क्या 30 दिन जेल में रहे तो मंत्रियों की जाएगी कुर्सी? 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर JPC की बड़ी सिफारिशें
130वें संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही संसद की संयुक्त समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : July 13, 2026 at 8:43 PM IST
नई दिल्ली: जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (JPC) ने संविधान (130वां संशोधन) बिल, 2025 पर अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं. यह बिल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में 30 लगातार दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद पद से हटाने का प्रावधान करता है.
संविधान के 130 वां संशोधन पर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (संयुक्त संसदीय समिति) ने इसमें मौजूदा प्रावधानों में कुछ बदलाव की सिफारिश की हैं. कमिटी ने इस बिल में 'रिमूवल' की जगह 'सस्पेंशन' शब्द के इस्तेमाल की सिफारिश की है.
इस बिल में 'removal' (स्थायी हटाना) या 'cease to be a Minister' की बजाय 'suspension' (निलंबन) शब्द का इस्तेमाल करने की सिफारिश कमिटी ने की है. बिल में मौजूदा प्रावधान के मुताबिक इससे तुरंत प्रभाव से पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन निलंबन को उलटा भी जा सकता है और कमिटी ये 3 स्कोप देना चाहती है.
सरकारी नौकरियों में भी कर्मचारियों को सस्पेंशन के तहत मौका दिया जाता है और कमिटी ने इसी को आधार बनाकर सिफारिश की है. इसके अलावा 5 साल या उससे ज्यादा सजा वाले अपराधों को शामिल किया गया है, जिसमें कमिटी ने अलग शेड्यूल बनाने की सिफारिश की है.
इसके अलावा डिस्चार्ज, बरी होने या मुकदमा न चलने पर निलंबन अपने आप खत्म हो जाए इस बात की भी सिफारिश की गई है. कमिटी की सिफारिश के मुताबिक हाई कांस्टीट्यूशनल पदाधिकारियों के मामलों के लिए तेज सुनवाई यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो इसका भी प्रावधान की बात कही गई है.
इसमें मूल बिल का 30 दिनों का क्लॉज बरकरार रखा गया है, लेकिन कुछ बदलावों के साथ misuse रोकने के लिए. सरकार की मंशा इस बिल पर 'governance from custody' (जेल से शासन) रोकना है. जेपीसी की बैठक में ज्यादातर विपक्षी दल (INDIA ब्लॉक) शामिल नहीं हुए, साथ ही इसे राजनीतिक द्वेष (political vendetta) का हथियार भी बताया.
सूत्रों की माने तो जेपीसी की रिपोर्ट 17 जुलाई को फाइनल होने की उम्मीद है, जिसके बाद मानसून सत्र 20 जुलाई से संसद में पेश हो सकता है. यह रिपोर्ट बिल के उद्देश्य का समर्थन करती है लेकिन ट्रिगर (arrest-based) और safeguards पर बदलाव का सुझाव दिया है. ज्यादातर स्टेकहोल्डर्स ने अरेस्ट को गिल्ट का प्रमाण न मानते हुए आरोप तय करने को ट्रिगर बनाने की मांग की थी, लेकिन कमिटी ने 30 दिन का प्रावधान रखा है.
इस बिल पर पूछे जाने पर भाजपा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि जेपीसी या स्टैंडिंग कमेटी की जो भी सिफारिश होती है सरकार उसपर पूरा ध्यान देती है और उसे महत्वपूर्ण मानते हुए जो सिफारिश मानने लायक होती है. उसे मानकर सदन में पेश भी करती है. इसलिए अगर सदस्यों ने सिफारिश की है तो उस पर सरकार ध्यान देगी. साथ ही भाजपा सांसद ने उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार फिर से बनने और विपक्ष में बिखराव की भी बात की.
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