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JPSC PROTEST: धरना स्थल पर लंगर जैसी व्यवस्था, छात्रों के लिए भोजन में दाल-भात से लेकर सत्तू शरबत तक

JPSC–JSSC छात्र आंदोलन में आंदोलनकारियों को हर तरफ से समर्थन मिल रहा है. उनके लिए खाने का प्रबंध किया जा रहा है.

STUDENTS PROTEST IN JHARKHAND
धरना स्थल पर लंगर जैसी व्यवस्था (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 4:31 PM IST

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रांचीः जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी, जेएसएससी-सीजीएल परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन के बीच भोजन को लेकर आंदोलनकारियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है. धरना स्थल पर रोजाना बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है.

आंदोलनकारी छात्रों को सामान उपलब्ध कराया जा रहा है

बुधवार दोपहर का नजारा भी कुछ ऐसा ही दिखा. विभिन्न कंपनियों और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से आंदोलनकारी छात्रों के लिए भोजन पहुंचाया गया. दोपहर के खाने में सत्तू का शरबत, सोयाबीन और आलू की सब्जी, दाल-भात, पापड़, अचार और चिप्स उपलब्ध कराए गए. भोजन लेने के लिए छात्रों के बीच भी उत्साह देखा गया.

JPSC–JSSC छात्र आंदोलन में खाने की व्यवस्था (Etv Bharat)

छात्र को भूखे रहने की नौबत न आएः स्वयंसेवी

भोजन व्यवस्था में जुटे स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों का कहना है कि छात्र किसी भी समाज और देश का भविष्य होते हैं. अगर भविष्य की चिंता करने वाले युवा ही परेशान रहेंगे तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा. इसी सोच के साथ वे छात्रों के आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं. उनका कहना है कि उनकी कोशिश है कि आंदोलन में शामिल किसी भी छात्र को भूखे रहने की नौबत न आए.

सभी छात्रों तक भोजन पहुंचाने की कोशिश

संस्थाओं से जुड़े लोगों ने बताया कि पिछले दो दिनों से लगातार भोजन वितरण का काम किया जा रहा है. एक बार में करीब 800 से 1000 लोगों के भोजन की व्यवस्था की जाती है. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त भोजन भी मंगाया जाता है, ताकि सभी छात्रों तक भोजन पहुंच सके.

STUDENTS PROTEST IN JHARKHAND
आंदोलनकारियों को खाना परोसते हुए (Etv Bharat)

देशभर से उन्हें समर्थन मिल रहा हैः छात्र

वहीं, आंदोलन में शामिल छात्रों ने भी सहयोग करने वाले लोगों के प्रति आभार जताया. छात्रों का कहना है कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों और देशभर से उन्हें नैतिक और आर्थिक समर्थन मिल रहा है. यह समर्थन उनके संघर्ष को और मजबूती दे रहा है.

STUDENTS PROTEST IN JHARKHAND
आंदोलनकारियों के लिए खाना (Etv Bharat)

युवाओं के भविष्य से जुड़ा यह आंदोलन हैः छात्र

छात्रों ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है. किसी भी तरह के विवाद से दूर रहकर वे अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह केवल कुछ छात्रों का नहीं, बल्कि पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़ा आंदोलन है.

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