'न्यायिक अधिकारियों पर उंगली उठाना बर्दाश्त नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पर सुनवाई करते हुए साफ किया कि असली वोटरों का हक नहीं छीना जाएगा.
Published : March 10, 2026 at 7:41 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन याचिकाओं पर अपनी नाराजगी जाहिर की, जिनमें पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) में शामिल न्यायिक अधिकारियों के पास लंबित दावों का मुद्दा उठाया गया था. शीर्ष अदालत ने साफ किया कि न्यायिक अधिकारी असली मतदाताओं के नाम शामिल करेंगे और उन लोगों को बाहर निकालेंगे जो घुसपैठिए या अनधिकृत पाए जाएंगे.
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जोयमाल्य बागची की तीन सदस्यीय पीठ ने की. वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि लगभग 48 लाख ऐसे 'मैप्ड' मतदाता हैं जिनका मामला अभी विचाराधीन है. गुरुस्वामी ने कहा, "हम उन्हें 'मैप्ड' इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे 2002 की मतदाता सूची में शामिल थे। उन्होंने पिछले संसदीय चुनाव सहित लगातार कई चुनावों में मतदान किया है... ये असली और वैध मतदाता हैं."
मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, "इसीलिए तो विशेष गहन संशोधन किया जा रहा है." उन्होंने आगे कहा कि न्यायिक अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और "जो असली और वैध मतदाता हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा. जो घुसपैठिए या अनधिकृत पाए जाएंगे, उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा."
वकील ने जोर देकर कहा कि इस प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है. इस पर CJI ने कहा कि न्यायिक अधिकारी पहले से ही यह काम कर रहे हैं. गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि उन 50 लाख लोगों के दावों के निपटारे की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, जिनमें से 48 लाख पहले से ही मतदाता सूची (मैप्ड) में शामिल रहे हैं.
दायर आवेदन का हवाला देते हुए CJI ने कहा कि इसकी प्रार्थना में चुनाव आयोग को उन सभी अतिरिक्त मामलों को वापस लेने का निर्देश देने की मांग की गई है जो न्यायिक अधिकारियों को समीक्षा के लिए दिए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि यह मांग पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले दिए गए आदेश के विपरीत है.
पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारियों की निष्ठा पर सवाल उठाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा, “आपकी यह अर्जी समय से पहले है और ऐसा लगता है जैसे आपको भरोसा ही नहीं है.” मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि वह न्यायिक अधिकारियों पर किसी का भी उंगली उठाना बर्दाश्त नहीं करेंगे.
जस्टिस बागची ने कहा कि यह दोनों पक्षों से अनुरोध है कि वे न्यायिक अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को सुचारू रूप से निभाने में सहयोग करें. चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील डी. एस. नायडू ने कहा कि न्यायिक अधिकारी एक बहुत बड़े कार्य को पूरा कर रहे हैं.
मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां हम दोनों पक्षों पर संदेह कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “दोनों पक्षों की नीयत पर संदेह हो रहा है. कृपया वह संदेश पढ़ें जो मुझे आज सुबह मिला है.”
पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग के पोर्टल में आने वाली तकनीकी बाधाओं की जांच की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी रुकावटें दोबारा न आएं.
जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग के वकील से कहा, "कृपया कर्तव्यों के सुचारू निर्वहन में मदद करें." जिस पर वकील ने जवाब दिया कि वह इस मामले को उठाएंगे और लॉगिन आईडी के मामले में यह कोई तकनीकी खराबी (स्नैग) हो सकती है. नायडू ने कहा, "यह एक तकनीकी मुद्दा है और लॉगिन से जुड़ी समस्या का हम तुरंत समाधान करेंगे."
पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिले एक पत्र का भी जिक्र किया, जिसमें बताया गया था कि 9 मार्च की शाम तक 10.16 लाख आपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है. मतदाता सूची के इस विशेष गहन संशोधन (SIR) कार्य को पूरा करने के लिए 500 से अधिक न्यायिक अधिकारी काम कर रहे हैं.
पीठ को सूचित किया गया कि कुछ संवेदनशील जिलों में न्यायिक अधिकारियों की सुचारू तैनाती और उनके आवागमन की सुविधा के लिए 8 मार्च 2026 तक लॉगिन आईडी बना दी गई थीं.
पीठ ने कहा, "7 मार्च से पहले पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतों और रुकावटों को प्रभावी ढंग से दूर किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं न आएं. न्यायिक अधिकारियों की जरूरत के हिसाब से नई लॉगिन आईडी बनाई जाएंगी."
पीठ ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) की प्रक्रिया में ऐसा कोई भी अनिवार्य कदम न उठाएं जिससे काम में बाधा आए, जब तक कि उसे कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी न मिल जाए.
साथ ही, पीठ ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के दो या तीन पूर्व न्यायाधीशों (अधिमानतः कलकत्ता हाईकोर्ट या पड़ोसी राज्यों से) के नाम का प्रस्ताव दे सकते हैं, जिन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में अधिसूचित किया जाएगा.
पीठ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग इन जजों को अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) के रूप में अधिसूचित कर सकता है, जो मतदाता सूची के संशोधन (SIR) की प्रक्रिया से जुड़ी अपीलों की सुनवाई करेंगे.
यह न्यायाधिकरण पश्चिम बंगाल की संशोधन प्रक्रिया में नाम हटाए जाने के खिलाफ अपीलों को सुनेगा. पीठ ने यह निर्देश तब दिया जब एक स्वतंत्र अपीलीय व्यवस्था की कमी को लेकर चिंताएं जताई गईं.
याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील ने पीठ के सामने दो मुख्य मुद्दे उठाए. पहला, उन लोगों के लिए अपील की व्यवस्था जिनके दावों को न्यायिक अधिकारियों ने खारिज कर दिया है और दूसरा, उन लोगों की पूरक सूची प्रकाशित करने के बारे में जिनकी आपत्तियों का निपटारा पहले ही किया जा चुका है, विशेष रूप से बड़ी संख्या में आई आपत्तियों को देखते हुए.
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारियों के फैसलों की समीक्षा चुनाव आयोग का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर सकता. अदालत राज्य में चल रही मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.
