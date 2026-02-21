ETV Bharat / bharat

कसौली स्थित CRI संस्थान ने बनाई टेटनेस और डिफ़्थीरिया वैक्सीन, जेपी नड्डा ने की लॉन्चिंग

CRI संस्थान कसौली ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के कसौली पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने टेटनस एवं डिफ्थीरिया वैक्सीन का शुभारंभ किया. कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यानी CRI से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस नई वैक्सीन को लॉन्च किया है. इस अवसर पर लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप और हिमाचल भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल भी मौजूद रहे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि दवाओं के निर्माण और वैक्सीनेशन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने वैक्सीन प्रोग्राम के सफल संचालन के लिए सीआरआई की सराहना की. टेटनेस और डिफ़्थीरिया से सुरक्षा प्रदान करेगी वैक्सीन केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में बनी ये वैक्सीन टेटनेस और डिफ़्थीरिया जैसे दोनों रोगों से सुरक्षा प्रदान करेगी. CRI ने Td वैक्सीन के निर्माण और परीक्षण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसके बाद आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी है. वैक्सीन अब यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम ल के तहत उपलब्ध होगी। दावा किया जा रहा है कि लॉन्च के बाद अप्रैल 2026 तक 55 लाख खुराकें UIP को उपलब्ध कराई जाएंगी, और भविष्य में आपूर्ति बढ़ती रहेगी.