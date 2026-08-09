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JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच का आरोप- छात्र आंदोलन को फ्लॉप करने की कोशिश में सरकार

JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने चल रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

JPSC JSSC Reform Manch accuses Jharkhand government of sabotaging students movement in Ranchi
जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के सदस्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 12:34 AM IST

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रांचीः राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन अब अपने कड़े तेवर में नजर आ रहा है. शनिवार शाम को प्रेस वार्ता में जेसीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच अपने तीखे अंदाज में झारखंड सरकार को घेरा और आंदोलन को फ्लॉप करने का गंभीर आरोप भी लगाया.

शुक्रवार को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से वार्ता हुई. इसके बाद शनिवार को छात्रों के एक और गुट से सरकार की वार्ता हुई. जिसके बाद सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने ई-मेल पर सबसे सुझाव मांगे. इसको लेकर आंदोलनरत छात्रों में खासा आक्रोश है.

रविंद्र कुमार, छात्र नेता, JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच. (ETV Bharat)

रिफॉर्म मंच के नेता रवींद्र कुमार ने साफ कहा कि शुक्रवार की वार्ता के बाद दूसरी बार की वार्ता के लिए उनके पास सरकार का कोई संदेश अब तक प्राप्त नहीं हुआ है. हम अपनी मांगों का लिखित आश्वासन या ऑफिशियल नोटिस चाहते हैं तभी आंदोलन खत्म होगा. इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर इस छात्र आंदोलन को फ्लॉप करने का भी आरोप लगाया है.

दूसरी वार्ता के लिए सरकार की ओर से कोई संदेश नहीं आया है. रविवार को सरकार कब हमें वार्ता के लिए बुलाती है ये उन पर निर्भर करता है. एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग मौखिक नहीं लिखित आश्वासन या ऑफिशियल नोटिस के साथ हमारी सभी मांगों को मान लिया जाता है तो निश्चित रूप से हम अपने आंदोलन को स्थगित कर देंगे. लेकिन सरकार ऐसी कोशिश या पहल दूर-दूर नजर नहीं आ रही है, सरकार इस आंदोलन को फ्लॉप करने की कोशिश में लगी हुई है. लेकिन हम अपनी मांगों पर तटस्थ हैं, हम अपनी मांग पर अडिग हैं. सरकार चाहे जितनी भी चाल चल ले हम लोग भी अपना चाल खेलने जानते हैं. -रविंद्र कुमार, छात्र नेता, JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच.

जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्रों ने शनिवार की देर रात जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

छात्रों ने कहा कि सरकार के साथ पहली वार्ता में उन्होंने अपनी सभी मांगें विस्तारपूर्वक और तार्किक आधार पर रख दी है. इसके बावजूद शनिवार को अलग-अलग छात्र संगठनों से ज्ञापन लेने की कार्रवाई से आंदोलनकारी छात्रों में नाराजगी है.

वार्ता के अगले दिन अलग-अलग संगठनों से ज्ञापन क्यों?

आंदोलनकारी छात्रों ने कहा कि सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के लिए आमंत्रण मिलने के बाद शुक्रवार को उनकी सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ पहली बातचीत हुई. वार्ता के दौरान छात्रों ने बताया कि वे किन-किन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं. इसके अलावा सीबीआई और ईडी से जांच कराने तथा भर्ती प्रक्रिया में व्यापक रिफॉर्म्स की मांग के कारणों को भी सरकार के सामने रखा गया.

छात्र नेताओं के मुताबिक, सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा. साथ ही इन मांगों पर विचार करने के बाद छात्रों को दूसरी वार्ता के लिए बुलाया जाएगा. छात्रों ने कहा कि पहली वार्ता के बाद उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनकी मांगों पर आगे बातचीत करेगी लेकिन शनिवार को अलग-अलग संगठनों से ज्ञापन लिए जाने से उन्हें ऐसा लग रहा है कि आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है.

छात्रों के अनुसार जब छात्र पिछले 15 दिनों से जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के तहत एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं. साथ ही सरकार के प्रतिनिधिमंडल को अपनी सारी मांगें सौंप चुके हैं, तो सरकार आज अलग-अलग संगठनों से ज्ञापन क्यों ले रही है? जो संगठन आंदोलन में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनसे ज्ञापन लेने का क्या उद्देश्य है. छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन को दो-तीन हिस्सों में बांटने का प्रयास कर रही है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि कुछ छात्र एक संगठन के साथ हैं और कुछ दूसरे संगठन के साथ.

NSUI और जेएमएम छात्र मोर्चा से ज्ञापन लेने पर सवाल

आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार द्वारा NSUI और जेएमएम के छात्र मोर्चा से ज्ञापन लिए जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि NSUI कांग्रेस का छात्र संगठन है और जेएमएम का छात्र मोर्चा सत्तारूढ़ दल से जुड़ा है. ऐसे में सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन संगठनों से ज्ञापन लेने का उद्देश्य क्या है.

छात्रों का सवाल है की अगर ये संगठन छात्रों की मांगों को लेकर गंभीर हैं, तो वे आज सड़कों पर आंदोलन करते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? सरकार को आंदोलन कर रहे छात्रों की बात सुननी चाहिए, न कि ऐसे संगठनों से ज्ञापन लेकर आंदोलन की तस्वीर को अलग-अलग दिखाने की कोशिश करनी चाहिए.

‘हमारे साथी की हालत गंभीर, तीन छात्र भूख हड़ताल पर’

छात्रों ने कहा कि आंदोलन के दौरान उनके साथी राहुल की हालत गंभीर है और वह सदर अस्पताल में इलाजरत हैं. वहीं तीन छात्र अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं. उन्होंने कहा कि अगर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती है या किसी छात्र के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी. आंदोलनकारी छात्रों ने कहा कि भूख हड़ताल पर बैठे साथी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि झारखंड के लाखों छात्रों, युवाओं और राज्य के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

‘झारखंड का छात्र एक मंच पर है’

छात्र नेताओं ने कहा कि इस आंदोलन में झारखंड के विभिन्न जिलों से छात्र जुड़े हैं और सभी एक मंच पर अपनी आवाज उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आंदोलन को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने के लिए उन्होंने विभिन्न राजनीतिक संगठनों से दूरी बनाकर जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के तहत आंदोलन को आगे बढ़ाया है. सरकार को यह समझना होगा कि आंदोलन किसी एक संगठन का नहीं, बल्कि झारखंड के छात्रों का आंदोलन है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यदि आंदोलन को अलग-अलग संगठनों में बांटने की कोशिश करती है, तो यह स्वीकार नहीं किया जाएगा.

10 अगस्त को 50 हजार छात्रों के विधानसभा मार्च का दावा

आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि 10 अगस्त को विधानसभा मार्च और घेराव का जो आह्वान किया गया है, उसे वापस नहीं लिया जाएगा. छात्रों ने दावा किया कि 10 अगस्त को झारखंड के विभिन्न जिलों से करीब 50 हजार छात्र रांची पहुंचेंगे. 10 तारीख का आंदोलन निर्णायक आंदोलन होगा. उस दिन सरकार को हमारी मांगों पर आधिकारिक रूप से फैसला करना होगा और अपनी जवाबदेही तय करनी होगी.

10 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छात्र झारखंड के अलग-अलग जिलों और दूरदराज के क्षेत्रों से रांची पहुंचना शुरू कर देंगे. आंदोलनकारियों ने सरकार से अपील की कि विधानसभा मार्च से पहले उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और वार्ता के माध्यम से समाधान निकाला जाए.

सरकार के मंत्री ने किया दावा छात्र संगठनों से हो रही बात

वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडेय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह दावा किया है कि सरकार ने छात्रों की बात गंभीरता से सुनी है. शनिवार को NSUI, यूथ कांग्रेस, झारखंड छात्र मोर्चा और ACS आदिवासी हॉस्टल सहित विभिन्न छात्र संगठनों से सकारात्मक संवाद हुआ.

सभी सुझावों और चिंताओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा. साथ ही छात्रों, अभिभावकों, अभ्यर्थियों, शिक्षाविदों, वकीलों और सिविल सोसाइटी सहित सभी स्टेकहोल्डर्स से ईमेल के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं.

सरकार लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार का सम्मान करती है. छात्रों की मांगें जायज़ हैं और सरकार उनके समाधान के लिए गंभीरता से काम कर रही है. संवाद, जांच और सुधार के रास्ते पर सरकार समाधान की दिशा में आगे बढ़ रही है.

सीजेपी फॉर इंडिया का प्रतिनिधिमंडल आंदोलनकारी छात्रों को देगा सहयोग

रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और धांधली के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सीजेपी फॉर इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल रांची पहुंच गया है. संगठन की ओर से कहा गया है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलनों के दौरान हासिल अनुभवों का इस्तेमाल रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मदद के लिए किया जाएगा.

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रांची पहुंची सीजेपी की टीम (ETV Bharat)

सीजेपी फॉर इंडिया की टीम आंदोलन को समझने के साथ-साथ छात्रों की मांगों और उनके प्रदर्शन के तौर-तरीकों को लेकर भी सहयोग करेगी. साथ ही संगठन के नेतृत्व के भी जल्द ही रांची पहुंचने की जानकारी दी गई है.

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