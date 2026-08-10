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महाराष्ट्र से झारखंड छात्र आंदोलन में भाग लेने पहुंचे अल्लु अर्जुन के फैन, पुष्पा लुक बना आकर्षण का केंद्र

रांची में छात्र आंदोलन को समर्थन देने महाराष्ट्र से अभिनेता अल्लु अर्जुन के फैंन पुष्पा लुक धारण कर पहुंचे हैं.

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छात्र आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे अल्लू अर्जुन के फैन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2026 at 1:08 PM IST

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रांची: झारखंड में JPSC-JSSC छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने महाराष्ट्र के वर्धा से भाग लेने अल्लू अर्जुन के फैन अजय मोहिते पहुंचे हैं. विधानसभा मार्च के दौरान ईटीवी भारत के संवाददाता उपेंद्र कुमार ने उनसे बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी भर्तियों में गड़बड़ियों को देखते हुए वह आंदोलन कर रहे छात्रों को समर्थन देने झारखंड पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी भर्ती में छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए.

पुष्पा लुक धारण किए अजय मोहिते ने आंदोलन में शामिल होने को लेकर कहा कि अक्सर भर्तियों में पेपर लीक हो जा रहे हैं. जो पैसे वाले हैं उसकी नौकरी लग जाती है और जो गरीब हैं, वो गरीब ही रह जाते हैं. लेकिन ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए. इसी को देखते हुए छात्र आंदोलन को समर्थन करने के लिए वे महाराष्ट्र के वर्धा से झारखंड पहुंचे हैं.

अल्लू अर्जुन के फैन से खास बातचीत (ईटीवी भारत)

अजय मोहिते ने आगे कहा कि आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए. सरकार जिसकी भी हो, छात्रों की मांगों को मान लेना चाहिए. वहीं पुष्पा के लुक धारण करने के सवाल पर कहा कि जब से पुष्पा-2 फिल्म आई है, तब से वह अभिनेता अल्लु आर्जुन के फैन हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह लगातार शो करते हैं. उन्होंने कहा कि जहां भी पुष्पा फिल्म को लेकर शो होता है, वह उसमें परफॉर्मेंस करता है. वे खुद को पुष्पा फिल्म के अभिनेता अल्लू अर्जुन के सबसे बड़े फैन मानते हैं.

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