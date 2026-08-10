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JPSC Protest: परीक्षा धांधली मामले में ईडी की एंट्री, मनी ट्रेल पर भी नजर

JPSC-JSSC परीक्षाओं में धांधली के मामले में ईडी की एंट्री हो गई है. ईडी अब वित्तीय लेनदेन की जांच करेगी. संवाददाता प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

JPSC PROTEST
ईटी कार्यालय (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2026 at 10:09 AM IST

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रांची: 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की प्रारंभिक परीक्षा समेत आयोग की अन्य परीक्षाओं में कथित अनियमितता और धांधली के मामले में जांच का दायरा अब और बढ़ गया है. मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी जांच शुरू कर दी है. ईडी के अनुसार सीआईडी में दर्ज एफआईआर संख्या 16/26 को आधार बनाते हुए ईडी ने ईसीआईआर दर्ज की है. इसके साथ ही अब जांच एजेंसी आर्थिक लेन-देन और कथित अनियमितताओं से जुड़े वित्तीय पहलुओं को भी खंगालेगी.

काम पर लगी ईडी

ईडी की जांच के शुरुआती चरण में सीआईडी से केस डायरी और अब तक की जांच में सामने आए तथ्यों को हासिल किया जाएगा. इसके आधार पर मामले में पैसे के लेन-देन, अवैध तरीके से अर्जित रकम और संभावित मनी ट्रेल की पड़ताल की जा सकती है. जांच के दौरान यदि वित्तीय अनियमितता से जुड़े अहम सुराग सामने आते हैं, तो संबंधित लोगों से पूछताछ और आगे की कार्रवाई का दायरा भी बढ़ सकता है.

जेएसएससी सीजीएल केस पर भी ईडी की नजर

जेपीएससी मामले के साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JPSC) की सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले में भी ईडी की नजर बताई जा रही है. इस मामले में अलग से ईसीआईआर दर्ज की जा सकती है. सीजीएल परीक्षा से संबंधित मामले में सीआईडी के अलावा रांची पुलिस में भी प्राथमिकी दर्ज है. ऐसे में ईडी अलग-अलग मामलों में सामने आए वित्तीय पहलुओं को भी जांच के दायरे में ले सकती है.

जेपीएससी मामले में अब तक 19 गिरफ्तारियां

14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर सीआईडी की जांच लगातार जारी है. अब तक इस मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के बाद जेपीएससी को भंग किया जा चुका है. वहीं, आयोग के अध्यक्ष खियांगते से भी जांच एजेंसी चार बार पूछताछ कर चुकी है. आयोग से जुड़े अन्य पदाधिकारियों और परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में रही है. ईडी के जांच में शामिल होने के बाद अब इस पूरे प्रकरण में केवल परीक्षा में कथित गड़बड़ी ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े आर्थिक नेटवर्क और पैसों के संभावित लेन-देन की भी पड़ताल होगी.

सरकार ने कही थी ईडी जांच की बात

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि 14वीं जेपीएससी मामले में कार्रवाई हुई है और कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. आयोग के सदस्यों के इस्तीफे भी हुए हैं. उन्होंने कहा था कि मामले के तथ्य सामने आने के बाद सरकार ने सीआईडी जांच के साथ ईडी से भी जांच का आग्रह करने का निर्णय लिया है.

सरकार की ओर से इस संबंध में ईडी को पत्र भेजने की बात कही गई थी. अब ईडी द्वारा ईसीआईआर दर्ज किए जाने के बाद जेपीएससी परीक्षा प्रकरण की जांच एक नए चरण में पहुंच गई है. आने वाले दिनों में सीआईडी की जांच से सामने आए तथ्यों और ईडी की वित्तीय जांच के आधार पर इस मामले में और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है.

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