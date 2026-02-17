ETV Bharat / bharat

AI Summit: डिजिटल हेल्थ पहल SAHI और BODH लॉन्च, नड्डा बोले- इनोवेशन को बढ़ावा देंगी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान दो नई डिजिटल हेल्थ पहल, SAHI और BODH, लॉन्च कीं.

JP Nadda launched two digital health initiatives, SAHI and BODH at India AI Impact Summit 2026
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा (File/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 17, 2026 at 9:04 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि लगातार कोशिशों से भारत में स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) बना है. नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान दो नई डिजिटल हेल्थ पहल — SAHI (सिक्योर AI फॉर हेल्थ इनिशिएटिव) और BODH (बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI) — को लॉन्च करते हुए नड्डा ने कहा, "सभी प्लेटफॉर्म पर अंतर-संचालनीय सिस्टम शुरू किए गए हैं, और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर, सहमति-आधारित हेल्थ डेटा फ्रेमवर्क विकसित किए जा रहे हैं, साथ ही डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है."

यह लॉन्च भारत के स्वास्थ्य सेवा सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के सुरक्षित, नैतिक और सबूत आधारित इस्तेमाल को आगे बढ़ाने में एक अहम मील का पत्थर है. नड्डा ने कहा, "AI इंडिया समिट में SAHI और BODH का लॉन्च, डिजिटल इनोवेशन को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के साथ जोड़ने के भारत के आगे के विजन को दिखाता है. ये पहल जिम्मेदार इनोवेशन को बढ़ावा देंगी और AI-इनेबल्ड हेल्थकेयर सॉल्यूशंस में भरोसा मजबूत करेंगी."

समिट को सही समय पर और जरूरी बताते हुए, नड्डा ने जोर दिया कि AI अकेले काम नहीं करता, बल्कि मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई-क्वालिटी डेटा पर काम करता है. उन्होंने कहा, "इसे जल्दी पहचानते हुए, भारत ने लगभग एक दशक पहले अपनी डिजिटल नींव रखना शुरू कर दिया था. 2015 में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया."

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र ने इस नेशनल विजन के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा लिया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में एक बड़ा डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का विचार था जो अंतर-संचालनीय, समावेशी और मापनीय होगा. इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए, सरकार ने हेल्थकेयर के लिए एक मजबूत डिजिटल पब्लिक आर्किटेक्चर बनाने के लिए 2020 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) लॉन्च किया.

उन्होंने कहा, "SAHI सिर्फ एक प्रौद्योगिकी रणनीति नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा में AI के जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क, पॉलिसी कंपास और नेशनल रोडमैप है. SAHI भारत को AI का फायदा उठाने में ऐसे तरीके से सुझाएगा जो नैतिक, पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित हो."

जेपी नड्डा ने इस बात पर भी जोर दिया कि SAHI सहयोग के लिए एक सुव्यवस्थित फ्रेमवर्क देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इनोवेशन फले-फूले और लोगों का हित सबसे ऊपर रहे.

स्वास्थ्य मंत्री ने फार्मास्यूटिकल्स और जीवन विज्ञान में AI की बदलाव लाने की क्षमता पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "AI से चलने वाले टूल्स दवा की खोज को तेज कर सकते हैं, रिसर्च की टाइमलाइन कम कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल की सटीकता बढ़ा सकते हैं, और रिसर्च प्रोसेस को अधिक लागत-प्रभावी बना सकते हैं, जिससे सस्ती स्वास्थ्य सेवा मजबूत हो सकती है."

नड्डा ने भविष्य के लिए तैयार हेल्थकेयर AI वर्कफोर्स बनाने में शैक्षणिक संस्थानों की अहम भूमिका पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, "सरकार और शिक्षा जगत के बीच सहयोग से BODH — हेल्थ AI के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म — का विकास हुआ है, जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से पहले AI समाधानों की परीक्षण और सत्यापन के लिए एक सुव्यवस्थित सिस्टम देता है."

नड्डा ने दोहराया कि AI समाधान की परफॉर्मेंस, भरोसेमंद होने और असल दुनिया के लिए तैयार होने के लिए अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा, "SAHI और BODH मिलकर इनोवेशन, जिम्मेदारी और लोगों के भरोसे पर आधारित एक भरोसेमंद, सबको साथ लेकर चलने वाला और दुनिया भर में मुकाबला करने वाला हेल्थ AI इकोसिस्टम बनाने के भारत की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं."

