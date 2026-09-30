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SPECIAL: 9 अक्टूबर को रांची में क्रिकेट का महाकुंभ, जानें JSCA स्टेडियम में टिकट से लेकर सुरक्षा की क्या है तैयारी

9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच रांची के JSCA स्टेडियम में मैच है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.

JSCA STADIUM RANCHI
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2026 at 8:18 PM IST

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रांची: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा. मैच को लेकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) और रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है. दर्शकों के लिए टिकट, ऑफलाइन काउंटर, सुरक्षा, पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है.

1600 से 18 हजार रुपए तक टिकट

रांची मैच के लिए टिकट की कीमतें 1600 रुपए से लेकर 18 हजार रुपए तक रखी गई है. क्रिकेट प्रेमियों के बीच लोकप्रिय धोनी पवेलियन के टिकट की कीमत 10 हजार रुपए बताई गई है. आम दर्शकों के लिए टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराने की तैयारी है.

जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता (ईटीवी भारत)

टिकट बिक्री के लिए बनाए गए 6 काउंटर

ऑफलाइन टिकट और टिकट से जुड़ी अन्य प्रक्रिया के लिए जेएससीए स्टेडियम परिसर में छह विशेष टिकट काउंटर बनाए जा रहे हैं. दर्शकों को किसी तरह की परेशानी न हो और अलग-अलग काउंटरों पर भीड़ का दबाव नहीं बने, इसके लिए काउंटरों पर स्पष्ट मार्किंग और अलग-अलग व्यवस्था की जाएगी. कतार को व्यवस्थित रखने के लिए भी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे.

विशेष इंतजाम से टिकट लेने आने वाले क्रिकेट प्रेमियों को सही काउंटर तक पहुंचने में आसानी होगी और अनावश्यक भीड़ से बचा जा सकेगा. टिकट बिक्री की तारीख को लेकर 5 या 6 अक्टूबर की संभावना जताई गई है. हालांकि अंतिम तारीख की आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा. JSCA स्टेडियम में करीब 39,500 से 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है, जबकि प्रीमियम अनुभव के लिए 76 कॉर्पोरेट बॉक्स उपलब्ध हैं.

जेएससीए के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने क्रिकेट प्रेमियों से सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी टिकट ऑफर और नकली विज्ञापनों से सावधान रहने की अपील की है. टिकट से जुड़ी जानकारी के लिए केवल जेएससीए के आधिकारिक माध्यमों पर भरोसा करने को कहा गया है.

JSCA STADIUM RANCHI
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)

स्टेडियम के बाहर भी सुरक्षा घेरा

मैच को लेकर स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है. स्टेडियम को पूरी तरह सुरक्षा घेरे में रखा जा रहा है. वहीं टिकट काउंटर के इर्द-गिर्द भी बांस-बल्लियों के साथ-साथ स्टील और लोहे की बैरिकेटिंग लगाई गई है. इसका उद्देश्य टिकट लेने पहुंचने वाले क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ को व्यवस्थित रखना और काउंटर के आसपास अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करना है.

बिना टिकट स्टेडियम के आसपास भीड़ पर रोक

मैच के दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने भी तैयारी शुरू कर दी है. दर्शकों का प्रवेश निर्धारित गेटों से दोपहर 3 बजे से शुरू किए जाने की तैयारी है. प्रशासन की कोशिश होगी कि वैध टिकट वाले दर्शक मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम के अंदर पहुंच जाएं. बिना टिकट स्टेडियम के आसपास भीड़ लगाने पर रोक रहेगी.

सुरक्षा व्यवस्था

स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था में अतिरिक्त बल की तैनाती की जाएगी. मैदान में दर्शकों के प्रवेश को रोकने के लिए बैरिकेटिंग और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. पिछले मैचों के अनुभव को देखते हुए दर्शक दीर्घा और मैदान के बीच सुरक्षा घेरा मजबूत करने पर भी जोर है. स्टेडियम में ज्वलनशील पदार्थ, बैग, पानी की बोतल और अन्य प्रतिबंधित सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी. प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच की जाएगी. टिकटों की कालाबाजारी पर भी पुलिस की नजर रहेगी. टिकट काउंटर के आसपास सीसीटीवी और निगरानी व्यवस्था रखने की तैयारी है.

