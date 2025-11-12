तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर हॉफ सेंचुरी भी नहीं ठोंक पाए वोटर, EC की लचर व्यवस्था का भी पड़ा साइड इफेक्ट

ETV Bharat / bharat

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की जुबली हिल्स असेंबली सीट के मतदाताओं ने एक बार फिर निराश किया है. पिछले विधानसभा चुनावों में जहां 47.49 प्रतिशत मतदान हुआ था, वहीं इस उपचुनाव में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि के साथ 48.47 प्रतिशत मतदान हुआ. यहां कल 11 नवंबर को सुबह 7 बजे शुरू हुए मतदान के पहले दो घंटों में केवल 10% मतदान हुआ, लेकिन दोपहर 1 बजे तक यह 30% को पार कर गया. इसके बाद, दोपहर 3 बजे तक मतदान धीमी गति से चलता रहा. शाम 5 बजे तक यह 47.16 प्रतिशत तक पहुंच गया. चुनाव आयोग ने बताया कि निर्धारित समय तक कुल 48.47 प्रतिशत मतदान हुआ. अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, चुनाव आयोग को उम्मीद थी कि इस बार मतदान 50% को पार कर जाएगा, क्योंकि 2000 से ज़्यादा वोट जुड़ गए थे. लेकिन जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता चुनाव आयोग की अपेक्षा के अनुरूप आगे नहीं आए. चुनाव आयोग की लचर व्यवस्था ने भी मतदान प्रतिशत में गिरावट में योगदान दिया. उत्साह से मतदान करने आए कई मतदाताओं को निराशा का सामना करना पड़ा. मथुरानगर के लगभग 60 लोगों के वोट रहमत नगर संभाग के एक अन्य मतदान केंद्र में स्थानांतरित कर दिए गए. सीपीआर हिल्स बस्ती के कई लोगों के वोट मथुरानगर में स्थानांतरित कर दिए गए. इसी तरह, श्रीनगर कॉलोनी के लोगों के वोट यूसुफगुडा के एक अन्य मतदान केंद्र में स्थानांतरित कर दिए गए. वेंगलराव नगर और एर्रागड्डा संभाग में भी वोट स्थानांतरित किए गए. इनमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा देखी गई. कई मतदाता यह कहते हुए घर लौट गए कि वे इतनी दूर वोट देने नहीं जा सकते.