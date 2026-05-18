ETV Bharat / bharat

वकील से कथित दुर्व्यवहार के आरोपी जज का हुआ ट्रांसफर, जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर के साथ अटैच किया गया

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा एक विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. दिल्‍ली हाई कोर्ट ने रोहिणी कोर्ट में वकील के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपी जज राकेश कुमार पंचम का ट्रांसफर कर दिया. दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन ने घटना की निंदा की और नोट‍िस जारी किया है. हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक जज राकेश कुमार पंचम को दिल्ली जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर के साथ अटैच कर दिया गया है. इस घटना के विरोध में वकीलों ने हड़ताल शुरू कर दी है. इससे दिल्ली की जिला अदालतों में कामकाज प्रभावित हो गया है.

करीब सभी जिला अदालतों में किसी भी वकील को कोर्ट रुम में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है. इस हड़ताल का आह्वान ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली की को-आर्डिनेशन कमेटी ने किया है. इस हड़ताल का आह्वान ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली की को-आर्डिनेशन कमेटी ने किया है.को-आर्डिनेशन कमेटी के सेक्रेटरी विजय बिश्नोई के हस्ताक्षर से जारी नोटिस में संबंधित जज द्वारा वकील के साथ आपत्तिजनक व्यवहार का विरोध किया गया है.

दिल्‍ली हाई कोर्ट का आदेश (ETV Bharat)

को-आर्डिनेशन कमेटी ने संबंधित जज के व्यवहार की जांच करने की मांग की है. दरअसल 16 मई को रोहिणी कोर्ट में जज राकेश कुमार पंचम की कोर्ट में एक मामले में सुनवाई के दौरान रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कुमार तेहलान ने पास ओवर (मामले को बाद में सुनने का आग्रह) किया. जज ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया. जिसके बाद कुछ और वकील भी आ गए और जज और वकीलों के बीच तेज बहस होने लगी. हालात इतने बिगड़ गए कि वकील समुदाय ने इसे घोर न्यायिक कदाचार बताते हुए आरोप लगाया कि जज ने गंदी गालियों और अपमानजनक तू-तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया. वकीलों ने पूरे मामले की औपचारिक शिकायत दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास दर्ज कराई. इसके बाद बार अध्यक्ष ने जज की तत्काल मेडिकल जांच की मांग की.