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लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली : 'गुमराह करने के बजाय लोगों का दिल जीतकर उनके बीच जाओ', SIR पर राहुल गांधी को जेपी नड्डा की सलाह

दुर्ग : दुर्ग में बीजेपी ने लोकतंत्र बचाओ,अराजकता हटाओ रैली की. इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिरकत की. सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हमें अराजकता से बचने की जरूरत है.विपक्षी दल लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन ये वही लोग है जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी.

भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत दुर्ग शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव वोटों से जीते जाते हैं, न कि सड़क पर प्रदर्शन से. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सलाह दी कि वे लोगों को गुमराह करने के बजाय उनका विश्वास जीतें. उन्होंने एसआईआर विवाद को देश के प्रति चिंतित देशभक्तों और घुसपैठियों के समर्थन से देश चलाने की चाह रखने वालों के बीच की लड़ाई बताया.

SIR पर राहुल गांधी को जेपी नड्डा की सलाह (Etv Bharat)

कांग्रेस को वोट चोरी के आरोप लगाने के बजाय लोगों का विश्वास जीतने पर ध्यान देना चाहिए.मतदाता पार्टियों को उनके शासन के रिकॉर्ड के कारण नकारते हैं. लोगों का दिल जीतना सीखो और उनके बीच जाओ. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें 9 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं, और इसके चुनाव प्रबंधन की वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से सराहना की जाती है - जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री बीजेपी

बस्तर के चुनाव का जिक्र

जेपी नड्डा ने बस्तर के चंदामेटा गांव का भी जिक्र किया, जहां माओवादी हिंसा के कारण 2023 तक मतदान नहीं हो सका था.सुरक्षा स्थिति में सुधार के बाद वहां एक मतदान केंद्र स्थापित किया गया और लगभग 300 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. जेपी नड्डा ने ये भी बताया कि चुनाव अधिकारी मतदान कराने के लिए कई किलोमीटर पैदल चले.

इंदिरा गांधी के आपातकाल का भी दिया उदाहरण

नड्डा ने कहा कि विपक्षी दल अपने राजनीतिक हितों के लिए चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय सहित संवैधानिक संस्थानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं. विपक्ष चुनाव हारने पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है, लेकिन जीतने पर जीत का दावा करता है. नड्डा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1975 में लागू आपातकाल के बारे में भी बात की और कांग्रेस पर लोकतंत्र का रक्षक होने का दावा करते हुए लोकतंत्र को दबाने का आरोप लगाया.आपातकाल के दौरान लगभग 13 लाख लोगों को बिना किसी आरोप के दो साल के लिए जेल में डाल दिया गया था, और उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने भी इतने लोगों को जेल में नहीं डाला था.

13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटने का खंडन

विपक्ष के एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से 13 करोड़ नाम हटाए जाने के आरोप का खंडन करते हुए नड्डा ने कहा कि इनमें लगभग 3 करोड़ अनुपस्थित मतदाता, 63 करोड़ ऐसे लोग जिनके पते बदल गए थे, 1 करोड़ डुप्लिकेट प्रविष्टियां और 28 करोड़ मृत मतदाता शामिल थे.पात्र लोग अभी भी अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवाने के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं.