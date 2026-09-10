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पर्यावरण और जलवायु पर NGT का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 15 देशों के जज होंगे शामिल

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि 15 देशों के जज आगामी दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसका आयोजन 19 सितंबर से नई दिल्ली में होगा. एनजीटी द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित किए जाने वाले इस सम्मेलन में भाग लेने वाले 15 देशों में रूस, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन), अल्जीरिया, आर्मीनिया, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल हैं. 'पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य' विषय पर आयोजित होने वाले सम्मेलन के संबंध में अधिकारी ने कहा, "यह एक रचनात्मक सम्मेलन है. दो दिनों के दौरान, विचार-विमर्श मुख्य रूप से पर्यावरण और जलवायु चुनौतियों से संबंधित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर होगा. इन मुद्दों से हर कोई प्रभावित हो रहा है." इसके अलावा, इन समस्याओं को कम करने के लिए भाग लेने वाले देशों द्वारा अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान भी किया जाएगा. शीर्ष अधिकारी ने कहा, "न सिर्फ NGT के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि यह सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को कम करने के उपायों पर विचार-विमर्श करेगा. अच्छी प्रथाओं को साझा किया जाएगा. पूरा सम्मेलन पर्यावरण के भविष्य पर केंद्रित है." एनजीटी के प्रमुख अधिकारी ने कहा कि दो दिवसीय आयोजन के दौरान चार तकनीकी सत्र होंगे. ये सत्र पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होंगे. इन सभी सत्रों की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी.