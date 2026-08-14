जिस JPSC-PT को पास किया, उसी को रद्द करने के पक्ष में शुभम चौबे, बोले- भविष्य बचाने के लिए सुधार जरूरी
14वीं JPSC PT परीक्षा पास सुभम चौबे ने कहा कि आयोग की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए परीक्षा का रद्द होना जरूरी है.
Published : August 14, 2026 at 12:33 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 2:22 PM IST
रांची: झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षा सुधार की मांग को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने 9 अगस्त को 14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) के साथ 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी. हालांकि, छात्रों का कहना है कि घोषणा के बावजूद अब तक परीक्षाओं को विधिवत रद्द करने की प्रक्रिया जमीन पर शुरू होती नहीं दिख रही है. दूसरी ओर JPSC अध्यक्ष और तीन सदस्यों के इस्तीफे के बाद आयोग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.
JPSC परीक्षा रद्द करने की घोषणा के बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं
इसी बीच 14वीं JPSC PT में सफल अभ्यर्थी शुभम चौबे ने परीक्षा रद्द करने की मांग का समर्थन किया है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद इस परीक्षा के लिए लंबे समय तक मेहनत की है. लेकिन अगर परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं तो इसे नए सिरे से कराना जरूरी है.
सीट के लिए आए थे कई फोन कॉल्स
शुभम चौबे इससे पहले भी JPSC की विभिन्न परीक्षाओं में शामिल रहे हैं. उन्होंने 11वीं से 13वीं JPSC तक की प्रक्रिया में मुख्य परीक्षा तक पहुंचने की बात कही. उनका कहना है कि 2024-25 की परीक्षा प्रक्रिया के दौरान भी उन्हें कथित तौर पर ऐसे फोन आए थे. जिनमें पैसे के बदले चयन कराने का दावा किया गया था.
बहुत मेहनत लगी है लेकिन मैं भी चाहता हूं कि रद्द हो परीक्षाएं
शुभम ने कहा, मेरी भी बहुत मेहनत लगी है. मैंने भी PT पास किया है. इसके बावजूद मैं परीक्षा रद्द करने के पक्ष में हूं. अगर वैकेंसी में अनियमितता हुई है और गलत तरीके से लोग अंदर आ रहे हैं तो उसे साफ करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि कई मेरे साथी चाहते हैं कि परीक्षा रद्द न हो, लेकिन मेरा मानना है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए.
50 लाख रुपये के बदले नौकरी में चयन कराने की बात
उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2024-25 के दौरान उन्हें फोन कर 50 लाख रुपये के बदले नौकरी में चयन कराने की बात कही गई थी. शुभम के अनुसार, इस तरह के फोन केवल उन्हें ही नहीं बल्कि अन्य अभ्यर्थियों को भी आए थे, जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया था. शुभम ने कहा कि इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल यह है कि कथित तौर पर फोन करने वालों के पास अभ्यर्थियों की निजी जानकारी कैसे पहुंची. उन्होंने दावा किया कि फोन करने वालों को उनका मोबाइल नंबर, घर का पता, पिता का नंबर और आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी तक मालूम थी जो अभ्यर्थियों की निजी जानकारी की सुरक्षा से भी जुड़ा सवाल है.
आयोग के स्तर पर की थी शिकायत करने की कोशिश
उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने आयोग के स्तर पर शिकायत करने की कोशिश की थी. उनके मुताबिक, उन्होंने JPSC अध्यक्ष से भी संपर्क करने का प्रयास किया. लेकिन उन्हें मिलने का अवसर नहीं मिला. शुभम का आरोप है कि आयोग के भीतर ही कुछ लोग ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
अनियमितताओं के आरोप सामने आना चिंता का विषय
शुभम ने कहा कि परीक्षा के बाद बार-बार अनियमितताओं के आरोप सामने आना चिंता का विषय है. उनके मुताबिक, PT के बाद मुख्य परीक्षा और फिर आगे की चयन प्रक्रिया होती है. ऐसे में अगर शुरुआती स्तर पर ही गड़बड़ी की आशंका हो तो पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती है.
वर्तमान में आयोग पर विश्वास करना मुश्किल
उन्होंने कहा, अगर जांच में 200 अभ्यर्थी भी गलत पाए जाते हैं तो फिर यह विश्वास करना मुश्किल होगा कि बाकी प्रक्रिया पूरी तरह सही है. उन्होंने इसलिए परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहा है, ताकि रिजल्ट जारी होने के बाद लोग गलत तरीके से सफल होने का उनपर शक न करे. क्योंकि वह उनके लिए भी नुकसान की बात होगी.
