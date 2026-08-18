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सीएम की घोषणा के बाद जेएसएससी सीजीएल सफल कर्मियों का हंगामा, कहा- भीड़तंत्र जीत गया

रांची में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर हेमंत कैबिनेट के फैसले को लेकर सफल कर्मियों ने हंगामा किया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

JSSC CGL successful candidates uproar after CM announcement of exam cancellation in Ranchi
हेमंत कैबिनेट के फैसले को लेकर सफल कर्मियों का हंगामा (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 1:01 AM IST

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रांची: राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय के अंदर और बाहर दोनों जगह का माहौल सोमवार की शाम से बेहद तनावपूर्ण हो चला था.

JSSC सीजीएल की परीक्षा पास कर सचिवालय सहित कई जगहों पर पदस्थापित कर्मियों को शायद यह भनक लग गयी थी कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी छात्रों के आंदोलन के दवाब में सरकार आज कोई ऐसा फैसला ले सकती है, जिससे उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाए.

JSSC सीजीएल सफल कर्मियों का हंगामा (ETV Bharat)

लिहाजा अपनी ड्यूटी के बाद JSSC-CGL परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी पाने वाले युवा 07 महीने की नौकरी को बचाने के लिए सड़क पर उतर आए. यहां उन्होंने मानव श्रृंखला बनाया, सीएम हेमंत सोरेन से अपील की कि भीड़ के दवाब में कोई ऐसा फैसला नहीं करें, जिससे कि उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाए.

बेहद तनाव के माहौल में सोमवार देर शाम जब कैबिनेट की आपात मीटिंग के बाद अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ मीडिया के सामने यह घोषणा की कि JPSC के साथ साथ JSSC CGL की परीक्षा भी रद्द किया जाता है. इस घोषणा के बाद सैकड़ों की संख्या में मानव श्रृंखला बनाकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की. युवाओं के मुंह से यह फूट पड़ा कि आज इस राज्य में भीड़ तंत्र जीत गया और प्रतिभाशाली छात्रों की हार हो गयी.

JSSC CGL successful candidates uproar after CM announcement of exam cancellation in Ranchi
JSSC-सीजीएल सफल कर्मियों द्वारा लिखे पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

'न्यायालय जायेंगे, वहीं से न्याय मिलेगा'

JSSC-सीजीएल परीक्षा को लेकर हेमंत कैबिनेट के फैसले की जानकारी मिलते ही शांतिपूर्ण मानव श्रृंखला बनाये युवा बोल पड़े "भीड़ तंत्र जीत गया और सिस्टम हार गया. उन्होंने कहा कि वह हारे नहीं हैं, बड़ी मेहनत कर नौकरी ली है और अदालत पर उनको पूरा भरोसा है.

प्रोजेक्ट भवन के बाद वाले गेट पर बैठे अवधेश ने कहा कि पल भर में हमारी नौकरी सरकार ने भीड़ के दवाब में आकर खत्म कर दी है, हम सड़क पर आ गए हैं लेकिन हार नहीं मानेंगे. सरकार और CID चाहे तो एक एक JSSC CGL सफल प्रतियोगी की कॉपी जांच ले, जो इच्छा है वह जांच करा लें, हम गलत नहीं है. अभ्यर्थी ने कहा कि कोर्ट ने ही हमें नौकरी दिलाई थी और अब कोर्ट ही आदेश देकर हमारी नौकरी बचाएगी, क्योंकि हम गलत नहीं हैं.

इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे. खुद रांची के एहएसपी, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री का काफिला निकलते ही कैंपस के भीतर मौजूद सीजीएल कर्मचारियों ने मंत्रियों के खिलाफ भी नारेबाजी की. कई आक्रोशित कर्मचारी प्रोजेक्ट भवन के मेन गेट के सामने आकर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया.

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