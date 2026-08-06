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अदालतों में 'लज्जा भंग' और 'बेचारी महिला' जैसे शब्दों पर रोक, न्यायाधीशों के लिए नई गाइडलाइंस जारी

हैदराबाद: भारतीय अदालतों को पुरानी सोच और रूढ़िवादिता से मुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी समिति ने ऐतिहासिक कदम उठाया है. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (NJA) द्वारा गठित और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली समिति ने यौन अपराधों के मामलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. 74 पन्नों की इस विशेष रिपोर्ट में देश के सभी जजों को सुझाव दिए गए हैं कि वे अदालती फैसलों और सुनवाई के दौरान महिलाओं के लिए सम्मानजनक, सरल और कानूनी रूप से सही भाषा का इस्तेमाल करें.

यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक विवादित फैसले पर खुद संज्ञान लेने के बाद तैयार की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालतों में इस्तेमाल होने वाली भाषा केवल बातचीत का तरीका नहीं है, बल्कि यह निष्पक्ष न्याय और पीड़ित के सम्मान से जुड़ी है. जजों की असंवेदनशील टिप्पणियां पीड़ितों को मानसिक रूप से दोबारा दुखी करती हैं, जिससे समाज में लोग अपराध के खिलाफ आवाज उठाने से डरने लगते हैं.

चरित्र पर टिप्पणी करने और मोरल पुलिसिंग पर पूरी तरह रोक

विशेषज्ञ समिति ने निचली अदालतों के 125 फैसलों की जांच की. इसमें पाया गया कि आज भी पुराने और पीड़ित को ही दोषी ठहराने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब कोई भी जज पीड़िता के कपड़ों, उसकी पसंद-नापसंद, जीवनशैली या उसके चरित्र के आधार पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता. इसके अलावा, अगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में देरी हुई हो, या शरीर पर चोट के निशान न हों, तो इसे आधार बनाकर पीड़िता के दावे को झूठा नहीं माना जाएगा.

पुराने शब्दों की जगह अब इस्तेमाल होंगे ये नए और सही शब्द

समिति ने बरसों से चले आ रहे कई आपत्तिजनक शब्दों को पूरी तरह बैन कर दिया है और उनकी जगह नए शब्द तय किए हैं:

प्राॅसीक्यूट्रिक्स: कोर्ट के फैसलों में अब इस कठिन शब्द की जगह 'सर्वाइवर', 'शिकायतकर्ता' या 'पीड़ित' लिखा जाएगा.

लज्जा भंग: इस पुराने मुहावरे की जगह अब 'शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन' शब्द का उपयोग होगा.