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ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)

पार्किंग के लिए अलग-अलग जोन

मैच के दौरान वाहनों के दबाव को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने भी विशेष व्यवस्था तैयार की है. सामान्य दर्शकों को स्टेडियम के सामने या मुख्य सड़कों पर वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी. दर्शकों को प्रशासन की ओर से चिन्हित पार्किंग स्थल का इस्तेमाल करना होगा. सामान्य दर्शकों के लिए स्टेडियम से बाहर अलग-अलग स्थानों पर दोपहिया और चारपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी.

वहीं कॉरपोरेट बॉक्स, हॉस्पिटैलिटी और प्रेसिडेंट एन्क्लोजर से जुड़े अधिकृत पास धारकों के लिए अलग पार्किंग व्यवस्था रहेगी. ऐसे वाहनों को निर्धारित पार्किंग जोन में प्रवेश के लिए पास जारी किए जाएंगे. ट्रैफिक पुलिस की ओर से दर्शकों को मैच शुरू होने से ठीक पहले स्टेडियम पहुंचने के बजाय पर्याप्त समय लेकर पहुंचने की सलाह दी जाएगी. इससे पार्किंग और प्रवेश दोनों में भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.

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जेएससीए नॉर्थ गेट (ईटीवी भारत)

9 अक्टूबर के मुकाबले में दर्शकों की भीड़ को देखते हुए जेएससीए और जिला प्रशासन के सामने टिकट बिक्री, छह काउंटरों का प्रबंधन, प्रवेश, सुरक्षा, पार्किंग और ट्रैफिक को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी होगी. काउंटरों पर स्पष्ट मार्किंग और कतार व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि टिकट लेने पहुंचने वाले क्रिकेट प्रेमियों को भटकना न पड़े और भीड़ को नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके. मैच के दिन स्टेडियम पहुंचने से लेकर प्रवेश और पार्किंग तक अलग-अलग स्तर पर व्यवस्था लागू करने की तैयारी है:- संजय पांडे, जेएससीए उपाध्यक्ष

रांची में भारत का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड

जेएससीए स्टेडियम में भारत ने टेस्ट, वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं. टेस्ट में भारत ने यहां तीन मैच खेले हैं. इनमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 का टेस्ट ड्रॉ रहा था, जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2019 और इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में भारत ने जीत दर्ज की है. वनडे में भारत को जीत और हार दोनों का सामना करना पड़ा है. 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने जीत से शुरुआत की थी. 2014 में श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली के नाबाद शतक के दम पर भारत ने जीता था. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को हार मिली, जबकि 2022 और 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ने जीत दर्ज की है.

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ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर स्टेडियम के बाहर बैरिकेटिंग (ईटीवी भारत)

वहीं टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत ने रांची में अब तक चार मैच खेले हैं. श्रीलंका के खिलाफ 2016, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2021 में भारत ने जीत दर्ज की. जबकि जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हराया था. इस तरह रांची में भारत का टी-20 रिकॉर्ड तीन जीत और एक हार का रहा है.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर के हाथों में है, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान हैं. टीम में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. जबकि ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और नितीश कुमार रेड्डी हैं. गेंदबाजी विभाग में कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और प्रिंस यादव को जगह दी गई है.

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टिकट काउंटर के बाहर कताबबंद बैरिकेटिंग (ईटीवी भारत)

वेस्टइंडीज की कमान शाई होप के हाथों में है. टीम में शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, कीमो पॉल और अकील होसेन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं.

क्रिकेट प्रेमियों में मैच को लेकर उत्साह

जेएससीए में आयोजित होने वाले भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है. क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि इस बार उन्हें वैभव सूर्यवंशी के चौके और छक्के देखने को मिल सकता है. वहीं ईशान किशन समेत टी-20 की नई टीम के खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने को लेकर भी दर्शकों में उत्सुकता है.

क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि वेस्टइंडीज की टीम भी बेहतर टीम है और शानदार फॉर्म में है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय मैच के आयोजन से एक बार फिर शहर में चहल-पहल बढ़ेंगी. रांची में एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का मंच सजने वाला है. जिसका क्रिकेट प्रेमियों और स्थानीय लोगों को इंतजार है.

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