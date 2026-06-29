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अब WhatsApp पर बनेगा आयुष्मान कार्ड! स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लॉन्च कीं 5 बड़ी डिजिटल सुविधाएं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा सोमवार, 29 जून, 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के 16वें कॉन्फ्रेंस के दौरान. ( IANS )