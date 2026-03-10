ETV Bharat / bharat

'न्यायिक अधिकारियों पर उंगली उठाना बर्दाश्त नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन याचिकाओं पर अपनी नाराजगी जाहिर की, जिनमें पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) में शामिल न्यायिक अधिकारियों के पास लंबित दावों का मुद्दा उठाया गया था. शीर्ष अदालत ने साफ किया कि न्यायिक अधिकारी असली मतदाताओं के नाम शामिल करेंगे और उन लोगों को बाहर निकालेंगे जो घुसपैठिए या अनधिकृत पाए जाएंगे.

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जोयमाल्य बागची की तीन सदस्यीय पीठ ने की. वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि लगभग 48 लाख ऐसे 'मैप्ड' मतदाता हैं जिनका मामला अभी विचाराधीन है. गुरुस्वामी ने कहा, "हम उन्हें 'मैप्ड' इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे 2002 की मतदाता सूची में शामिल थे। उन्होंने पिछले संसदीय चुनाव सहित लगातार कई चुनावों में मतदान किया है... ये असली और वैध मतदाता हैं."

मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, "इसीलिए तो विशेष गहन संशोधन किया जा रहा है." उन्होंने आगे कहा कि न्यायिक अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और "जो असली और वैध मतदाता हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा. जो घुसपैठिए या अनधिकृत पाए जाएंगे, उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा."

वकील ने जोर देकर कहा कि इस प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है. इस पर CJI ने कहा कि न्यायिक अधिकारी पहले से ही यह काम कर रहे हैं. गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि उन 50 लाख लोगों के दावों के निपटारे की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, जिनमें से 48 लाख पहले से ही मतदाता सूची (मैप्ड) में शामिल रहे हैं.

दायर आवेदन का हवाला देते हुए CJI ने कहा कि इसकी प्रार्थना में चुनाव आयोग को उन सभी अतिरिक्त मामलों को वापस लेने का निर्देश देने की मांग की गई है जो न्यायिक अधिकारियों को समीक्षा के लिए दिए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि यह मांग पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले दिए गए आदेश के विपरीत है.

पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारियों की निष्ठा पर सवाल उठाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा, “आपकी यह अर्जी समय से पहले है और ऐसा लगता है जैसे आपको भरोसा ही नहीं है.” मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि वह न्यायिक अधिकारियों पर किसी का भी उंगली उठाना बर्दाश्त नहीं करेंगे.

जस्टिस बागची ने कहा कि यह दोनों पक्षों से अनुरोध है कि वे न्यायिक अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को सुचारू रूप से निभाने में सहयोग करें. चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील डी. एस. नायडू ने कहा कि न्यायिक अधिकारी एक बहुत बड़े कार्य को पूरा कर रहे हैं.

मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां हम दोनों पक्षों पर संदेह कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “दोनों पक्षों की नीयत पर संदेह हो रहा है. कृपया वह संदेश पढ़ें जो मुझे आज सुबह मिला है.”

पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग के पोर्टल में आने वाली तकनीकी बाधाओं की जांच की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी रुकावटें दोबारा न आएं.

जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग के वकील से कहा, "कृपया कर्तव्यों के सुचारू निर्वहन में मदद करें." जिस पर वकील ने जवाब दिया कि वह इस मामले को उठाएंगे और लॉगिन आईडी के मामले में यह कोई तकनीकी खराबी (स्नैग) हो सकती है. नायडू ने कहा, "यह एक तकनीकी मुद्दा है और लॉगिन से जुड़ी समस्या का हम तुरंत समाधान करेंगे."