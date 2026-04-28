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डियेगो स्कॉटलैंड केस को निरस्त करने की कार्ति चिदंबरम की मांग पर सुनवाई से जज हटीं

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की भ्रष्टाचार के एक नये मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. इस मामले पर अब वो बेंच सुनवाई करेगी जिसकी सदस्य जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा नहीं होंगी. मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी.

जैसे ही इस मामले को सुनवाई के लिए पुकारा गया कोर्ट ने कहा कि इसी मामले में एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड ने भी याचिका दायर की है जिस पर दूसरी बेंच सुनवाई कर रही है. बता दें कि कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक शराब निर्माता कंपनी डियेगो स्कॉटलैंड एंड सिक्वोइया कैपिटल्स ने एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड को संदिग्ध रुप से फंड का ट्रांसफर करने का आरोप है.

इस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को राहत देते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार करने से तीन दिन पहले नोटिस देगी. कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक शराब निर्माता कंपनी डियेगो स्कॉटलैंड एंड सिक्वोइया कैपिटल्स ने एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड को संदिग्ध रुप से फंड का ट्रांसफर किया.

एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड का नियंत्रण कार्ति चिदंबरम और उनके सहयोगी एस भास्कर रमण करते हैं. एफआईआर के मुताबिक भारत में आयात शुल्क मुक्त शराब पर पूरा नियंत्रण इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन (आईटीडीसी) का है. आईटीडीसी ने डिएगो समूह के भारत में आयात शुल्क शराब पर रोक लगा रखी है.