JPSC Protest: जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच ने आंदोलन किया समाप्त, रिफॉर्म्स मंच की बैठक जारी
जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है. इसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई.
Published : August 19, 2026 at 2:52 PM IST
रांची : राजधानी रांची में पिछले 26 दिनों से चल रहा जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच का आंदोलन बुधवार को समाप्त हो गया. झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलनरत थे. इस दौरान आंदोलन स्थल पर कई बार गतिरोध की स्थिति बनी और सरकार तथा छात्रों के बीच वार्ता के कई दौर भी हुए.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी विवादित परीक्षाओं को लेकर की गई घोषणा के बाद आंदोलनरत छात्रों में संतोष देखने को मिला. इसके बाद न्याय मंच के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत अनशन पर बैठे अन्य छात्रों ने अपना अनशन समाप्त किया.
आंदोलन का समापन
बुधवार को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी आंदोलन का औपचारिक समापन कर दिया गया. छात्र धीरे-धीरे स्टेडियम से अपने-अपने घरों के लिए रवाना हो गए. इस मौके पर जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच की ओर से राम अवतार महतो ने आंदोलन समाप्त करने की जानकारी दी.
राम अवतार महतो ने कहा कि फिलहाल मौजूदा चरण का आंदोलन समाप्त किया जा रहा है, लेकिन छात्रों की लड़ाई खत्म नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर आगे भी संघर्ष जारी रहेगा और दूसरे चरण के आंदोलन की घोषणा उचित समय पर की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की घोषणा के बाद वर्तमान आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है.
जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की बैठक
वहीं, दूसरी ओर जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से आंदोलन को लेकर बैठक का दौर जारी है. मंच के सदस्य सरकार की घोषणा और छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, रिफॉर्म्स मंच आंदोलन को स्थगित करने की और बढ़ रहा है. रिफॉर्म्स मंच की बैठक में आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा की जा रही है. मंच की ओर से शाम करीब चार बजे आधिकारिक घोषणा किए जाने की संभावना है.
पिछले 26 दिनों से चले इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र रांची पहुंचे थे. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना रहा. सरकार की घोषणा के बाद न्याय मंच ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है, जबकि रिफॉर्म्स मंच के निर्णय के बाद यह स्पष्ट होगा कि छात्रों का आंदोलन पूरी तरह समाप्त होगा या अगले चरण के लिए स्थगित किया जाएगा.
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