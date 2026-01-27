ETV Bharat / bharat

सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता मौत मामले में तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

कोर्ट ने विवेचना में ढिलाई बरतने पर कड़ी फटकार भी लगाई. एमजेड विजटाउन बिल्डर कंपनी के डायरेक्टर अभय कुमार 2 फरवरी तक जेल में रहेंगे.

युवराज मेहता मौत मामला: तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी
युवराज मेहता मौत मामला: तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 27, 2026 at 10:15 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर-150 के पास हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दर्दनाक मौत के मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने लोटस ग्रीन बिल्डर से जुड़े आरोपी रवि बंसल और सचिन करनवाल की न्यायिक हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ा दी, जबकि एमजेड विजटाउन बिल्डर कंपनी के डायरेक्टर अभय कुमार की न्यायिक हिरासत 2 फरवरी तक बढ़ाई गई है.

अदालत ने विवेचना में ढिलाई बरतने पर विवेचक को कड़ी फटकार भी लगाई. एमजेड विजटाउन बिल्डर कंपनी के डायरेक्टर अभय कुमार 2 फरवरी तक जेल में रहेंगे.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता मौत मामला
सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता मौत मामला (ETV BHARAT)

कोर्ट में दलीलें
मामले की सुनवाई काफी देर बाद शुरू हुई. लोटस ग्रीन बिल्डर की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत में दलील दी कि जिन दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वे न तो कंपनी के डायरेक्टर हैं और न ही मुख्य निर्णय लेने वाले अधिकारी. दोनों आरोपी केवल वेतनभोगी कर्मचारी हैं और उन्हें महज मुनीम या जूनियर स्टाफ की तरह काम करने वाला बताया गया.

युवराज मेहता केस में सुनवाई
युवराज मेहता केस में सुनवाई (ETV BHARAT)

अधिवक्ताओं ने कहा कि बिना पूरी जांच के, प्रशासनिक और पुलिस दबाव में आनन-फानन में गिरफ्तारी की गई और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया गया. अदालत को बताया गया कि कंपनी की ओर से लगभग 500 पेज की विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें घटनास्थल से जुड़ी तकनीकी जानकारियां, जीपीएस युक्त सैटेलाइट इमेज और पुराने रिकॉर्ड शामिल हैं.

2021 में नाले टूटने का जिक्र
अधिवक्ताओं का कहना था कि साल 2021 में जिस नाले के टूटने की बात सामने आई, उसी समय से वहां पानी भरने की स्थिति बनी हुई थी. इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण को पूर्व में ही सूचना दी गई थी और मरम्मत के लिए फंड भी स्वीकृत हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्य नहीं कराया गया. ऐसे में पूरे मामले की जिम्मेदारी केवल छोटे कर्मचारियों पर डालना न्यायसंगत नहीं है.

रिमांड पर बहस के दौरान बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि पुलिस ने न तो आरोपियों की भूमिका का स्पष्ट आकलन किया और न ही यह बताया कि किस आधार पर उन्हें सीधे जेल भेजा गया. बड़े बिल्डर, कंपनी के मालिक और शीर्ष पदों पर बैठे लोग अब भी गिरफ्तारी से बाहर हैं, जबकि निचले स्तर के कर्मचारियों को ही आरोपी बनाकर जेल में डाला गया है. इसलिए रिमांड निरस्त कर नियमित जमानत देने की मांग की गई.

सुनवाई के दौरान जब अदालत ने विवेचक से कंपनी द्वारा दी गई 500 पन्नों की रिपोर्ट के अध्ययन के बारे में सवाल किया तो विवेचक ने कहा कि रिपोर्ट काफी बड़ी होने के कारण उसे पूरी तरह पढ़ने के लिए समय नहीं मिल सका और कुछ और दिन का वक्त चाहिए. इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि जब विवेचना ही पूरी नहीं हुई है तो गिरफ्तारी किस आधार पर की गई. उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर सकी है कि हादसे के लिए आरोपियों की सीधी भूमिका क्या है.

विवेचक के इस जवाब से अदालत संतुष्ट नहीं हुई. सीजेएम ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान भी विवेचक को अगली तारीख पर पूरी तैयारी के साथ आने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया गया. इस लापरवाही पर अदालत ने विवेचक को कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट किया कि इस तरह की गंभीर घटना में जांच एजेंसी से पूरी तत्परता और जिम्मेदारी की अपेक्षा होती है.

अदालत ने लोटस ग्रीन से जुड़े दोनों आरोपियों की अगली सुनवाई की तारीख 29 जनवरी 2026 तय करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी है. वहीं, एमजेड विजटाउन बिल्डर कंपनी के डायरेक्टर अभय कुमार के मामले में भी उनके अधिवक्ताओं ने गिरफ्तारी प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। इस पर अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 2 फरवरी 2026 तक बढ़ाते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय की.

सीजेएम ने आदेश में कहा कि अगली तारीख पर विवेचक को पूरी फाइल, सभी दस्तावेजों के अध्ययन और तथ्यों के साथ अदालत में उपस्थित होना होगा. पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह दो दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट में अब तक की गई जांच और आरोपियों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्ज करे, ताकि यह तय किया जा सके कि किस स्तर पर लापरवाही या आपराधिक कृत्य हुआ है.

ये भी पढ़ें- सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता केस: SIT आज मुख्यमंत्री को सौंपेगी 450 पन्नों की रिपोर्ट

ये भी पढ़ें- नोएडा की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट, गाजियाबाद में संभावित हादसे के कितने स्थान ? विभाग फिर से करेगा सर्वे

TAGGED:

SOFTWARE ENGINEERR YUVRAJ MEHTA
YUVRAJ MEHTA NOIDA
YUVRAJ MEHTA NOIDA CASE
YUVRAJ MEHTA NOIDA CASE NEWS
YUVRAJ MEHTA NOIDA CASE NEWS TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.