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11 वर्षों से निकलता रहा विज्ञापन और रद्द होती रही परीक्षा, जानिए JSSC-CGL की पूरी कहानी

रांची: झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए साल 2023 में जेएसएससी द्वारा निकली स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को आखिरकार रद्द कर दिया है. इस विज्ञापन के जरिए साल 2025 के दिसंबर महीने में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी. जाहिर तौर पर सरकार के इस फैसले के बाद सीजीएल परीक्षा एक बार फिर आयोजित होगी. लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जेएसएससी की यह सीजीएल परीक्षा विगत 11 वर्षों से विवाद में रही है और अब तक आधा दर्जन बार या तो परीक्षा स्थगित होती रही है या विभिन्न कारणों से रद्द होती रही है. जाहिर तौर पर सरकार और जेएसएससी के लिए सीजीएल परीक्षा साफ सुथरा आयोजित करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण है.

2015 से अब तक विवादों में रही है सीजीएल परीक्षा

राज्य सरकार के लिए सीजीएल परीक्षा गले की हड्डी बनी हुई है. यह एक ऐसी भर्ती परीक्षा है जो 2015 से अब तक पांच बार निकाली जा चुकी है. इस दौरान तीन-तीन सरकारें आईं, मगर इसे साफ सुथरे ढंग से आयोजित करने में विफल रही है. सबसे पहले यह साल 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय जेएसएससी के द्वारा विज्ञापन निकालकर छात्रों से आवेदन मांगे गए. जिसमें में कई तरह की त्रुटि होने की वजह से झारखंड हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया.

ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)

रद्द होने के बाद 2019 में आयोग ने एक बार फिर नये सिरे से विज्ञापन जारी किया. यह विज्ञापन झारखंड से मैट्रिक-इंटर पास अनिवार्य किए जाने की वजह से रोक दिया गया. साल 2021 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की पहली सरकार में एक बार फिर नये सिरे से इसके लिए विज्ञापन निकाला गया. इस बार झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने की वजह से इसे रद्द करना पड़ा.

परीक्षा से पहले लीक हुआ पेपर

जून 2023 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक बार फिर विज्ञापन निकाला, जिसकी परीक्षा पहले 15 और 16 अक्टूबर 2023 को निर्धारित की गई. लेकिन यह टल गई और उसी साल 16-17 दिसंबर को इसे निर्धारित किया गया. हालांकि इस दौरान एजेंसी के द्वारा परीक्षा आयोजित करने से हाथ खड़े किए जाने के बाद इसे एक बार फिर टाल दिया गया. बाद में 28 जनवरी और 4 फरवरी 2024 निर्धारित हुआ. 28 जनवरी को परीक्षा से पहले पेपर लीक की वजह से आयोग ने इसे रद्द कर दिया.