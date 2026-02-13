अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत बढ़ी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत बढ़ी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने ED से मांगा जवाब
Published : February 13, 2026 at 1:35 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है.मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिद्दीकी को अभी जेल में ही रहना होगा.इसके साथ ही, कोर्ट ने सिद्दीकी की उस अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने मामले से जुड़े दस्तावेजों की लिस्ट मांगी है. एडिशनल सेशंस जज (ASJ) शीतल चौधरी प्रधान ने ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. मामले की सुनवाई 27 मार्च को होगी.
सिद्दीकी लंबे समय से जांच एजेंसियों के घेरे में
अल फलाह ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं, जिसकी जांच ED कर रही है. सिद्दीकी लंबे समय से जांच एजेंसियों के घेरे में हैं. फिलहाल कोर्ट के इस फैसले से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं.शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशंस जज शीतल चौधरी प्रधान ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. साकेत कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी.
16 जनवरी को मनी-लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने की चार्जशीट दाखिल
ईडी ने 16 जनवरी को कथित मनी-लॉन्ड्रिंग केस में सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. जांच एजेंसी ने दावा किया कि सिद्दीकी और ट्रस्ट ने यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े संस्थानों के माध्यम से अवैध तरीके से पैसे जुटाए। ईडी ने जांच में फर्जी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) मान्यता दिखाकर छात्रों से फीस वसूलने, सरकारी एजेंसियों को गुमराह करने, फर्जी डॉक्टरों की नियुक्ति और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के सबूत मिलने का भी दावा किया.
ईडी ने यूनिवर्सिटी की करीब 140 करोड़ की संपत्तियां जब्त की
इस मामले की शुरुआत नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम ब्लास्ट से जुड़ी जांच से हुई थी, जिसमें यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों का नाम आया था. यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टरों में से एक कथित तौर पर 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में शामिल था.इसके बाद ईडी ने यूनिवर्सिटी की करीब 140 करोड़ की संपत्तियां जब्त कीं, जिसमें 54 एकड़ जमीन और इमारतें शामिल हैं. ईडी का दावा है कि सिद्दीकी ने ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी पर पूरी तरह नियंत्रण रखा और अवैध कमाई का मुख्य लाभार्थी रहा. जांच में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और छात्रों के साथ फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है.
मनी ट्रेल को छिपाने के लिए संबंधित एंटिटीज़ के ज़रिए फंड की लेयरिंग
ED ने कोर्ट को बताया कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट कथित तौर पर आरोपी के परिवार से जुड़ी एंटिटीज़ को डायवर्ट किए गए थे, और सीनियर अधिकारियों ने बड़े फाइनेंशियल फैसलों को मंजूरी देने में सिद्दीकी की भूमिका की पुष्टि की.एजेंसी ने मनी ट्रेल को छिपाने के लिए संबंधित एंटिटीज़ के ज़रिए फंड की कथित लेयरिंग की ओर भी इशारा किया. पहले कस्टडी रिमांड देते हुए, कोर्ट ने कहा कि क्राइम की और कमाई का पता लगाने, एसेट्स के गलत इस्तेमाल को रोकने और रिकॉर्ड्स से छेड़छाड़ से बचने के लिए ED से पूछताछ ज़रूरी है
