ETV Bharat / bharat

गुजरात के इस शहर के लोग 9 नवंबर क्यों मनाते है 'मुक्ति दिवस'? रातोंरात साम्राज्य छोड़ कर पाकिस्तान भागे थे नवाब

गुजरात का एक शहर ऐसा भी है जो 15 अगस्त के बाद 9 नवंबर को भी आजादी दिन मनाता है.

78th liberation day
जूनागढ़ की मुक्ति के लिए आंदोलन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2025 at 5:29 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद: गुजरात का जूनागढ़ शहर आज अपना 78वां मुक्ति दिवस मना रहा है. 9 नवंबर 1947 को सरदार पटेल के जटिल प्रयासों और आरजी हुकुमत के स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के बाद जूनागढ़ को स्वतंत्रता मिली थी.

15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के नवाब ने शहर को पाकिस्तान में विलय करने का निर्णय लिया था, जिसके फलस्वरूप जूनागढ़ की मुक्ति के लिए एक अस्थायी आरजी हकूमत की स्थापना की गई. इसके 86 दिनों के संघर्ष के बाद अंततः 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ स्वतंत्र और अखंड भारत का हिस्सा बन गया.

कॉलेज के मैदान से शुरू हुआ था आंदोलन
15 अगस्त को पूरा देश अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो गया था, लेकिन उस समय जूनागढ़ के नवाब ने भारत के साथ रहने से इनकार कर दिया और इस बात पर अड़े रहे कि जूनागढ़ का पाकिस्तान के साथ विलय करना है. इसके बाद सरदार पटेल ने जूनागढ़ की मुक्ति के लिए संघर्ष शुरू किया और शामलदास गांधी के नेतृत्व में मुंबई में आरजी हकूमत नामक एक संगठन की स्थापना की.

78th liberation day
जूनागढ़ की मुक्ति के लिए आंदोलन (ETV Bharat)

आरजी हकूमत की इस संघर्ष समिति मे शामलदास गांधी, रतुभाई अडानी, अमृतलाल सेठ सहित कुछ नेताओं की उपस्थिति में जूनागढ़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की शुरुआत बहाउद्दीन कॉलेज के मैदान में एक जनसभा आयोजित करके की गई.

78th liberation day
सरदार वल्लभभाई पटेल (ETV Bharat)

जूनागढ़ की मुक्ति में आरजी हूकुमत का योगदान
जूनागढ़ को नवाबी शासन से मुक्त कराने के लिए शामलदास गांधी को आरजी हूकुमत की कमान सौंपी गई, जिसमें रतुभाई अडानी, अमृतलाल सेठ सहित आरजी हूकुमत के कई प्रसिद्ध और गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी शामिल हुए. इससे जूनागढ़ के नवाब पर दबाव बढ़ गया और उन्होंने जूनागढ़ छोड़ना ही बेहतर समझा.

अंततः 9 नवंबर 1947 में को जूनागढ़ के नवाब को जूनागढ़ छोड़कर पाकिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. तब से 9 नवंबर को जूनागढ़ की स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जाता है. जूनागढ़ के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सेनानी आज भी उस दिन को याद करते हैं और मुक्ति दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं.

78th liberation day
सरदार वल्लभभाई पटेल (ETV Bharat)

जूनागढ़ के नवाब का पाकिस्तान प्रेम और जूनागढ़ मुक्ति आंदोलन
वर्ष 1947 में देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद तो हो गया था, लेकिन जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद और कश्मीर के निजाम ने भारत में विलय से साफ इनकार कर दिया था. ऐसे में सरदार पटेल ने तीनों रियासतों के भारत में विलय का बीड़ा उठाया और जूनागढ़ के भारत में विलय के लिए आंदोलन शुरू किया.

जूनागढ़ के नवाब के पाकिस्तान प्रेम के कारण नवाब ने उस समय जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय करने का फैसला किया, जिसके विरोध में सरदार पटेल, शामलदास गांधी और अन्य नेताओं ने नवाब के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और अंततः नवाब को जुनागढ़ छोड़कर रातोंरात पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

78th liberation day
जूनागढ़ की मुक्ति के लिए आंदोलन (ETV Bharat)

आज भी नवाब का परिवार पाकिस्तान में रहता है, लेकिन जूनागढ़ के स्वतंत्र होने के बाद यह स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गया. नवाब के इस एक फैसले ने उनके 20 साल से ज़्यादा के शासन पर कलंक लगा दिया.

जूनागढ़ में जश्न का माहौल
जूनागढ़ के नवाब के पाकिस्तान भाग जाने के बाद जूनागढ़ को नवाबी शासन से मुक्त घोषित कर दिया गया और शामलदास गांधी ने ऊपरकोट के किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर जूनागढ़ को स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग घोषित किया. तब जूनागढ़ के लोगों ने दूसरी आजादी का अनुभव किया. हर घर दीयों से जगमगा उठा और शहर में मिठाइयां बांटने के साथ-साथ, हर जूनागढ़वासी में उत्साह का माहौल देखा गया.

