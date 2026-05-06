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उत्तर-पूर्वी भारत के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी 7 विदेशी नागरिकों की न्यायिक हिरासत 30 दिन और बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी सात विदेशी नागरिकों की न्यायिक हिरासत 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया है. आज इन विदेशी नागरिकों की एनआईए हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.

आज पेशी के दौरान कोर्ट ने यूक्रेनी और अमेरिकी दूतावासों के अधिकारियों को कोर्ट की कार्यवाही देखने की अनुमति नहीं दी. कोर्ट ने कहा कि ये मामला संवेदनशील है और इस पर कानून के मुताबिक कार्यवाही होगी. कोर्ट ने 6 अप्रैल को इन विदेशी नागरिकों को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था.

कोर्ट ने 27 मार्च को इन विदेशी नागरिकों को 6 अप्रैल तक की एनआईए हिरासत में भेजा था. 17 मार्च को कोर्ट ने इन विदेशी नागरिकों को 27 मार्च तक की एनआईए हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि ये विदेशी नागरिक म्यांमार में अवैध तरीके से घुसे और मिजोरम के संरक्षित इलाकों में प्रवेश कर जातीय समूहों से संपर्क कायम किया. आरोपियों पर अवैध हथियारों की आपूर्ति करने, जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने और उन्हें ड्रोन चलाने में सहयोग करने का आरोप है. इन सात विदेशियों में छह यूक्रेनी नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक शामिल है.