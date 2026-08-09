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JPSC Protest: छात्र आंदोलन का एक और केंद्र बना पुराना विधानसभा परिसर, JLKM विधायक जयराम एक दिवसीय अनशन पर बैठे

JPSC छात्र आंदोलन के समर्थन में जेएलकेएम विधायक जयराम महतो पुराने विधानसभा परिसर में एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं.

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अनशन पर बैठे विधायक जयराम महतो (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 9:56 AM IST

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रांची: झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में सुधार और छात्रों की मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन अब राजधानी रांची में नए स्वरूप में दिखाई देने लगा है. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 16 दिनों से जारी छात्र आंदोलन के बीच अब पुराना विधानसभा परिसर भी आंदोलन का नया केंद्र बन गया है. JLKM विधायक जयराम महतो छात्रों के समर्थन में रविवार को यहां एक दिवसीय निर्जला अनशन पर बैठ गए हैं. उन्होंने समाज के सभी वर्गों से आंदोलन के समर्थन में आगे आने का अह्वान किया है.

अनशन पर बैठे विधायक जयराम महतो का संदेश

अनशन शुरू करने के साथ ही जयराम महतो ने वीडियो संदेश जारी कर राज्य के अलग-अलग संगठनों से छात्रों के आंदोलन के समर्थन में आगे आने की अपील की. उन्होंने मजदूर, किसान, अधिवक्ता और प्रोफेसर संगठनों समेत तमाम सामाजिक एवं कर्मचारी संगठनों से अपने-अपने स्तर पर धरना-प्रदर्शन कर छात्रों की मांगों को मजबूती देने का आह्वान किया. जयराम महतो ने कहा कि पुराना विधानसभा परिसर में एक दिवसीय निर्जला उपवास के लिए उन्हें विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति मिली है. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग केवल छात्रों की समस्या नहीं है, बल्कि इससे राज्य के युवाओं के भविष्य का सवाल जुड़ा है.

जानकारी देते विधायक जयराम महतो (ईटीवी भारत)
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहले से दो मंच

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन पहले से ही दो अलग-अलग मंचों के जरिए चल रहा है. एक गुट JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के नाम से आंदोलन कर रहा है, जहां कई छात्र अनशन पर बैठे हैं. वहीं दूसरे मंच का संचालन JPSC-JSSC न्याय मंच के नाम से हो रहा है. इस मंच का नेतृत्व JLKM नेता देवेंद्र महतो कर रहे हैं और वह भी अनशन पर बैठे हैं. अब जयराम महतो के पुराने विधानसभा परिसर में अनशन पर बैठने के बाद छात्र आंदोलन का तीसरा केंद्र भी सामने आ गया है. इससे आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने के साथ ही इसके और व्यापक होने के संकेत मिल रहे हैं.

रिफॉर्म मंच ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

इधर, 8 अगस्त की रात रिफॉर्म मंच से जुड़े छात्रों ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए. छात्रों का आरोप है कि वास्तविक आंदोलन छात्रों के स्तर पर चल रहा है, लेकिन सरकार इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है. छात्रों ने आरोप लगाया कि अलग-अलग राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों से ज्ञापन लेकर मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है. छात्रों ने साफ किया है कि 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव का कार्यक्रम अब और व्यापक होगा. आंदोलनकारियों का दावा है कि विधानसभा घेराव में बड़ी संख्या में छात्र शामिल होंगे.

बातचीत के लिए फिर बुलाए जा सकते हैं छात्र

इस बीच 9 अगस्त की सुबह छात्र आंदोलन को लेकर एक बार फिर बातचीत की चर्चा तेज है. 8 अगस्त की शाम समिति से जुड़ी मंत्री दीपिका पांडे सिंह की ओर से भी छात्रों से बातचीत के संकेत दिए गए थे. इससे पहले 8 अगस्त को समिति ने न्याय मंच के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की थी. समिति की ओर से ईमेल जारी कर यह भी कहा गया है कि JPSC और JSSC में सुधार को लेकर हर वर्ग के लोग अपने सुझाव दे सकते हैं. ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच बातचीत का अगला दौर कब और किस स्तर पर होता है.

ये भी पढ़ें: JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच का आरोप- छात्र आंदोलन को फ्लॉप करने की कोशिश में सरकार

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