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JPSC–JSSC छात्र आंदोलन: सरकार से बातचीत को तैयार छात्र, लेकिन अपनी शर्तों पर

रांची: जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी छात्र आंदोलन के बीच बुधवार देर रात जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच के कोर कमेटी सदस्य रविंद्र पासवान और पीयूष मौजूद रहे.

सरकार से बातचीत करने के लिए छात्र तैयार

दोनों छात्र नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से एसडीएम और एसडीओ के माध्यम से संदेश भेजा गया है कि सरकार आंदोलनरत छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत करना चाहती है. इस प्रस्ताव पर रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी ने विचार-विमर्श किया और सर्वसम्मति से सरकार के साथ वार्ता के लिए तैयार होने का निर्णय लिया है.

सरकार से बातचीत को तैयार छात्र (Etv Bharat)

रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार की ओर से अभी तक बातचीत की तिथि, समय और स्थान की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार वार्ता का समय तय करेगी, रिफॉर्म मंच का प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए उपस्थित होगा. उन्होंने बताया कि मंच की ओर से पांच प्रतिनिधि वार्ता में शामिल होंगे, हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन सदस्य शामिल होंगे. इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

मांग पूरी होने पर आंदोलन समाप्त होगा: रविंद्र

प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र पासवान ने स्पष्ट किया कि रिफॉर्म मंच बातचीत से पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन सरकार को छात्रों की मांगों पर ठोस और सकारात्मक निर्णय लेना होगा. उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लेती है तो आंदोलन को तत्काल समाप्त करने पर भी विचार किया जाएगा. लेकिन यदि मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं होता है, तो आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा.

पीयूष ने भी कहा कि छात्रों का आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार के साथ वार्ता का स्वागत है, लेकिन इसका परिणाम भी छात्रों के हित में होना चाहिए. केवल बातचीत के नाम पर आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा.