% बच्चों का वजन ज्यादा है.
साल 2030 तक बच्चों में और बढ़ेगा मोटापा : LETS FIX OUR FOOD 'Priority Policy Actions for Promoting Healthier Food Environment for Children and Youth in India' नाम से जारी रिपोर्ट में बच्चों में बढ़ती मोटापे की गंभीरता के बारे में बताया गया है. रिपोर्ट के अनुसार अगर जल्द ही इस पर रोकथाम के प्रयास नहीं किए गए और बच्चों ने खान-पान की खराब आदतों को नहीं सुधारा तो साल 2030 तक बच्चों में मोटापा 11% बढ़ जाएगा. यानी दुनियाभर के कुल मोटे बच्चों में हर नौवां बच्चा भारत का ही होगा.
महामारी के रूप में दुनियाभर में फैल रहा मोटापा : हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार मोटापा अब महामारी का रूप ले चुका है. WHO के अनुसार मोटापे से हर साल 1.9 करोड़ लोग दम तोड़ देते हैं. पूरी दुनिया में 5.5% बड़े और 3.7% बच्चे ओवरवेट है. मोटापे का औसत साल 2012 में 12.1% था. यह बढ़कर अब 16.2% पर पहुंच गया है. यानी अब दुनिया का हर छठवां आदमी मोटापे से परेशान है. यूनाइटेड किंगडम में 1.5 करोड़, जर्मनी में 1.39 करोड़, फ्रांस में 1.1 करोड़ वयस्क आबादी मोटापे से परेशान हैं. मालदीव में17.9% वयस्क आबादी ओवरवेट है. इसी तरह पाकिस्तान में 10.3%, श्रीलंका में 5.8%, भारत में 5.5%, बांग्लादेश में 5.2% और नेपाल में 5.0% आबादी मोटापा झेल रही है.
सिलेबस में शामिल हो पोषण साक्षरता पाठ : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और राष्ट्रीय पोषण संस्थान की रिपोर्ट में कुछ अन्य भी सुझाव शामिल किए गए हैं. सरकार से इस पर गौर करने के लिए कहा गया है. स्कूल- कॉलेज के पाठ्यक्रम में न्यूट्रिशन, संतुलित आहार, हेल्दी लाइफस्टाइल का एक अध्याय शामिल करने के लिए कहा गया है. इससे बच्चे शुरू से ही खराब खाने-पीने के चीजों को नुकसान के बारे में जान सकेंगे. यह भी कहा गया है कि बच्चों को डिजिटल माध्यमों के जरिए सही खान-पान के प्रति जागरूक किया जाए.
देश के 10% किशोर और युवा प्री डायबिटिक : ICMR और NIN की रिपोर्ट में Comprehensive National Nutrition Survey (CNNS) के हवाले से बच्चों और युवाओं में कम उम्र में हो रही बीमारियों के बारे में बताया गया है. ये बीमारियां खराब जीवनशैली से जुड़ी हैं. रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 10% किशोर व युवा प्री-डायबिटिक हैं. यानी उन्हें मधुमेह बीमारी होने का खतरा है, और वे इसकी बॉर्डर लाइन पर हैं. वहीं करीब 1% बच्चे और युवा ऐसे हैं जिन्हें यह बीमारी हो चुकी है. हर 20 में से 1 युवा ऐसा है जिसका ब्लड प्रेशर हाई है. कुल 5% किशोरों को हाई ब्लड प्रेशर है.
मोटापे से जूझ रहे देश के 4.1 करोड़ बच्चे : रिपोर्ट में बताया गया है देश का स्कूल सिस्टम दुनियाभर में काफी बड़ा है. यहां के करीब 10.3 लाख स्कूलों में लगभग 24.7 करोड़ बच्चे पढ़ाई करते हैं. 10 से 12 साल के दौरान एक बच्चा करीब 12 हजार घंटे स्कूल में बिताता है. जीवनभर की खान-पान की आदतों को तय करने में यह समय काफी अहम माना जाता है. इसके बावजूद चिंता की बात ये है कि 5 से 19 साल के करीब 4.1 करोड़ बच्चे मोटापे से पीड़ित हैं. इस समस्या में इजाफा भी हो रहा है. लगातार अनहेल्दी खाना यानी जंक फूड सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है.
14 साल में तेजी से आगे बढ़ा जंक फूड का बाजार : रिपोर्ट में बताया गया है कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का बाजार खूब तरक्की कर रहा है. ऐसे खानों में तमाम रसायन, रंग और प्रिजरवेटिव होते हैं, जिन्हें रसोई में इस्तेमाल नहीं किया जाता है. इनमें चीनी, नमक और फैट की मात्रा भी ज्यादा होती है. इनमें शरीर के लिए जरूरी विटामिन भी काफी कम होते हैं. साल 2006 में यह बाजार सालाना 7,515 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाला था. साल 2019 में यह 3.16 लाख करोड़ रुपये का बड़ा बाजार बन गया. साल 2009 से 2023 के बीच इस तरह के अनहेल्दी खाने की बिक्री 150% तक बढ़ गई.
बच्चों का मन भटका रहे विज्ञापन : रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि टीवी, सोशल मीडिया आदि पर आ रहे विज्ञापन बच्चों को फास्ट फूड के चलन को बढ़ावा दे रहे हैं. यानी एक तरह से ये बच्चों और किशोरों के मन को भटकाने का काम कर रहे हैं. स्कूलों के आसपास भी जंक फूड के विज्ञापन लगाए जा रहे हैं. टीवी पर 90% तक ऐसे विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले खाद्य पदार्थों के होते हैं. 92.6% अभिभावकों का मानना है कि स्कूलों के पास फास्ट फूड आसानी से मिल जाते हैं. वहीं बड़े क्रिकेट मैच के दौरान आने वाले 80% से भी अधिक विज्ञापन अन हेल्दी खाद्य पदार्थों से जुड़े होते हैं.
भारत में पहले से कानून, नहीं हो रहा कड़ाई से पालन : रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में स्कूलों में बच्चों के खान-पान का स्तर सुधारने के लिए पहले की ही कानून है. हालांकि इनका कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा है. पीएम पोषण योजना (मिड-डे मील) के तहत रोजाना करोड़ों बच्चों को दूध-अंडे समेत सेहतमंद खाना दिया जा रहा है. यहां खाने में नमक, चीनी, तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यह अभी तय नहीं हो पाया है. स्कूलों के 50 मीटर के दायरे फास्ट फूड की बिक्री और विज्ञापनों पर रोक है, लेकिन इनका सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है.
स्कूलों में शुगर और ऑयल बोर्ड लगाना जरूरी : रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को हानिकारक खाने से बचाने के लिए देश में कई अन्य कदम भी उठाए गए हैं. जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने स्कूलों में शुगर और ऑयल बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है. जिससे बच्चों को चीनी, फैट की मात्रा की सही जानकारी मिल सके. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) 2.0 के तहत बच्चों के बेहतर जीवनशैली के लिए स्क्रीन टाइम कम करने, पूरी नींद समेत कई अन्य चीजों पर जोर दिया जाता है. बच्चों के परिवारों को सलाह दी जाती है.
फिजी-वियतनाम-मंगोलिया में भी हालात खराब : रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अकेला ऐसा देश नहीं जहां फास्ट फूड सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है. दुनिया के कई अन्य देशों में भी यह संकट है. यूनिसेफ की ओर से कराई गई जांच में फिजी के स्कूलों में बच्चों के लिए सेहतमंद खाना ही नहीं था. मंगोलिया के भी स्कूलों में ऐसा देखने को मिला. मंगोलिया में यह पता चला कि स्कूलों के पास बिकने वाले फास्ट फूड पर अंकुश लगाना चाहिए. इंडोनेशिया के स्कूलों में भी अच्छे खाने की कमी दिखी. श्रीलंका में स्कूलों की कैंटीन के खान-पान व्यवस्था पर नजर रखने वाले सरकारी सिस्टम में खामी मिली.
खाद्य पदार्थ कितना सुरक्षित?, बताने के लिए इन देशों में अनोखा तरीका : रिपोर्ट के अनुसार कोई भी खाद्य पदार्थ किसी के लिए कितना सुरक्षित है, ये बताने के लिए अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं. यूनाइटेड किंगडम ने 2006 में, इक्वाडोर ने 2014 में, ईरान ने 2017 में श्रीलंका ने 2016 में ड्रिंक्स और 2019 में फूड्स के लिए ट्रैफिक लाइट सिस्टम अपनाया. यानी हरा रंग बताता है कि खाद्य पदार्थ में नमक-चीनी, फैट की मात्रा कम है. पीला रंग मध्यम स्तर बताता है जबकि रेड का मात्रा का ज्यादा होना है.
घर से लेकर बाहर तक हर जगह जंक फूड का प्रचार : रिपोर्ट के अनुसार जंक फूड बनाने वाली कंपनियां कई तरीके से बच्चों को जंक फूड खाने के लिए उकसाती हैं. जैसे जब बच्चा घर के अंदर रहता है तो रेडियो-टीवी और सोशल मीडिया पर फास्ट फूड के विज्ञापन दिखाए जाते हैं. स्कूल जाने पर सड़कों के किनारे जंग फूड के प्रचार वाले पोस्टर-बैनर लगे मिल जाते हैं. इसके अलावा जब बच्चा बाजार जाता है तो खाद्य पदार्थ की हर दुकान पर बिल्कुल सामने फास्ट फूड सजा मिलता है. वहीं कुछ कंपनियां फास्ट फूड के पैकेट को जान-बूझकर बहुत आकर्षक बना देती हैं. जिससे बच्चा खरीदने की जिद करने लगे. वहीं न्यूजीलैंड-ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ स्टार रेटिंग अपनाई जाती है.
इन देशों में सख्त कानून से बदली तस्वीर : दुनिया के कई देशों में फास्ट फूड के विज्ञापनों पर सख्ती के लिए अपने यहां कड़े नियम लागू किए. इसका असर भी देखने को मिला. जैसे चिली में मीठे की बिक्री में 20 से 30% की गिरावट आ गई. दक्षिण कोरिया में टीवी पर आने पर आने वाले जंक फूड के विज्ञापन 81% कम हो गए. इसी तरह ब्रिटेन में ऐसे विज्ञापनों में 37% कमी आ गई. नॉर्वे ने साल 2026 में और भी कड़ा रुख अपनाया. यहां 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑनलाइन आने वाले जंक फूड के विज्ञापनों पर रोक लगा दी गई.
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