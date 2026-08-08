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JPSC Protest: छात्रों की गुहार, दिशोम गुरु के सपनों के झारखंड के अनुरूप चलकर छात्रों की परेशानी दूर करे सरकार

रांची में अनशन पर बैठे छात्र ने कहा कि दिशोम गुरू ने जिस झारखंड का सपना देखा था, उसके अनुरूप ये सरकार नहीं चल रही है.

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छात्रों का हेल्थचेकअप करती मेडिकल टीम (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2026 at 12:24 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 12:53 PM IST

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रांची: JPSC-JSSC रिफार्म्स मंच के बैनर तले छात्रों का आमरण अनशन 15वें दिन भी जारी है. सरकार से शुक्रवार देर शाम वार्ता होने के बाद से अब तक कोई फलाफल नहीं निकला है. ऐसे में छात्रों को उम्मीद है कि सरकार के द्वारा जरूर कोई ना कोई निर्णय जल्द से जल्द लिया जाएगा. राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्रों का आंदोलन के दौरान कई छात्र आज भी अनशन पर डटे रहे.

दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर और कट आउट को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं. छात्रों का मानना है कि जिस तरह से जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ियां होती रही है, उसमें बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है. सरकार से छात्र यही मांग कर रहे हैं. अनशन कर रहे छात्र राहुल कहते हैं कि सरकार के समक्ष हम लोगों ने अपनी मांगें रख दी है और सरकार को इस पर निर्णय लेना है. उन्हें उम्मीद है कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द से जल्द निर्णय लेगी.

धरनास्थल से जानकारी देते संवाददाता भुवन किशोर झा (ईटीवी भारत)

दिशोम गुरु के सपने का अनुरूप नहीं है झारखंड: छात्र

अनशन कर रही छात्रा हबिबा ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहती हैं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने जिस झारखंड का सपना देखा था, वो नहीं है. आज 26 वर्ष का झारखंड युवा राज्य हो चुका है. जरूर उनकी आत्मा को आहत होती होगी, ठेस पहुंचती होगी, ऐसा काम न करें और उनके दिखाए रास्ते पर जरूर चले. हबिबा ने का कि जिस तरह से शिबू सोरेन इस राज्य को बनाने में जद्दोजहद की मेहनत की, उनके अनुरूप सरकार को चलाने की जरूरत है.

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अनशन कर रहे छात्रों का हेल्थ चेक करते मेडिकल टीम (ईटीवी भारत)

छात्रा हबिबा ने कहा कि वार्ता के जरिए मांगें तो रखी हैं, मगर कहां पेंच फंसा है, वह समझ में नहीं आता. बहरहाल छात्रों का आंदोलन जारी है और सरकार हो रहे छात्रों के आंदोलन को समाप्त कराने के प्रयास में जुटी हुई है. प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग एक ही है कि जेपीएससी-जेएसएससी को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए और सिविल सेवा पीटी परीक्षा को रद्द कर सीबीआई जांच कराई जाए. अब सरकार पर निर्भर करता है कि छात्रों की मांग को कितनी जल्दी और किस रूप में मानने के लिए तैयार होती है.

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Last Updated : August 8, 2026 at 12:53 PM IST

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