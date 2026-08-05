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JPSC-JSSC छात्र आंदोलन: रामगढ़ के ब्रह्मानंद कुमार का मौन अनशन, अन्न-जल त्याग कर एक ही जगह डटे रहे

रांची: जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन में भूख हड़ताल कर रहे अभ्यर्थियों की स्थिति लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है. आंदोलन के दौरान रामगढ़ के छात्र ब्रह्मानंद कुमार इन दिनों सबसे अधिक चर्चा में हैं, जो लगातार अन्न-जल त्याग कर अनशन पर डटे हुए हैं.

बारिश के बीच भी एक ही जगह पर डटे हैं

ब्रह्मानंद कुमार एक ही स्थान पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. बारिश और खराब मौसम के बावजूद उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा है. लगातार बारिश के कारण उनके कपड़े तक पूरी तरह भीग चुके हैं. इसके बावजूद उनका संकल्प कमजोर नहीं पड़ा है. अब उन्होंने मौन धारण कर लिया है और बातचीत के बजाय इशारों के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं.

ब्रह्मानंद कुमार का मौन अनशन (ETV BHARAT)

धरना स्थल पर मौजूद छात्रों के अनुसार ब्रह्मानंद कुमार का कहना है कि उनकी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, बल्कि झारखंड के युवाओं के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए है. वह शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखना चाहते हैं. वहीं, अनशनकारियों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखने के लिए सदर अस्पताल की मेडिकल टीम लगातार आंदोलन स्थल पहुंच रही है. चिकित्सक नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं.