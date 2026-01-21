ETV Bharat / bharat

जज की पत्नी पर हमला मामले में तीन गिरफ्तार, मुख्य साजिशकर्ता का हुआ पर्दाफाश

गोड्डा: जिले में जज की पत्नी की हत्या के प्रयास मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार मामले में बिहार में पदस्थापित जज ने ही पत्नी की हत्या के लिए शूटर को सुपारी दी थी. इस मामले में पुलिस ने महिला के देवर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार इस गोलीकांड में मुख्य साजिशकर्ता महिला के जज पति ही हैं.

एसपी ने दी जानकारी

इस पूरे मामले को लेकर गोड्डा एसपी मुकेश कुमार प्रेसवार्ता कर जानकारी दी. एसपी ने कहा 17 जनवरी को बिहार में पदस्थापित जज की पत्नी गोड्डा कोर्ट में पति से तलाक और मेंटेनेंस केस की सुनवाई कर वापस घर जा रही थी. इसी दौरान पथरगामा थाना क्षेत्र के गांधीग्राम के पास अपराधियों के द्वारा गोली मारकर घटना को अंजाम दिया गया है. एसपी ने कहा कि घटना के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी द्वारा छापेमारी कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें कहलगांव के श्याम कुमार साह, जज के भाई सुबोध कुमार साह और उनके क्लासमेट आरिफ शामिल हैं.

घटना को लेकर जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

मेंटेनेंस से छुटकारा पाने के लिए घटना को दिया अंजाम