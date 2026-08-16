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वार्ता पर टिकी छात्रों की आगे की रणनीति, मांगें नहीं मानी गईं तो जारी रहेगा आंदोलन!

रांची में छात्र आंदोलन की रणनीति पर सरकार के साथ होने वाली वार्ता पर टिकी है. जिस पर सबकी निगाहें हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

JPSC Protest future strategy hinges on talks between government and students in Ranchi
JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच और JPSC-JSSC न्याय मंच की संयुक्त प्रेस वार्ता (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2026 at 10:24 PM IST

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रांचीः JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच और JPSC-JSSC न्याय मंच की ओर से रविवार देर शाम प्रेस वार्ता आयोजित की गई. प्रेस वार्ता में छात्र आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर जानकारी दी गई.

छात्रों ने कहा कि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है. वहीं, 16 अगस्त की शाम छात्रों की ओर से मशाल जुलूस भी निकाला गया. अब 17 अगस्त को सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के बाद आंदोलन की अगली रणनीति तय होगी.

रिफॉर्म्स मंच की ओर से कहा गया कि सरकार ने छात्रों को 17 अगस्त को वार्ता के लिए बुलाया है. छात्र वार्ता में अपनी मांगों को मजबूती से रखेंगे. मंच ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार छात्रों की मांगों को मान लेती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा. वहीं, यदि वार्ता में मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, उसी रणनीति के साथ आगे भी जारी रहेगा.

जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच, जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच के सदस्य और एसडीएम का बयान (ETV Bharat)

जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच की ओर से यह भी कहा गया कि छात्रों की मांगों को लेकर आंदोलन लगातार चल रहा है. सरकार के साथ बातचीत को एक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, आंदोलन समाप्त करने का फैसला मांगों पर ठोस निर्णय के बाद ही लिया जाएगा.

वहीं, JPSC-JSSC न्याय मंच की ओर से राम अवतार महतो ने कहा कि छात्र नेता देवेंद्र महतो को नजरबंद रखा गया है. उन्होंने कहा कि इस समय मंच की सबसे बड़ी मुहिम देवेंद्र महतो को अस्पताल से धरना स्थल पर वापस लाना है. इसके बाद ही मंच आगे की रणनीति पर विचार करेगा. उन्होंने कहा कि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव में शामिल होना है या नहीं, इस पर भी फैसला लिया जाएगा.

JPSC Protest future strategy hinges on talks between government and students in Ranchi
छात्रों से बात करती प्रशासन की टीम (ETV Bharat)

यह फैसला देवेंद्र महतो की स्थिति और 17 अगस्त को होने वाली सरकार के साथ वार्ता के परिणाम पर निर्भर करेगा. उन्होंने कहा कि कल 17 अगस्त को होने वाली वार्ता के बाद ही आंदोलन की आगे की दिशा स्पष्ट होगी. छात्रों की मांगों पर सरकार का रुख क्या रहता है, उसी आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा.

इधर, प्रशासन की ओर से एसडीएम कुमार रजत ने कहा कि छात्रों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है. उन्होंने बताया कि 17 अगस्त को एक चरण की वार्ता होगी. छात्रों की ओर से मुख्यमंत्री के साथ सीधे वार्ता की मांग की गई थी. फिलहाल जिन डेलिगेट्स के साथ बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, उन्हीं के साथ वार्ता आयोजित की जाएगी.

एसडीएम कुमार रजत ने बताया कि 17 अगस्त को दोपहर 2 बजे राजकीय अतिथि शाला में वार्ता होगी. उन्होंने कहा कि वार्ता के बाद आगे की स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी. प्रशासन की ओर से छात्रों के साथ बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है.

अब सभी की नजर 17 अगस्त को होने वाली वार्ता पर टिकी है. एक ओर छात्र संगठनों ने मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन जारी रखने की बात कही है. वहीं दूसरी ओर प्रशासन बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश में जुटा है. वार्ता के नतीजे के बाद ही 20 अगस्त के प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव और छात्र आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर तस्वीर साफ होने की संभावना है.

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