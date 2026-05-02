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दिल्ली के सफदरजंग में जज ने मौत को लगाया गले, ग्रीन पार्क स्थित आवास पर मिला शव

जज अमन कुमार शर्मा का ग्रीन पार्क स्थित आवास पर मिला शव ( Concept Pic )

नई दिल्ली: दिल्ली में एक जज ने मौत को गले लगा लिया है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के सफदरजंग इलाके में रहने वाले जज अमन कुमार शर्मा का उनके आवास पर शव मिला है. जज ने ऐसा कदम क्यों उठाया, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है. जज अमन कुमार शर्मा उत्तर पूर्वी दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव थे.

कड़कड़डूमा कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव के रूप में तैनात 30 वर्षीय न्यायिक अधिकारी अमन कुमार शर्मा का उनके निवास पर शव मिला है.