तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर हॉफ सेंचुरी भी नहीं ठोंक पाए वोटर, EC की लचर व्यवस्था का भी पड़ा साइड इफेक्ट
पिछले विधानसभा चुनावों में 47.49 प्रतिशत मतदान हुआ था, वहीं इस उपचुनाव में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि के साथ 48.47 प्रतिशत मतदान हुआ.
Published : November 12, 2025 at 10:59 AM IST
हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की जुबली हिल्स असेंबली सीट के मतदाताओं ने एक बार फिर निराश किया है. पिछले विधानसभा चुनावों में जहां 47.49 प्रतिशत मतदान हुआ था, वहीं इस उपचुनाव में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि के साथ 48.47 प्रतिशत मतदान हुआ.
यहां कल 11 नवंबर को सुबह 7 बजे शुरू हुए मतदान के पहले दो घंटों में केवल 10% मतदान हुआ, लेकिन दोपहर 1 बजे तक यह 30% को पार कर गया. इसके बाद, दोपहर 3 बजे तक मतदान धीमी गति से चलता रहा. शाम 5 बजे तक यह 47.16 प्रतिशत तक पहुंच गया. चुनाव आयोग ने बताया कि निर्धारित समय तक कुल 48.47 प्रतिशत मतदान हुआ.
अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, चुनाव आयोग को उम्मीद थी कि इस बार मतदान 50% को पार कर जाएगा, क्योंकि 2000 से ज़्यादा वोट जुड़ गए थे. लेकिन जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता चुनाव आयोग की अपेक्षा के अनुरूप आगे नहीं आए.
चुनाव आयोग की लचर व्यवस्था ने भी मतदान प्रतिशत में गिरावट में योगदान दिया. उत्साह से मतदान करने आए कई मतदाताओं को निराशा का सामना करना पड़ा. मथुरानगर के लगभग 60 लोगों के वोट रहमत नगर संभाग के एक अन्य मतदान केंद्र में स्थानांतरित कर दिए गए.
सीपीआर हिल्स बस्ती के कई लोगों के वोट मथुरानगर में स्थानांतरित कर दिए गए. इसी तरह, श्रीनगर कॉलोनी के लोगों के वोट यूसुफगुडा के एक अन्य मतदान केंद्र में स्थानांतरित कर दिए गए.
वेंगलराव नगर और एर्रागड्डा संभाग में भी वोट स्थानांतरित किए गए. इनमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा देखी गई. कई मतदाता यह कहते हुए घर लौट गए कि वे इतनी दूर वोट देने नहीं जा सकते.
वहीं 139 क्षेत्रों के 407 मतदान केंद्रों पर सुबह से शाम तक मतदाताओं की कतारें देखने को नहीं मिलीं.
गौरतलब है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर औसतन 986 वोट पड़े, लेकिन उनमें से आधे भी पंजीकृत नहीं थे. श्रीनगर कॉलोनी, मथुरानगर और शालिवाहन नगर सहित निर्वाचन क्षेत्र की अन्य कॉलोनियों के मतदान केंद्र, जहां मशहूर हस्तियां रहती हैं, सुबह से शाम तक व्यस्त रहे. केवल कुछ फिल्मी हस्तियों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने के बावजूद, जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र में निजी क्षेत्र, आईटी, फिल्म उद्योग और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए आखिरी घंटा उपयोगी रहा.
जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में 3 हजार कर्मचारियों और पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में 2 हज़ार सशस्त्र बलों ने चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़ी मेहनत की. जिला निर्वाचन अधिकारी आरवी कर्णन ने चुनाव कर्मचारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया. शुक्रवार 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है.
गौर करें तो तेलंगाना में जुबली हिल्स उपचुनाव पर सबसे दिलचस्प मुकाबला था. यहां से 58 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे. भाजपा ने दीपक रेड्डी, कांग्रेस ने नवीन यादव और बीआरएस ने मगंती सुनीता को अपना उम्मीदवार बनाया है. इन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है.
