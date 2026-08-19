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JPSC Protest: जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच ने आंदोलन किया समाप्त, रिफॉर्म्स मंच की बैठक जारी

रांची : राजधानी रांची में पिछले 26 दिनों से चल रहा जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच का आंदोलन बुधवार को समाप्त हो गया. झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलनरत थे. इस दौरान आंदोलन स्थल पर कई बार गतिरोध की स्थिति बनी और सरकार तथा छात्रों के बीच वार्ता के कई दौर भी हुए.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी विवादित परीक्षाओं को लेकर की गई घोषणा के बाद आंदोलनरत छात्रों में संतोष देखने को मिला. इसके बाद न्याय मंच के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत अनशन पर बैठे अन्य छात्रों ने अपना अनशन समाप्त किया.

जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच ने आंदोलन किया समाप्त (Etv Bharat)

आंदोलन का समापन

बुधवार को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी आंदोलन का औपचारिक समापन कर दिया गया. छात्र धीरे-धीरे स्टेडियम से अपने-अपने घरों के लिए रवाना हो गए. इस मौके पर जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच की ओर से राम अवतार महतो ने आंदोलन समाप्त करने की जानकारी दी.

राम अवतार महतो ने कहा कि फिलहाल मौजूदा चरण का आंदोलन समाप्त किया जा रहा है, लेकिन छात्रों की लड़ाई खत्म नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर आगे भी संघर्ष जारी रहेगा और दूसरे चरण के आंदोलन की घोषणा उचित समय पर की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की घोषणा के बाद वर्तमान आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है.