JPSC में व्यापक सुधार जरूरी
उनका कहना है कि परीक्षा रद्द करने की मांग केवल मौजूदा अभ्यर्थियों के हित में नहीं है. JPSC में व्यापक सुधार जरूरी है ताकि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं पर किसी तरह का सवाल न उठे. उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी परीक्षा रद्द नहीं करने के पक्ष में हैं, उन्हें भी आंदोलन का समर्थन करना चाहिए. क्योंकि भविष्य में अगर परीक्षा की वैधता को लेकर न्यायिक प्रक्रिया शुरू होती है तो उसका असर चयनित अभ्यर्थियों पर भी पड़ सकता है.
सरकार की घोषणा पर भी सवाल
सरकार की घोषणा पर भी शुभम ने सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि सदन में परीक्षा रद्द करने की घोषणा जरूर हुई है, लेकिन अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट नहीं है कि इसकी विधिवत प्रक्रिया कब पूरी होगी. उन्होंने कहा कि केवल घोषणा से परीक्षा रद्द होने की पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं होती.
रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं
इधर, JPSC अध्यक्ष और तीन सदस्यों के इस्तीफे के बाद आयोग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं होने को लेकर भी छात्र सवाल उठा रहे हैं. आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि जब आयोग की संरचना ही पूरी तरह स्पष्ट नहीं है तो भविष्य की परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराने की तैयारी कैसे होगी. शुभम चौबे ने आंदोलन की मुख्य मांगों का समर्थन करते हुए CBI जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि सरकार अगर छात्रों की मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन और व्यापक हो सकता है.
आंदोलन को कमजोर किए जाने की चर्चाओं को किया खारिज
उन्होंने आंदोलन को कमजोर किए जाने की चर्चाओं को भी खारिज किया. उनका कहना है कि भले ही पहले जैसी भीड़ हर दिन दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन छात्र लगातार आंदोलन से जुड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में आंदोलन फिर बड़े स्तर पर दिखाई देगा.
परीक्षा रद्द नहीं कराने वाले अभ्यर्थी भी आंदोलन के साथ
इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम बदलाव यह भी सामने आया है कि जो अभ्यर्थी शुरुआत में 14वीं JPSC PT रद्द किए जाने के पक्ष में नहीं थे, उनमें से कई अब आंदोलन के साथ खड़े हो गए हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा पास करने के लिए लंबे समय तक मेहनत की है और स्वाभाविक रूप से वे नहीं चाहते थे कि परीक्षा दोबारा हो. लेकिन लगातार सामने आ रहे अनियमितता के आरोपों और पूरी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के बाद अब उन्हें भी लगने लगा है कि मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है.
इन अभ्यर्थियों की चिंता यह है कि अगर विवादों के बीच परीक्षा का परिणाम आगे बढ़ता है और बाद में इसकी वैधता को लेकर न्यायिक प्रक्रिया शुरू होती है, तो चयनित होने के बावजूद उनका भविष्य भी असमंजस में पड़ सकता है. यही वजह है कि परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का एक वर्ग अब आंदोलन में शामिल होकर परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है.
यह लड़ाई सिर्फ मौजूदा अभ्यर्थियों की नहीं
छात्रों का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ मौजूदा अभ्यर्थियों की नहीं है. अगर JPSC की भर्ती प्रक्रिया में सुधार नहीं हुआ तो आने वाली परीक्षाओं और अभ्यर्थियों के भविष्य पर भी इसका असर पड़ेगा. इसलिए अब आंदोलनकारी परीक्षा रद्द करने के साथ CBI जांच और आयोग में व्यापक सुधार की मांग पर जोर दे रहे हैं.
अब सवाल यह है कि सरकार की घोषणा के बाद 14वीं JPSC PT और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने की विधिवत प्रक्रिया कब शुरू होती है. आयोग के रिक्त पद कब भरे जाते हैं और छात्रों की CBI जांच की मांग पर सरकार क्या निर्णय लेती है. फिलहाल परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी शुभम चौबे का परीक्षा रद्द करने के पक्ष में खुलकर सामने आना आंदोलन के भीतर महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है. मामला अब केवल परीक्षा रद्द करने तक सीमित नहीं है, बल्कि JPSC की विश्वसनीयता और भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के भरोसे से भी जुड़ गया है.
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