11 वर्षों से निकलता रहा विज्ञापन और रद्द होती रही परीक्षा, जानिए JSSC-CGL की पूरी कहानी
झारखंड की एक ऐसी परीक्षा जो 11 वर्षों से हो तो रही है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : August 18, 2026 at 3:47 PM IST
रांची: झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए साल 2023 में जेएसएससी द्वारा निकली स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को आखिरकार रद्द कर दिया है. इस विज्ञापन के जरिए साल 2025 के दिसंबर महीने में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी. जाहिर तौर पर सरकार के इस फैसले के बाद सीजीएल परीक्षा एक बार फिर आयोजित होगी. लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जेएसएससी की यह सीजीएल परीक्षा विगत 11 वर्षों से विवाद में रही है और अब तक आधा दर्जन बार या तो परीक्षा स्थगित होती रही है या विभिन्न कारणों से रद्द होती रही है. जाहिर तौर पर सरकार और जेएसएससी के लिए सीजीएल परीक्षा साफ सुथरा आयोजित करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण है.
2015 से अब तक विवादों में रही है सीजीएल परीक्षा
राज्य सरकार के लिए सीजीएल परीक्षा गले की हड्डी बनी हुई है. यह एक ऐसी भर्ती परीक्षा है जो 2015 से अब तक पांच बार निकाली जा चुकी है. इस दौरान तीन-तीन सरकारें आईं, मगर इसे साफ सुथरे ढंग से आयोजित करने में विफल रही है. सबसे पहले यह साल 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय जेएसएससी के द्वारा विज्ञापन निकालकर छात्रों से आवेदन मांगे गए. जिसमें में कई तरह की त्रुटि होने की वजह से झारखंड हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया.
रद्द होने के बाद 2019 में आयोग ने एक बार फिर नये सिरे से विज्ञापन जारी किया. यह विज्ञापन झारखंड से मैट्रिक-इंटर पास अनिवार्य किए जाने की वजह से रोक दिया गया. साल 2021 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की पहली सरकार में एक बार फिर नये सिरे से इसके लिए विज्ञापन निकाला गया. इस बार झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने की वजह से इसे रद्द करना पड़ा.
परीक्षा से पहले लीक हुआ पेपर
जून 2023 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक बार फिर विज्ञापन निकाला, जिसकी परीक्षा पहले 15 और 16 अक्टूबर 2023 को निर्धारित की गई. लेकिन यह टल गई और उसी साल 16-17 दिसंबर को इसे निर्धारित किया गया. हालांकि इस दौरान एजेंसी के द्वारा परीक्षा आयोजित करने से हाथ खड़े किए जाने के बाद इसे एक बार फिर टाल दिया गया. बाद में 28 जनवरी और 4 फरवरी 2024 निर्धारित हुआ. 28 जनवरी को परीक्षा से पहले पेपर लीक की वजह से आयोग ने इसे रद्द कर दिया.
कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया. 28 जनवरी को आयोजित परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद छात्रों का गुस्सा आयोग कार्यालय से लेकर राजधानी की सड़कों पर देखा गया. जेएसएससी दफ्तर में चेयरमैन की गाड़ी को तोड़ा गया और छात्रों के आक्रोश को देखते हुए तत्कालीन जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा. छात्रों की नाराजगी शांत करने के लिए राज्य सरकार ने पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच का फैसला किया.
पहली बार इंटरनेट सेवा बंदकर भर्ती परीक्षा हुई आयोजित
सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को रांची, बोकारो समेत राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित की गई थी. यह राज्य की पहली भर्ती परीक्षा थी, जिसमें सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद कर पेपर लीक रोकने के लिए फुलप्रूफ व्यवस्था होने का दावा किया था. इस परीक्षा में करीब 6.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. लेकिन परीक्षा आयोजित होने के बाद एक बार फिर पेपर लीक का मामला प्रकाश में आया और छात्र आंदोलन करने लगे.
इन सब के बीच हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक बार फिर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी. नयी सरकार ने इस परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के नियुक्ति के लिए रुचि दिखाई. तब तक मामला न्यायालय में पहुंच चुका था और झारखंड हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई होती रही. सरकार के द्वारा न्यायालय के समक्ष सीआईडी और एसआईटी जांच का हवाला दिया जाता रहा.
काफी जद्दोजहद के बाद सरकार को इस परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को न्यायालय से कंडिशनल आधार पर औपबंधिक नियुक्ति करने की हरी झंडी मिली और आनन-फानन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों मोरहाबादी मैदान में 30 दिसंबर 2025 को नियुक्ति पत्र करीब 2000 अभ्यर्थियों को दिया गया.
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