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JPSC-JSSC Protest: सरकार के फैसले के बाद भी जारी असमंजस, CBI जांच की मांग पर अड़े छात्र

सरकार के फैसले के बाद भी आंदोलन कर रहे छात्र सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरनास्थल पर डटे हुए हैं.

JPSC PROTEST
सरकार के फैसले से असमंजस में छात्र (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 11:42 AM IST

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रांची: झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14वीं JPSC, बैकलॉग वर्ष 2023-2025 की परीक्षाओं और JSSC-CGL समेत विवादित एजेंसी TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और उनके जारी परिणामों को रद्द करने की घोषणा की है. सरकार के इस फैसले के बाद सोमवार देर रात धरना स्थल पर छात्रों ने जश्न मनाया. हालांकि आंदोलन पूरी तरह समाप्त होगा या नहीं, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है.

सरकार के फैसले के तहत TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और उनके प्रकाशित परिणामों को रद्द किया गया है. लंबे समय से विवादों में रही JSSC-CGL परीक्षा को भी रद्द करने की घोषणा की है. इसके अलावा 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग से जुड़ी 2023 से 2025 तक की परीक्षाओं को भी रद्द किया गया है.

जानकारी देते छात्र (ईटीवी भारत)

सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक हुई विभिन्न नियुक्ति प्रक्रियाओं और उनमें सामने आई गड़बड़ियों की व्यापक जांच कराने की बात कही है. इसके साथ ही JPSC की 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं की भी जांच किए जाने की जानकारी दी गई है.

सीबीआई जांच पर नहीं बनी सहमति

हालांकि आंदोलनकारी छात्रों की सबसे प्रमुख मांगों में शामिल CBI जांच पर अभी सहमति नहीं बनी है. यही वजह है कि सरकार की घोषणाओं के बावजूद छात्र संगठनों ने तत्काल आंदोलन समाप्त करने का फैसला नहीं लिया है. सोमवार देर रात जश्न मनाने के बाद JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच ने स्पष्ट किया था कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी की बैठक के बाद तय की जाएगी.

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आंदोलन स्थल पर मौजूद छात्र (JPSC PROTEST)

रिफॉर्म्स मंच के कोर कमेटी सदस्य रविंद्र पासवान ने बताया कि मंगलवार दोपहर को कोर कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी. बैठक में इस बात पर निर्णय लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री आवास घेराव की प्रस्तावित रणनीति आगे जारी रखी जाएगी या आंदोलन को स्थगित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल मंच के सदस्य धरना स्थल पर मौजूद हैं और अंतिम निर्णय बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा.

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आंदोलनरत छात्रों से बात करती झारखंड सरकार के मंत्री (ईटीवी भारत)

उधर, न्याय मंच की ओर से भी आंदोलन को आधिकारिक रूप से स्थगित किए जाने की घोषणा अब तक नहीं की है. सोमवार रात देवेंद्र नाथ महतो ने अनशन समाप्त करने के बाद आंदोलन को स्थगित किए जाने की बात कही थी, लेकिन न्याय मंच की ओर से अभी औपचारिक घोषणा बाकी है. मंच की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की आगे की स्थिति स्पष्ट किए जाने की संभावना है.

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धनरास्थल पर मौजूद अनशन कर रहे छात्र (ईटीवी भारत)

फिर से राहुल क्रांति ने शुरू किया अनशन

इधर, अनशन कर रहे छात्र नेता राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था. अस्पताल में जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया गया. इस दौरान मंत्री दीपिका सिंह पांडे, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और विधायक जयराम महतो भी मौजूद रहे. हालांकि अस्पताल से लौटने के बाद राहुल क्रांति दोबारा धरना स्थल पहुंच गए और उन्होंने CBI जांच की मांग को लेकर फिर से अनशन शुरू कर दिया.

इस तरह सरकार की ओर से कई प्रमुख मांगों पर बड़ा फैसला लिए जाने के बावजूद CBI जांच का मुद्दा आंदोलन की अगली दिशा तय करने में सबसे अहम बना हुआ है. अब सभी की नजरें रिफॉर्म्स मंच और न्याय मंच की बैठकों तथा आधिकारिक घोषणाओं पर टिकी हैं. कोर कमेटी के फैसले के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि छात्रों का आंदोलन स्थगित होगा या CBI जांच की मांग को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

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