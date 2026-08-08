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जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच की मांग, खुले मैदान में हो वार्ता, बंद कमरे में सरकार से बातचीत स्वीकार नहीं

जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच ने सरकार से बंद कमरे के बजाय खुले में वार्ता का प्रस्ताव रखा है.

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भूख हड़ताल पर देवेंद्र महतो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2026 at 9:59 AM IST

3 Min Read
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रांची: जेपीएससी परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की मांग कर रहे छात्रों के एक अलग गुट द्वारा जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच के बैनर तले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन जारी है. इस गुट का नेतृत्व कर रहे देवेंद्र महतो कई छात्रों के साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं.

लगातार 15वें दिन से आंदोलन कर रहे छात्रों के इस गुट और राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रियों के समिति के बीच आज सुबह 10.30 बजे स्टेट गेस्ट हाउस में वार्ता होनी है. इन सबके बीच जेएसएससी न्याय मंच के आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार से बंद कमरे के बजाय खुले मैदान में वार्ता का प्रस्ताव रखा है.

संवाददाता भुवन किशोर झा की रिपोर्ट (Etv Bharat)

न्याय मंच के द्वारा 8 सदस्यों का नाम तय

देवेंद्र महतो का कहना है कि अभ्यर्थी न्याय मंच के द्वारा 8 सदस्यों का नाम तय किया गया है, जो प्रतिनिधिमंडल के रूप में सरकार द्वारा गठित समिति से वार्ता करेगी. इसमें अमित कुमार, प्रेम कुमार आदि के नाम शामिल हैं. उन्होंने कहा कि आज निर्मल महतो का शहादत दिवस है. आज वे होते तो झारखंड ऐसा नहीं रहता.

वहीं, आमरण अनशन कर रहे प्रेम कुमार कहते हैं कि हमारी मांगें स्पष्ट है. सरकार परीक्षा को रद्द करें और इसकी सीबीआई जांच हो. मानसून सत्र के दौरान सख्त कानून बनाए जाए. इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा सुनाई पूरी कर दोषियों को सजा दी जाए.

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आंदोलन स्थल पर मौजूद छात्र (ETV BHARAT)

सुबह से ही आंदोलन स्थल पर छात्रों की लगी भीड़

JPSC-JSSC छात्रों के द्वारा पिछले 15 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन किया जा रहा है. मेडिकल टीम सुबह-सुबह यहां पहुंची और भूख हड़ताल पर बैठे लोगों के स्वास्थ्य की जांच की. हालांकि चिकित्सकों की टीम द्वारा लगातार यह सलाह दी जा रही है कि बिना कुछ खाए पीए रहने के कारण हालत ठीक नहीं है. इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया जाए. इसके बावजूद देवेंद्र महतो आमरण अनशन पर डटे हुए हैं.

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आंदोलन स्थल की तस्वीर (ETV BHARAT)

छात्र सुरज टाईलॉन सायराना अंदाज में छात्रों की मांग रखते हुए कहा कि जब तक सरकार से वार्ता पूरी नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है. हम सभी पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं. सरकार यदि हमारी मांगे नहीं मानेगी तो यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा.

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