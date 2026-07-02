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बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में फैसला सुरक्षित, 3 अगस्त को आएगा फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने 3 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

आज शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दलीलें रखी. इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर की ओर से वकील राजीव मोहन ने दलीलें रखी.

कोर्ट ने 10 मई 2024 को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था. कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.