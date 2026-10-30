लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली : 'गुमराह करने के बजाय लोगों का दिल जीतकर उनके बीच जाओ', SIR पर राहुल गांधी को जेपी नड्डा की सलाह
दुर्ग में लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2026 at 7:13 PM IST
दुर्ग : दुर्ग में बीजेपी ने लोकतंत्र बचाओ,अराजकता हटाओ रैली की. इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिरकत की. सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हमें अराजकता से बचने की जरूरत है.विपक्षी दल लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन ये वही लोग है जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी.
'लोकतंत्र में वोटों से जीते जाते हैं चुनाव,प्रदर्शन से नहीं'
भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत दुर्ग शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव वोटों से जीते जाते हैं, न कि सड़क पर प्रदर्शन से. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सलाह दी कि वे लोगों को गुमराह करने के बजाय उनका विश्वास जीतें. उन्होंने एसआईआर विवाद को देश के प्रति चिंतित देशभक्तों और घुसपैठियों के समर्थन से देश चलाने की चाह रखने वालों के बीच की लड़ाई बताया.
कांग्रेस को वोट चोरी के आरोप लगाने के बजाय लोगों का विश्वास जीतने पर ध्यान देना चाहिए.मतदाता पार्टियों को उनके शासन के रिकॉर्ड के कारण नकारते हैं. लोगों का दिल जीतना सीखो और उनके बीच जाओ. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें 9 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं, और इसके चुनाव प्रबंधन की वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से सराहना की जाती है - जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री बीजेपी
बस्तर के चुनाव का जिक्र
जेपी नड्डा ने बस्तर के चंदामेटा गांव का भी जिक्र किया, जहां माओवादी हिंसा के कारण 2023 तक मतदान नहीं हो सका था.सुरक्षा स्थिति में सुधार के बाद वहां एक मतदान केंद्र स्थापित किया गया और लगभग 300 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. जेपी नड्डा ने ये भी बताया कि चुनाव अधिकारी मतदान कराने के लिए कई किलोमीटर पैदल चले.
इंदिरा गांधी के आपातकाल का भी दिया उदाहरण
नड्डा ने कहा कि विपक्षी दल अपने राजनीतिक हितों के लिए चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय सहित संवैधानिक संस्थानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं. विपक्ष चुनाव हारने पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है, लेकिन जीतने पर जीत का दावा करता है. नड्डा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1975 में लागू आपातकाल के बारे में भी बात की और कांग्रेस पर लोकतंत्र का रक्षक होने का दावा करते हुए लोकतंत्र को दबाने का आरोप लगाया.आपातकाल के दौरान लगभग 13 लाख लोगों को बिना किसी आरोप के दो साल के लिए जेल में डाल दिया गया था, और उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने भी इतने लोगों को जेल में नहीं डाला था.
ये न्यायालय के अधिकार को नहीं मानते, ये चुनाव आयोग के अधिकार को नहीं मानते और दुहाई देते हैं कि ये लोकतंत्र के रक्षक हैं। कांग्रेस पार्टी ने धारा 356 के तहत चुनी हुई सरकारों को 100 बार गिराया है। जिसमें से 50 बार अकेले श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरकारें गिराई थी। -श्री @JPNadda #SaveDemocracyRemoveAnarchy— BJP (@BJP4India) October 30, 2026
13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटने का खंडन
विपक्ष के एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से 13 करोड़ नाम हटाए जाने के आरोप का खंडन करते हुए नड्डा ने कहा कि इनमें लगभग 3 करोड़ अनुपस्थित मतदाता, 63 करोड़ ऐसे लोग जिनके पते बदल गए थे, 1 करोड़ डुप्लिकेट प्रविष्टियां और 28 करोड़ मृत मतदाता शामिल थे.पात्र लोग अभी भी अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवाने के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं.
क्यों है SIR की जरुरत
एसआईआर की आवश्यकता पर जोर देते हुए नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश सीमा से लगे नौ जिलों में मतदाताओं की संख्या में 70 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है. पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में मतदाताओं की संख्या में यह तीव्र वृद्धि घुसपैठियों की उपस्थिति के कारण हुई है. नड्डा ने दावा किया कि मतदाता सूची से घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें हटाने के उद्देश्य से एसआईआर (SIR) का गठन किया गया था, जबकि विपक्ष इन मतदाताओं के सहारे सरकार बनाना चाहता था और इसीलिए वह इस प्रक्रिया से असहज था.
कांग्रेस पार्टी का हाल देखिए, राहुल गांधी आज हिट एंड रन कर रहा है। आरोप लगाता और भाग जाता है। इन्होंने कहा कि कर्नाटक के महादेवपुरा में 1 लाख वोट गलत हैं। आज 477 दिन हो गए, हम कह रहे हैं कि जाओ इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट लगाओ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वहां जाने की इनमें हिम्मत नहीं है। और बोलते रहते हैं कि ज्ञानेश कुमार को हटाओ, ज्ञानेश कुमार को हटाओ! -श्री @JPNadda #SaveDemocracyRemoveAnarchy— BJP (@BJP4India) October 30, 2026
'विदेशी आकर वोट नहीं दे सकता'
जेपी नड्डा ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में किसी भी विदेशी या अयोग्य व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है. क्या यह देश कोई 'धर्मशाला' है जहां कोई भी आकर अपनी मर्जी से वोट दे सकता है? क्या हम इसकी अनुमति देंगे?” इस कार्यक्रम के अवसर पर केंद्रीय मंत्री के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री,विधायक सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए.इसके बाद महेश कॉलोनी से गंजपारा तक पदयात्रा में शामिल हुए.
एसआईआर के समर्थन में निकाली पदयात्रा
जेपी नड्डा ने कार्यक्रम के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर पदयात्रा भी निकाली. लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ कार्यक्रम के तहत निकाली गई पदयात्रा करीब 1 किलोमीटर का सफर तय कर महेश कॉलोनी से गंजपारा में सम्पन्न हुई. इस पदयात्रा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा,मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप,श्याम बिहारी जायसवाल,गजेन्द्र यादव,दुर्ग सांसद विजय बघेल,विधायक,अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए.
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