JPSC–JSSC छात्र आंदोलन का 12वां दिन: विधानसभा सत्र से पहले बढ़ा सियासी तापमान, छात्रों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी
जेपीएससी-जेएसएससी-सीजीएल अनियमितता की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्र आंदोलन 12वें दिन जारी है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : August 5, 2026 at 5:35 PM IST
रांची: जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच, दोषियों पर कार्रवाई और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग को लेकर जारी छात्र आंदोलन बुधवार को 12वें दिन में प्रवेश कर गया. अब यह आंदोलन केवल धरना स्थल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि झारखंड की राजनीति का भी प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है. गुरुवार से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे के जोरदार ढंग से उठने की संभावना है. ऐसे में छात्रों की निगाहें अब सरकार और विधानसभा की कार्यवाही पर टिकी हैं.
धरना स्थल पर जारी सत्याग्रह और भूख हड़ताल
आंदोलन स्थल पर लगातार छात्र-छात्राओं की मौजूदगी बनी हुई है. धरना, सत्याग्रह और भूख हड़ताल का क्रम जारी है. कई छात्र अब भी आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनकी सेहत को लेकर चिकित्सकों ने चिंता जताई है. दूसरी ओर विभिन्न सामाजिक संगठन, शिक्षाविद, पूर्व छात्र और आम नागरिक भी आंदोलन को नैतिक समर्थन दे रहे हैं. भोजन, पानी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में भी समाज के अलग-अलग वर्ग सहयोग कर रहे हैं, जिससे आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है.
राजनीतिक समर्थन बढ़ने लगा, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल पहुंचा
राजनीतिक समर्थन भी लगातार बढ़ता जा रहा है. बुधवार को कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, कांग्रेस विधायक एवं राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया तथा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के. हरि शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों को सुना और उन्हें मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भरोसा दिया.
एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि राहुल गांधी के निर्देश पर वे छात्रों से मिलने पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि छात्रों की पीड़ा और उनकी मांगें पूरी तरह जायज हैं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर आंदोलन की वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत कराया जाएगा. उनका कहना था कि बातचीत का रास्ता खुला है और कांग्रेस चाहती है कि छात्र हित में जल्द सकारात्मक समाधान निकले.
सामाजिक संगठनों का समर्थन और विधायकों से अपील
इधर, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी लगातार धरना स्थल पहुंच रहे हैं. कई संगठनों ने राज्य के पक्ष और विपक्ष, दोनों के विधायकों से विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने की अपील की है. उनका कहना है कि यह केवल कुछ अभ्यर्थियों का मामला नहीं, बल्कि झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है.
विश्व हिंदू परिषद के स्वामी दिव्यानंद ने भी सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जिस गंभीरता के साथ छात्र पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उसी गंभीरता के साथ यदि विधानसभा में भी इस विषय पर चर्चा होगी तो छात्रों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी.
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायक जनार्दन पासवान ने भी छात्रों की मांगों का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगें उचित हैं और विधानसभा में इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा. उनके अनुसार यह युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है और सरकार को इस पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए.
छात्रों की चेतावनी, 10 अगस्त तक समाधान नहीं तो विधानसभा घेराव
उधर, आंदोलनकारी छात्रों ने भी सरकार को एक बार फिर चेतावनी दी है. उनका कहना है कि पिछले 12 दिनों से वे पूरी शालीनता, संयम और अहिंसक तरीके से अपनी मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन यदि मानसून सत्र के दौरान भी उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन का अगला चरण और व्यापक होगा. छात्रों ने कहा कि यदि 10 अगस्त तक उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती है तो विधानसभा घेराव किया जाएगा. इसके लिए रणनीति तैयार की जा चुकी है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को जुटाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है.
अब सभी की निगाहें झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र पर टिकी हैं. यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार छात्रों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है और सदन में इस मुद्दे पर कैसी चर्चा होती है. फिलहाल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन पहले की तरह जारी है और छात्र अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं.
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