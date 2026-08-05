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JPSC-JSSC छात्र आंदोलन: रामगढ़ के ब्रह्मानंद कुमार का मौन अनशन, अन्न-जल त्याग कर एक ही जगह डटे रहे

रामगढ़ के ब्रह्मानंद कुमार JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के समर्थन में अन्न-जल त्याग कर मौन अनशन पर बैठे हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

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मौन अनशन पर ब्रह्मानंद कुमार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 1:30 PM IST

3 Min Read
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रांची: जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन में भूख हड़ताल कर रहे अभ्यर्थियों की स्थिति लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है. आंदोलन के दौरान रामगढ़ के छात्र ब्रह्मानंद कुमार इन दिनों सबसे अधिक चर्चा में हैं, जो लगातार अन्न-जल त्याग कर अनशन पर डटे हुए हैं.

बारिश के बीच भी एक ही जगह पर डटे हैं

ब्रह्मानंद कुमार एक ही स्थान पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. बारिश और खराब मौसम के बावजूद उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा है. लगातार बारिश के कारण उनके कपड़े तक पूरी तरह भीग चुके हैं. इसके बावजूद उनका संकल्प कमजोर नहीं पड़ा है. अब उन्होंने मौन धारण कर लिया है और बातचीत के बजाय इशारों के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं.

ब्रह्मानंद कुमार का मौन अनशन (ETV BHARAT)

धरना स्थल पर मौजूद छात्रों के अनुसार ब्रह्मानंद कुमार का कहना है कि उनकी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, बल्कि झारखंड के युवाओं के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए है. वह शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखना चाहते हैं. वहीं, अनशनकारियों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखने के लिए सदर अस्पताल की मेडिकल टीम लगातार आंदोलन स्थल पहुंच रही है. चिकित्सक नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं.

मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा सत्याग्रह: छात्र

डॉक्टरों के अनुसार लंबे समय तक भूख हड़ताल के कारण शरीर में कमजोरी, शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर में गिरावट जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. इसी वजह से मेडिकल टीम अनशनकारियों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दे रही है. इस बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सोनम वांगचुक के आग्रह और समर्थन के आश्वासन के बाद जल ग्रहण किया.

सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए उनसे बातचीत कर स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की अपील की थी. हालांकि देवेंद्र ने साफ किया कि छात्रों की मांगों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा. आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार की ओर से ठोस पहल नहीं होती, तब तक उनका सत्याग्रह जारी रहेगा. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी यह आंदोलन अब संघर्ष, संकल्प और धैर्य की तस्वीर बन चुका है.

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