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JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच की घोषणा: 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव, रविवार को होगा पुतला दहन

रांचीः जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति परीक्षाओं में हुई तथाकथित धांधली की सीबीआई से जांच समेत कई मांगों को लेकर पिछले 22 दिन से आंदोलन कर रहे छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस की देर शाम अपने आंदोलन को और आक्रामक बनाने की घोषणा की है.

JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का आह्वान किया है. मंच ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक सीएम आवास के सामने से नहीं हटेंगे. मंच ने रविवार 16 अगस्त को अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतला दहन की घोषणा की है. साथ ही सभी जिला मुख्यालय में भी पुतला दहन होगा.

रविंद्र पासवान, आंदोलनकारी छात्र (ETV Bharat)

JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच की मांग

JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी सदस्य पीयूष कुमार और रविंद्र पासवान ने रात 9:00 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार को जेएसएससी-सीजीएल के अलावा 11वीं से 13वीं जीपीएससी परीक्षा को रद्द करना ही होगा. परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई से करानी होगी. मुख्यमंत्री अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दें.

मंच ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने छात्रों से आंदोलन के दौरान बात जरुर की थी. अब इससे काम नहीं चलेगा. झामुमो और कांग्रेस मिलकर छात्रों के साथ खेल खेल रही है. कांग्रेस को अगर छात्रों की चिंता है तो वह सरकार से समर्थन वापस ले.