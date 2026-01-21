जज की पत्नी पर हमला मामले में तीन गिरफ्तार, मुख्य साजिशकर्ता का हुआ पर्दाफाश
बिहार में पदस्थापित जज की पत्नी पर हमला मामले का खुलासा हुआ है. पुलिस ने मामले में तीन को गिरफ्तार किया है.
Published : January 21, 2026 at 8:14 PM IST
गोड्डा: जिले में जज की पत्नी की हत्या के प्रयास मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार मामले में बिहार में पदस्थापित जज ने ही पत्नी की हत्या के लिए शूटर को सुपारी दी थी. इस मामले में पुलिस ने महिला के देवर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार इस गोलीकांड में मुख्य साजिशकर्ता महिला के जज पति ही हैं.
एसपी ने दी जानकारी
इस पूरे मामले को लेकर गोड्डा एसपी मुकेश कुमार प्रेसवार्ता कर जानकारी दी. एसपी ने कहा 17 जनवरी को बिहार में पदस्थापित जज की पत्नी गोड्डा कोर्ट में पति से तलाक और मेंटेनेंस केस की सुनवाई कर वापस घर जा रही थी. इसी दौरान पथरगामा थाना क्षेत्र के गांधीग्राम के पास अपराधियों के द्वारा गोली मारकर घटना को अंजाम दिया गया है. एसपी ने कहा कि घटना के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी द्वारा छापेमारी कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें कहलगांव के श्याम कुमार साह, जज के भाई सुबोध कुमार साह और उनके क्लासमेट आरिफ शामिल हैं.
मेंटेनेंस से छुटकारा पाने के लिए घटना को दिया अंजाम
एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि ये सारी प्लानिंग सुबोध कुमार के द्वारा उनके भाई जज के कहने पर की गई थी. ये घटना उनकी पत्नी से छुटकारा पाने और मेंटेनेंस केस से बचने के लिए किया गया था. एसपी ने बताया है कि इस घटना के लिए जज के द्वारा आरिफ को दो लाख रुपए देने की बात हुई थी. जिससे कि वो शूटर बुलाकर घटना को अंजाम दे सके.
एसपी ने बताया कि आरोपियों के द्वारा घटना में इस्तेमाल देसी कट्टा और दो बाइक समेत अन्य सामान को बरामद किया गया है. वहीं मामले में तीन अभियुक्त फरार हैं. जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है. एसपी ने कहा कि जज का बयान लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