78th liberation day
जूनागढ़ की मुक्ति के लिए आंदोलन (ETV Bharat)

जुनागढ़ मे था नवाब शासन
1947 से पहले जूनागढ़ पर 20 साल से भी ज़्यादा समय तक नवाबी शासन रहा. नवाबी शासन के दौरान राज्य सत्ता से जुड़ी कई घटनाएं आज भी इतिहास से जुड़ी हैं. जूनागढ़ के नवाब ने जूनागढ़ को सर्वोच्च सम्मान दिलाने के लिए कुछ काम किए, लेकिन आखिरी दिन उन्होंने जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की इच्छा जाहिर की.


जूनागढ़ के लिए नवाब द्वारा किए गए जनहित के कार्य
जूनागढ़ के नवाब ने अपने शासनकाल में जूनागढ़ को अनेक व्यवस्थाएं प्रदान कीं, जिनमें विश्व प्रसिद्ध गिर शेरों के शिकार पर प्रतिबंध, गिरनार पर्वत तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए सीढ़ियों का निर्माण, सूखे की स्थिति में जूनागढ़ राज्य के लोगों के लिए पानी और अनाज की विशेष व्यवस्था, मनोरंजन के लिए नाट्य विद्यालय, धार्मिक स्थलों को नवाब द्वारा दिए गए वित्तीय अनुदान आदि शामिल हैं.

78th liberation day
जूनागढ़ की मुक्ति के लिए आंदोलन (ETV Bharat)
नवाब के गौरवशाली शासनकाल में लगी कालीख नवाब से मिलने आने वाले सभी लोगों के लिए खाने का भी विशेष प्रबंध किया जाता था. नवाब खुद मानते थे कि कोई भी अपने धर्म के अनुसार खाना खा सके, इसलिए नवाब ने आम लोगों के लिए भी उसी धर्म के रसोइए रखे थे. इसके पीछे नवाब ने खुद कारण बताया कि उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि जो व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार खाना नहीं खाता, वह कितना वफादार हो सकता है.
78th liberation day
जूनागढ़ की मुक्ति के लिए आंदोलन (ETV Bharat)

नवाब के शासनकाल में ऐसे कई सार्वजनिक कार्य हुए, लेकिन जब भारत आजाद हुआ, तो नवाब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय करने के निर्णय ने उनके गौरवशाली शासनकाल मे कालीख लगा दी.

क्या कहते हैं जुनागढ़ के इतिहासकार ?
उस समय के न्यूज पेपर ने आरजी हकूमत के संघर्ष की शुरुआत से लेकर जूनागढ़ मुक्ति दिवस तक की घटनाओं को बहुत महत्व दिया और इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से आरजी सरकार का संघर्ष मजबूती से लड़ा गया. जूनागढ़ के इतिहासकार हरीशभाई देसाई ने ऐसे समाचार पत्रों के एक राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने की मांग उठाई है.

आज भी 1947 के समाचार पत्र जूनागढ़ आरजी हुकूमत के आंदोलन और जूनागढ़ के स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने के इतिहास को वृत्तांतित करते हैं. इतिहासकार हरीशभाई देसाई ने मांग की है कि नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक के रूप में 1947 और उससे पहले के समाचार पत्रों का एक संग्रहालय बनाया जाना चाहिए.

78th liberation day
जूनागढ़ की मुक्ति के लिए आंदोलन (ETV Bharat)

जूनागढ़ के इतिहासकार हरीशभाई देसाई के पिता डॉ. शंभूप्रसाद देसाई भी एक लेखक, विवेचक और भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे. वे जूनागढ़ के इतिहासकार भी थे. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 1947 से पहले छपे कुछ न्यूज पेपर का संरक्षण भी किया. उन्होंने यह विरासत अपने पुत्र हरीशभाई देसाई को सौंपी है.

आज हरीशभाई के पास कुछ ऐसे अखबार हैं, जो 1947 या उससे भी पहले छपते थे. आज भी उनमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास और समाचार, 75 साल बाद भी, किसी भी व्यक्ति में एक नई स्फूर्ति और जोश भर सकते हैं. ऐसे सशक्त अखबारों का एक राष्ट्रीय संग्रहालय होना चाहिए.

इतिहासकार हरीशभाई देसाई ने अपनी राय व्यक्त की है कि ऐसे बहुमूल्य न्यूज पेपर का एक म्यूजियम बनाया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ नहीं सुना है, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, या स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र नहीं देखे हैं, वह भारत के गौरवशाली इतिहास को देख और जान सके, और इसे समझ सके और उसके अनुसार अपने जीवन को आकार दे सके.

यह भी पढ़ें- 'हाउ टू किल ओल्ड लेडी?', यूट्यूब वीडियो देखकर बहू ने की सास की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

TAGGED:

JUNAGADH 78TH LIBERATION DAY
JUNAGADH
LIBERATION DAY
BAHAUDDIN COLLEGE
GUJARAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्कॉच बाजार के रूप में उभरेगा : संगठन

Grok AI में शामिल हुआ एक बेहतरीन फीचर, लॉन्ग प्रेस करके तस्वीर से बना सकते हैं वीडियो

राहुल गांधी बने मार्शल आर्ट गुरु, जिलाध्यक्षों को सिखाए किक, बोले-मोहब्बत से करो वार

भारत की पहली कार्मेलाइट नन मदर एलिसवा को 'ब्लेस्ड' घोषित किया गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.