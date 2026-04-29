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संसद सुरक्षा में चूक के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 4 मई तक बढ़ी

नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा में चूक के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 4 मई तक बढ़ा दी है. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने मामले की अगली सुनवाई 4 मई को करने का आदेश दिया.

बुधवार को कोर्ट ने आरोपी अमोल धनराज की ओर से पेश वकील बलराज सिंह मलिक की आरोपों पर दलीलें सुनी. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की गई क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से दलीलें रखने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अखंड प्रताप सिंह उपलब्ध नहीं थे. उसके बाद कोर्ट ने 4 मई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया. कोर्ट ने चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 4 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया.

बुधवार को सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. इस मामले में 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक की आरोपी नीलम आजाद की जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उसे अपने गृह जिले हरियाणा के जींद में रहने की इजाजत दे दी थी. हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए हर महीने की 15 तारीख को संबंधित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था.

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2025 को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी.