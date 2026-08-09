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JPSC Protest: छात्र आंदोलन का एक और केंद्र बना पुराना विधानसभा परिसर, JLKM विधायक जयराम एक दिवसीय अनशन पर बैठे

रांची: झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में सुधार और छात्रों की मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन अब राजधानी रांची में नए स्वरूप में दिखाई देने लगा है. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 16 दिनों से जारी छात्र आंदोलन के बीच अब पुराना विधानसभा परिसर भी आंदोलन का नया केंद्र बन गया है. JLKM विधायक जयराम महतो छात्रों के समर्थन में रविवार को यहां एक दिवसीय निर्जला अनशन पर बैठ गए हैं. उन्होंने समाज के सभी वर्गों से आंदोलन के समर्थन में आगे आने का अह्वान किया है.

अनशन पर बैठे विधायक जयराम महतो का संदेश

अनशन शुरू करने के साथ ही जयराम महतो ने वीडियो संदेश जारी कर राज्य के अलग-अलग संगठनों से छात्रों के आंदोलन के समर्थन में आगे आने की अपील की. उन्होंने मजदूर, किसान, अधिवक्ता और प्रोफेसर संगठनों समेत तमाम सामाजिक एवं कर्मचारी संगठनों से अपने-अपने स्तर पर धरना-प्रदर्शन कर छात्रों की मांगों को मजबूती देने का आह्वान किया. जयराम महतो ने कहा कि पुराना विधानसभा परिसर में एक दिवसीय निर्जला उपवास के लिए उन्हें विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति मिली है. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग केवल छात्रों की समस्या नहीं है, बल्कि इससे राज्य के युवाओं के भविष्य का सवाल जुड़ा है.

जानकारी देते विधायक जयराम महतो (ईटीवी भारत)

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन पहले से ही दो अलग-अलग मंचों के जरिए चल रहा है. एक गुट JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के नाम से आंदोलन कर रहा है, जहां कई छात्र अनशन पर बैठे हैं. वहीं दूसरे मंच का संचालन JPSC-JSSC न्याय मंच के नाम से हो रहा है. इस मंच का नेतृत्व JLKM नेता देवेंद्र महतो कर रहे हैं और वह भी अनशन पर बैठे हैं. अब जयराम महतो के पुराने विधानसभा परिसर में अनशन पर बैठने के बाद छात्र आंदोलन का तीसरा केंद्र भी सामने आ गया है. इससे आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने के साथ ही इसके और व्यापक होने के संकेत मिल रहे हैं.