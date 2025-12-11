ETV Bharat / bharat

डीएसपी के निलंबन का दिया था आदेश, खुद जज साहब हो गए सस्पेंड

मुरुगन की शिकायत के आधार पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया. बेकरी मालिक की शिकायत के आधार पर ग्राहक के खिलाफ भी अलग से मामले दर्ज किए गए.

कांचीपुरम जिले के पूसिवक्कम में एक बेकरी मालिक और उनके यहां सामान खरीदने आए एक ग्राहक (मुरुगन) के बीच झगड़ा हो गया था. आरोप है कि झगड़े के दौरान ग्राहक ने दुकान मालिक के दामाद और दुकान कर्मचारियों पर हमला किया. दोनों पार्टियों ने इस घटना के बारे में वालजाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

दरअसल, उनके खिलाफ जो आरोप लगे थे, इसके आधार पर मद्रास हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने उनका तबादला करने का फैसला किया था. उन्हें कांचीपुरम से अरियालपुर जिले के लोकायुक्त के पद पर भेजा जा रहा था. लेकिन जज चेम्मल खुद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई नहीं की. हालांकि, कोर्ट ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार पर सवाल उठाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को अब तक इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

चेन्नई : मद्रास हाई कोर्ट ने कांचीपुरम जिले के जज चेम्मल को निलंबित कर दिया है. उन पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगा है. उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था.

इसके बाद, ग्राहक पक्ष ने कांचीपुरम जिला प्रधान सत्र न्यायालय में अपील की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने बेकरी मालिक और कर्मचारियों सहित पांच लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है.

अपील स्वीकार करते हुए, प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट के जज चेम्मल ने कांचीपुरम के डीएसपी शंकर गणेश की निंदा की और चेतावनी दी कि अगर आरोपी को कोर्ट में पेश नहीं किया गया तो वह उन्हें जेल भेज देंगे. क्योंकि आरोपी को कोर्ट में पेश नहीं किया गया, इसलिए जज ने डीएसपी शंकर गणेश को कांचीपुरम ब्रांच जेल में कैद करने का आदेश जारी कर दिया.

कांचीपुरम के एसपी ने इस फैसले को चुनौती देने का फैसला किया. उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की. हाई कोर्ट के जस्टिस सतीश कुमार, जिन्होंने मामले की सुनवाई की, उन्होंने 23 सितंबर को एक आदेश जारी कर कांचीपुरम के डीएसपी को गिरफ्तार करने के जज चेम्मल के आदेश पर रोक लगा दी.

हाईकोर्ट ने विजिलेंस रजिस्ट्रार को इस मामले की जांच करने का भी आदेश दिया. विजिलेंस रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई को आसान बनाने के लिए, उन्होंने जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति और जजों की ट्रांसफर समिति को भेज दी. इसके आधार पर हाईकोर्ट ने उन्हें दूसरे जिले में स्थानान्तरित करने का फैसला किया, वह भी लोकायुक्त के पद पर. लेकिन जज चेम्मल खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. उन्होंने याचिका दाखिल की. लेकिन यहां पर उन्हें कोई राहत नहीं मिली. और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है.

ये भी पढ़ें : तमिलनाडु : AIADMK सामान्य सभा की बैठक में थिरुपरनकुंद्रम मुद्दे का जिक्र किए बिना प्रस्ताव पास