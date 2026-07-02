ETV Bharat / bharat

दागी मंत्रियों को पद से हटाने वाला विधेयक, JPC 17 जुलाई तक सौंपेगी रिपोर्ट

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता वाली JPC के सदस्यों का स्वागत किया. ( File/ ANI )

नई दिल्ली: राजनीति के अपराधीकरण को रोकने और संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करने के उद्देश्य से लाए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति (JPC) अपनी रिपोर्ट 17 जुलाई तक लोकसभा स्पीकर को सौंप देगी, यानी मानसून सत्र से ठीक पहले. जेपीसी की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने बताया कि रिपोर्ट 17 जुलाई तक सौंप दी जाएगी. उन्होंने कहा, "हमने देश के सभी वर्गों से प्रतिनिधित्व मांगे थे. किसी ने भी इस कदम के इरादे पर सवाल नहीं उठाया है. इसका मकसद साफ है- राजनीति का अपराधीकरण रोकना और संवैधानिक नैतिकता को बरकरार रखना."

सूत्रों के मुताबिक, जेपीसी के सदस्यों ने अब तक 42 संस्थानों- लॉ कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कई एनजीओ से मिलकर सुझाव लिए हैं. राज्य सरकारों से भी लिखित प्रतिनिधित्व मांगे गए. समिति के सदस्यों ने 11 एनडीए शासित राज्यों का दौरा किया और कई अन्य राज्यों से लिखित सुझाव प्राप्त किए. दिल्ली और महाराष्ट्र ने कोई आपत्ति नहीं जताई. बुधवार को आंध्र प्रदेश ने दो मामूली संशोधनों के सुझाव भेजे. सरकार मानसून सत्र में विधेयक पेश करेगी या नहीं, अभी साफ नहीं है.

मगर सूत्रों की मानें तो यह अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार आगामी मानसून सत्र में इस विधेयक को सदन में पेश करेगी या नहीं. विधेयक को पास होने के लिए सदन में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है. हालांकि AAP, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव गुट) जैसे क्षेत्रीय दलों में टूट के बावजूद एनडीए के पास अभी पूर्ण बहुमत नहीं है.

विधेयक में प्रावधान?

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 के मुताबिक, अगर कोई मंत्री किसी ऐसे अपराध में आरोपी है जिसमें 5 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है या वह 30 दिनों से अधिक समय तक जेल में बंद रहा, तो उसे पद से हटाया जा सकेगा. हटाने का फैसला राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की सलाह पर कर सकेंगे या फिर 31वें दिन स्वतः हट जाएंगे.