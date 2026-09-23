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'जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं' कहना मिथक, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कॉलेजियम सिस्टम का बचाव किया

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कॉलेजियम सिस्टम का बचाव किया है.

Judges appointing judges is a myth: Supreme court judge Justice Dipankar Datta Says
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 23, 2026 at 9:05 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने न्यायिक नियुक्तियों में कॉलेजियम की भूमिका को लेकर बनी इस धारणा पर सवाल उठाया है कि जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं. दीपांकर दत्ता ने कॉलेजियम की ईमानदारी का जोरदार बचाव किया. उन्होंने बार-बार लगाए जाने वाले आरोप को खारिज कर दिया कि 'जज ही जजों को नियुक्ति करते हैं'. यह एक मिथक है जिसे कुछ खास लोगों ने फैलाया है.

उन्होंने माना कि कॉलेजियम कई बार लड़खड़ाया है और इसके प्रक्रिया में भी गड़बड़ियां हो सकती हैं. जस्टिस दत्ता ने आगे चेतावनी दी कि जोरदार आलोचना से कोई तय रास्ता नहीं निकलता और कार्यपालिका का दबदबा (Executive Supremacy) इसका इलाज नहीं हो सकता.

उन्होंने आगाह किया कि नियुक्ति प्रक्रिया को बिगाड़ने वाली सोची-समझी बातें लोगों का भरोसा कम करती हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका से हमेशा बचाव की मुद्रा में रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती.

जस्टिस दत्ता ने ये जरूरी बातें एक बंटे हुए फैसले में कहीं, जिसका हिस्सा जस्टिस सतीश चंद शर्मा भी थे, उस बेंच ने सुनाया. बेंच 2023 के एक कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला कर रही थी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और इलेक्शन कमिश्नरों को चुनने वाले पैनल से सीजेआई को बाहर रखता है.

जस्टिस दत्ता ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की असल में अलग-अलग जगहों से आलोचना हुई है. खासकर इसलिए क्योंकि यह बिना किसी बाहरी दखल के काम करता है और चयन, नियुक्ति और ट्रांसफर जैसी सर्विस की दूसरी शर्तों के मामले में पूरी तरह से जज के नियंत्रण में है.

उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कॉलेजियम सिस्टम कभी-कभी लड़खड़ा गया है. इसका काम पूरी तरह से गलतफहमियों से मुक्त नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि जोरदार आलोचना अपने आप में कोई विकल्प नहीं देती है. हालांकि इस प्रक्रिया में किसी बाहरी व्यक्ति की गैरमौजूदगी जांच को बुला सकती है, लेकिन कार्यकारी सर्वोच्चता इसका इलाज नहीं हो सकती.

जस्टिस दत्ता ने आगे कहा कि आजकल हर गलत चुनाव के लिए कॉलेजियम को दोष देना फैशन बन गया है. यह आसानी से भूल जाते हैं कि गलतियां अपवाद हैं. नियम नहीं है. कोई भी प्रणाली इंसानी चुनाव की गलती न होने की गारंटी नहीं दे सकता. उन्होंने कहा, "शायद, सरकार के अलावा कोई और नहीं जानता कि कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है."

जस्टिस दत्ता ने कहा कि बातचीत को सही नजरिए से देखना भी उतना ही जरूरी है. जहां तक ​​चयन का सवाल है, कॉलेजियम की भूमिका सिर्फ सिफारिश करने से ज्यादा कुछ नहीं है. सिफारिशों को आकार लेने से पहले हर चरण पर कार्यपालिका शामिल होता है. उन्होंने कहा कि यह बात नजरअंदाज़ नहीं की जा सकती कि आखिर में भी सिफारिशों को मानना ​​एग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) के खास अधिकार क्षेत्र में है. वह सिफारिशों को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है.

उन्होंने कहा, "आखिरी फैसला एग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) का होता है. पिछले डेढ़ साल से हाई कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा प्रमोशन के लिए अनुशंसित किए गए वकीलों न्यायिक अधिकारियों को सीजेआई के नेतृत्व वाले कॉलेजियम का हिस्सा बनने वाले जजों से बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है. जिसके बाद जो लोग हर तरह से सही पाए जाते हैं, उन्हें आखिर में अनुशंसित (रिकमेंड) किया जाता है."

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा अक्सर होता है कि कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए वकीलों, न्यायिक अधिकारियों की लिस्ट में से एग्जीक्यूटिव एक या दो को जज बनने से रोक लेता है. उन्होंने कहा कि सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि एग्जीक्यूटिव सीजेआई के नेतृत्व वाले कॉलेजियम की सिफारिशों को अवहेलना कर सकता है. जबकि पहले के उदाहरणों में सीजेआई की राय को प्राथमिकता देने की बात कही गई है. उन्होंने कहा, “कई मौकों पर, एग्जीक्यूटिव ने बिना कारण बताए और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए सिफारिशों पर एक्शन नहीं लिया है. उनमें से कुछ, बार-बार कहने के बाद भी सालों तक धूल फांकने के लिए छोड़ दिए गए हैं.

यहां तक ​​कि न्याय के प्रशासन के हित में कॉलेजियम द्वारा जजों के ट्रांसफर के लिए की गई सिफारिशों पर भी कई मामलों में एग्जीक्यूटिव द्वारा एक्शन नहीं लिया जाता है. उन्होंने आगे कहा, “ऐसी टुकड़ों में मंजूरी से बिना डरे और एग्जीक्यूटिव से मंजूरी न पाने वालों के भविष्य की परवाह किए बिना, कॉलेजियम ने एग्जीक्यूटिव के साथ सीधे टकराव से बचने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया और संस्था को चालू रखने के लिए हॉब्सन की पसंद (इसे ग्रहण करें या छोड़ दें) के साथ छोड़ दिया गया."

जस्टिस दत्ता ने कहा, "यह कोर्ट सोच रहा है कि जजों की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका (ज्यूडिशियरी) को कार्यपालिका (एग्जीक्यूटिव) के बाद दूसरे नंबर पर क्यों रखा गया है. फिर भी चयन के चरण पर किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल करने की मांग क्यों हो रही है. कार्यपालिका की तरफ से आने वाली यह दलील उसके रुतबे के लायक नहीं है और अपनी ही लापरवाही और नाकामी से ध्यान हटाने की एक कमजोर कोशिश है."

उन्होंने कहा कि अपनी सारी अस्पष्टता और कमियों के बावजूद, कॉलेजियम सिस्टम अभी भी आजादी की रक्षा के लिए सबसे सही विकल्प है. जैसा कि संविधान बनाने वालों ने आर्टिकल 50 के तहत सोचा था.

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