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JPSC Protest: परीक्षा धांधली मामले में ईडी की एंट्री, मनी ट्रेल पर भी नजर

रांची: 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की प्रारंभिक परीक्षा समेत आयोग की अन्य परीक्षाओं में कथित अनियमितता और धांधली के मामले में जांच का दायरा अब और बढ़ गया है. मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी जांच शुरू कर दी है. ईडी के अनुसार सीआईडी में दर्ज एफआईआर संख्या 16/26 को आधार बनाते हुए ईडी ने ईसीआईआर दर्ज की है. इसके साथ ही अब जांच एजेंसी आर्थिक लेन-देन और कथित अनियमितताओं से जुड़े वित्तीय पहलुओं को भी खंगालेगी.

काम पर लगी ईडी

ईडी की जांच के शुरुआती चरण में सीआईडी से केस डायरी और अब तक की जांच में सामने आए तथ्यों को हासिल किया जाएगा. इसके आधार पर मामले में पैसे के लेन-देन, अवैध तरीके से अर्जित रकम और संभावित मनी ट्रेल की पड़ताल की जा सकती है. जांच के दौरान यदि वित्तीय अनियमितता से जुड़े अहम सुराग सामने आते हैं, तो संबंधित लोगों से पूछताछ और आगे की कार्रवाई का दायरा भी बढ़ सकता है.

जेएसएससी सीजीएल केस पर भी ईडी की नजर

जेपीएससी मामले के साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JPSC) की सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले में भी ईडी की नजर बताई जा रही है. इस मामले में अलग से ईसीआईआर दर्ज की जा सकती है. सीजीएल परीक्षा से संबंधित मामले में सीआईडी के अलावा रांची पुलिस में भी प्राथमिकी दर्ज है. ऐसे में ईडी अलग-अलग मामलों में सामने आए वित्तीय पहलुओं को भी जांच के दायरे में ले सकती है.

जेपीएससी मामले में अब तक 19 गिरफ्तारियां

14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर सीआईडी की जांच लगातार जारी है. अब तक इस मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के बाद जेपीएससी को भंग किया जा चुका है. वहीं, आयोग के अध्यक्ष खियांगते से भी जांच एजेंसी चार बार पूछताछ कर चुकी है. आयोग से जुड़े अन्य पदाधिकारियों और परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में रही है. ईडी के जांच में शामिल होने के बाद अब इस पूरे प्रकरण में केवल परीक्षा में कथित गड़बड़ी ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े आर्थिक नेटवर्क और पैसों के संभावित लेन-देन की भी पड़ताल होगी.