पर्यावरण और जलवायु पर NGT का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 15 देशों के जज होंगे शामिल
'पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य' विषय पर एनजीटी का दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 19 सितंबर से दिल्ली में शुरू होगा. संतु दास की रिपोर्ट.
Published : September 10, 2026 at 8:58 PM IST
नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि 15 देशों के जज आगामी दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसका आयोजन 19 सितंबर से नई दिल्ली में होगा.
एनजीटी द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित किए जाने वाले इस सम्मेलन में भाग लेने वाले 15 देशों में रूस, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन), अल्जीरिया, आर्मीनिया, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल हैं.
'पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य' विषय पर आयोजित होने वाले सम्मेलन के संबंध में अधिकारी ने कहा, "यह एक रचनात्मक सम्मेलन है. दो दिनों के दौरान, विचार-विमर्श मुख्य रूप से पर्यावरण और जलवायु चुनौतियों से संबंधित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर होगा. इन मुद्दों से हर कोई प्रभावित हो रहा है."
इसके अलावा, इन समस्याओं को कम करने के लिए भाग लेने वाले देशों द्वारा अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान भी किया जाएगा.
शीर्ष अधिकारी ने कहा, "न सिर्फ NGT के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि यह सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को कम करने के उपायों पर विचार-विमर्श करेगा. अच्छी प्रथाओं को साझा किया जाएगा. पूरा सम्मेलन पर्यावरण के भविष्य पर केंद्रित है."
एनजीटी के प्रमुख अधिकारी ने कहा कि दो दिवसीय आयोजन के दौरान चार तकनीकी सत्र होंगे. ये सत्र पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होंगे. इन सभी सत्रों की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी.
शीर्ष अधिकारी ने आगे कहा कि दो दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर जागरुकता पैदा करना है. उन्होंने कहा कि इससे सभी भाग लेने वाले देशों को लाभ होगा.
दो दिवसीय सम्मेलन के अंत में क्या किसी घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे? इस सवाल पर, एनजीटी के शीर्ष अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "सम्मेलन का मुख्य ध्यान पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा करने और इस दिशा में की गई अच्छी प्रथाओं पर विचार-विमर्श करने पर है."
पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार देश भर की संबंधित एजेंसियों द्वारा NGT के निर्देश के अनुपालन के संबंध में एक अन्य सवाल के जवाब में, अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हाल के वर्षों में अनुपालन बढ़ा है. अधिकारी ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में नियामक निकायों के बीच अनुपालन बढ़ा है. ट्रिब्यूनल के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है."
NGT द्वारा व्यापक पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर तकनीक का उपयोग करते हुए की गई विभिन्न पहलों के बारे में अधिकारी ने कहा, "पर्यावरण से जुड़े मामलों में पहुंच बहुत महत्वपूर्ण है. हमारा मुख्य ध्यान पहुंच को और बेहतर बनाने पर है. इस दिशा में, हम डिजिटल माध्यम के जरिये अपनी सुनवाई तक पहुंच को और अधिक बढ़ाने पर काम कर रहे हैं ताकि दायरा और व्यापक हो सके."
अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा, सुनवाई की सभी रिपोर्ट और आदेश वेबसाइट पर समय पर अपलोड किए जाते हैं.
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