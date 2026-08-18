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JPSC-JSSC पर हेमंत सरकार के फैसले के बाद जश्न लेकिन जारी रहेगा आंदोलन!

इसके बाद मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री इरफान अंसारी और विधायक जयराम महतो के साथ देवेंद्र नाथ महतो धरना स्थल पहुंचे. वहां न्याय मंच के अन्य अनशनकारियों से भी मुलाकात की गई और उन्हें जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया गया. इस दौरान छात्रों और नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई.

मंत्री ने कहा कि सरकार ने छात्रों की चिंता को गंभीरता से लिया है और उनकी मांगों पर कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि आंदोलन को लेकर सरकार का रवैया शुरू से ही संवेदनशील रहा है और अब लिए गए फैसले इसी का परिणाम हैं. मंत्री इरफान अंसारी ने भी कहा कि सरकार ने छात्रों की मांगों को स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि आंदोलनरत छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए अनशन समाप्त कराया गया. उन्होंने अनशनकारियों को जूस पिलाकर उनसे आंदोलन समाप्त करने की अपील की.

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का झारखंड में आंदोलनरत छात्रों को समर्थन और राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय का सुखद परिणाम सामने आया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं और छात्रों के हितों को देखते हुए JPSC-14, बैकलॉग 2023-2025, JSSC-CGL और TDPL द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही वर्ष 2014 से अब तक हुई नियुक्ति प्रक्रियाओं की भी जांच कराने की बात कही गई है.

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य सरकार शुरू से ही आंदोलनरत छात्रों की मांगों को लेकर संवेदनशील रही है. उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने उच्च स्तरीय स्तर पर चर्चा की और कैबिनेट की आपात बैठक बुलाकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. मंत्री के मुताबिक सरकार ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रमुख मांगों पर विचार किया है.

हबीबा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए छात्रों की मांगों को स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले के बाद उन्होंने भी अनशन समाप्त कर दिया है. हालांकि रिफॉर्म्स मंच की ओर से आंदोलन को पूरी तरह समाप्त करने को लेकर सहमति नहीं जताई गयी.

वहीं रिफॉर्म्स मंच की ओर से अनशन पर बैठीं हबीबा और राहुल क्रांति का भी अनशन समाप्त कराया गया. मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री इरफान अंसारी और विधायक जयराम महतो ने उन्हें भी जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया. हबीबा इस दौरान भावुक नजर आए और उन्होंने छात्रों की मांगों को एक बार फिर दोहराया.

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सरकार ने छात्रों की बड़ी मांगों को स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि छात्रों ने लंबे समय तक अपनी मांगों को लेकर संघर्ष किया और अब सरकार की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. इसी को देखते हुए JPSC-JSSC न्याय मंच ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया है.

इसी बीच JPSC-JSSC न्याय मंच के नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत अनशन पर बैठे अन्य छात्रों का अनशन तुड़वाने के लिए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री इरफान अंसारी और JLKM विधायक जयराम महतो देर रात सदर अस्पताल पहुंचे. नेताओं ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया. इस दौरान लंबे समय से अनशन पर बैठे छात्र नेताओं के बीच भावुक माहौल भी देखने को मिला.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद सबसे पहले आंदोलन स्थल पर मौजूद छात्रों में उत्साह का माहौल बना. लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा. इसके बाद छात्र एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर खुशी मनाने लगे, ढोल-नगाड़ों की थाप पर छात्र जमकर झूमे. आंदोलन स्थल पर मौजूद छात्रों के बीच मिठाई बांटी गई और सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया दी गई.

JPSC-JSSC न्याय मंच ने सरकार की घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताते हुए अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित करने का ऐलान किया. जबकि JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच ने कहा कि जब तक मामले की CBI जांच की मांग पूरी नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. रिफॉर्म्स मंच ने सरकार के फैसले को आंशिक जीत बताया है और मंगलवार को विस्तृत रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है.

इसको लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक छात्रों ने जमकर जश्न मनाया. ढोल-नगाड़े बजे, अबीर-गुलाल उड़ाए गए और कई जगह पटाखे भी छोड़े गए. हालांकि सरकार की घोषणा के बाद छात्र संगठनों के बीच आंदोलन को लेकर अलग-अलग रुख सामने आया.

सरकार की ओर से JPSC-14, बैकलॉग 2023-2025, JSSC-CGL समेत TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने और वर्ष 2014 से अब तक हुई नियुक्ति प्रक्रियाओं की जांच कराने की घोषणा के बाद आंदोलनरत छात्रों में उत्साह का माहौल बन गया.

रांचीः झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले 25 दिनों से जारी छात्र आंदोलन में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा के बाद नया मोड़ आ गया.

जारी रहेगा रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन

हालांकि JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच ने सरकार की घोषणा के बावजूद अपनी मांगों को लेकर अलग रुख अपनाया. मंच ने साफ किया कि CBI जांच की मांग पूरी होने तक वह आंदोलन को समाप्त नहीं करेगा. रिफॉर्म्स मंच के प्रवक्ता रवींद्र पासवान ने कहा कि छात्रों की मुख्य मांगों में मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच शामिल है और CBI जांच से कम पर मंच सहमत नहीं होगा.

रवींद्र पासवान ने कहा कि सरकार की घोषणा के बाद जो फैसले लिए गए हैं, वे छात्रों के संघर्ष की आंशिक जीत हैं लेकिन मंच अभी आंदोलन समाप्त नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा कि मंगलवार को मंच की ओर से मीडिया के सामने पूरी स्थिति स्पष्ट की जाएगी और सरकार के फैसले के सभी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी.

रिफॉर्म्स मंच का अनशन तोड़ने से इनकार

रिफॉर्म्स मंच की ओर से अनशन समाप्त कराने के लिए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और इरफान अंसारी ने भी प्रयास किया. हालांकि मंच के अनशनकारियों ने तत्काल अनशन समाप्त करने से इनकार कर दिया. इसके बाद मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और इरफान अंसारी हाथ जोड़कर वहां से चले गए. इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि सरकार की घोषणा के बाद भी आंदोलन के दोनों मंचों के रुख में अंतर बना हुआ है.

इधर, अल्बर्ट एक्का चौक पर भी रिफॉर्म्स मंच से जुड़े छात्रों और समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया. ढोल-नगाड़ों के साथ छात्र खुशी मनाते नजर आए. कई छात्रों ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाया. इसके बाद पटाखे भी छोड़े गए. छात्रों ने इसे लंबे आंदोलन के दौरान मिली बड़ी उपलब्धि बताया. हालांकि मंच की ओर से इसे पूर्ण जीत के बजाय आंशिक जीत बताया गया.

छात्रों का कहना है कि लंबे समय से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे. आंदोलन के दौरान छात्रों ने अलग-अलग स्तर पर सरकार से अपनी मांगों पर कार्रवाई की अपील की. लगातार कई दिनों तक धरना, प्रदर्शन और अनशन के बाद सोमवार को सरकार की ओर से आए फैसले को आंदोलन के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है.

वहीं, मौके पर विधायक और JLKM सुप्रीमो जयराम महतो ने कहा कि सरकार ने लगभग हमारी सभी मांगें मान ली हैं. हमलोगों ने अस्पताल पहुंचकर अनशनकारियों को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया. वहीं, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठे साथियों का भी अनशन तुड़वाने का काम किया. उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग अभी भी जारी रहेगी.

सरकार की घोषणा में JSSC-CGL के अलावा TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं को भी रद्द करने की बात सामने आई है. साथ ही वर्ष 2014 से अब तक हुई नियुक्ति प्रक्रियाओं की जांच कराने की घोषणा ने आंदोलन के दायरे को और बड़ा कर दिया है. सरकार के इस निर्णय के बाद छात्रों के बीच यह चर्चा भी रही कि लंबे समय से उठाए जा रहे सवालों पर अब औपचारिक जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

मंगलवार को रिफॉर्म्स मंच की प्रेस वार्ता पर नजर

हालांकि अब पूरे मामले में अगला बड़ा कदम मंगलवार को रिफॉर्म्स मंच की ओर से होने वाली मीडिया बातचीत को माना जा रहा है. मंच यह स्पष्ट करेगा कि सरकार की घोषणा में उसकी मांगों का कितना हिस्सा पूरा हुआ है और किन मुद्दों को लेकर आंदोलन आगे जारी रहेगा. खास तौर पर CBI जांच की मांग पर मंच का रुख महत्वपूर्ण होगा.

अब सबकी नजर मंगलवार को होने वाली रिफॉर्म्स मंच की प्रेस बातचीत पर है. मंच की ओर से सरकार के फैसले का बिंदुवार आकलन किया जाएगा. इसके बाद यह तय होगा कि आंदोलन किस स्वरूप में आगे बढ़ेगा. फिलहाल रिफॉर्म्स मंच का कहना है कि CBI जांच की मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा, जबकि न्याय मंच ने सरकार की प्रमुख घोषणाओं के बाद आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया है.

दूसरी ओर न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया है. देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार की घोषणा के बाद आंदोलन को स्थगित करने की बात कही है. ऐसे में सोमवार तक एकजुट दिखाई दे रहा छात्र आंदोलन अब दो अलग-अलग रुख में नजर आ रहा है. एक ओर न्याय मंच सरकार के फैसले को बड़ी उपलब्धि मानकर आंदोलन स्थगित कर चुका है, वहीं रिफॉर्म्स मंच CBI जांच की मांग को लेकर आगे की रणनीति तय करेगा.

सरकार और छात्रों के बीच हुए इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी के समर्थन का भी मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि आंदोलनरत छात्रों के समर्थन और राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय का सकारात्मक परिणाम सामने आया है. सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि छात्रों और युवाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.

हालांकि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री इरफान अंसारी और विधायक जयराम महतो के धरना स्थल से रवाना होने के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी. धरना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवानों की तैनाती कर दी गई. स्थिति को देखते हुए पुलिस बल को अलर्ट मोड में रखा गया.

फिलहाल आंदोलन स्थल पर माहौल सोमवार को पूरी तरह बदल गया. जहां पिछले कई दिनों से नारेबाजी, धरना और अनशन चल रहा था, वहीं सरकार की घोषणा के बाद छात्रों के बीच जश्न का माहौल दिखा. ढोल-नगाड़ों की आवाज और अबीर-गुलाल के बीच छात्रों ने अपनी खुशी जाहिर की. अल्बर्ट एक्का चौक पर भी देर तक जश्न का दौर चलता रहा.

इस तरह JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के 25वें दिन सरकार की बड़ी घोषणा के बाद आंदोलन को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ मिला है. एक तरफ सरकार ने परीक्षाओं को रद्द करने और वर्ष 2014 से नियुक्ति प्रक्रियाओं की जांच की घोषणा की है, दूसरी तरफ छात्र मंचों के बीच आगे की रणनीति को लेकर मतभेद सामने आए हैं. आने वाले दिनों में जांच की प्रक्रिया, सरकार के फैसलों के क्रियान्वयन और CBI जांच की मांग पर होने वाली कार्रवाई से तय होगा कि यह आंदोलन पूरी तरह समाप्त होता है या नए स्वरूप में आगे बढ़ता है.

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