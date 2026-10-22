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नीट पेपर लीक मामले के सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 अक्टूबर तक बढ़ी

राऊज एवेन्यू कोर्ट ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले के सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज अजय गुप्ता ने मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को करने का आदेश दिया.

कोर्ट 27 अक्टूबर को इस मामले के 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी की ओर से आरोप तय करने पर दलीलें सुनेगा. सीबीआई ने 14 अक्टूबर 2026 को शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. इसके पहले 7 अक्टूबर, 2026 को सीबीआई ने कहा था कि सूर्यवंशी के खिलाफ जांच चल रही है और पूरी करने के लिए समय चाहिए। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी आरोपी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए.