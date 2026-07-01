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'युवाओं तक पहुंचे डॉ. आशुतोष मुखर्जी की पुस्तक', दिल्ली विधानसभा में जेपी नड्डा का संदेश

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली विधानसभा में डॉ. आशुतोष मुखर्जी की 162वीं जयंती पर उनकी भाषणों की पुस्तक का लोकार्पण किया.

दिल्ली विधानसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा
दिल्ली विधानसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 1, 2026 at 7:54 AM IST

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नई दिल्ली: जिस प्रकार एक मोबाइल फोन को प्रतिदिन रिचार्ज करना पड़ता है, उसी प्रकार सार्वजनिक जीवन को भी निरंतर बौद्धिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है. डॉ. आशुतोष मुखर्जी के भाषण आज भी हमारे मस्तिष्क को संवैधानिक मूल्यों, तर्कपूर्ण विमर्श और गहन राष्ट्रभावना से पुनः ऊर्जावान बनाते हैं. यह विचार केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में व्यक्त किए. उन्होंने डॉ. आशुतोष मुखर्जी (1864–1924) की 162वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली विधानसभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक द कलेक्टेड स्पीचेस ऑफ बंगाल टाइगर आशुतोष मुखर्जी का लोकार्पण किया. डॉ. आशुतोष मुखर्जी प्रख्यात शिक्षाविद्, विधिवेत्ता, वर्ष 1904 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे.

डॉ. आशुतोष मुखर्जी ने किया राष्ट्रीय आत्मविश्वास का सशक्त समर्थन

कार्यक्रम के दौरान "द कलेक्टेड स्पीचेस ऑफ बंगाल टाइगर आशुतोष मुखर्जी" पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री का भी प्रदर्शन किया गया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि डॉ. आशुतोष मुखर्जी का सार्वजनिक जीवन संवैधानिक चिंतन, बौद्धिक अनुशासन और भारत की सभ्यतागत मूल्यों के प्रति अटूट निष्ठा से प्रेरित था. उन्होंने पुस्तक में संकलित बत्तीस विधायी भाषणों का उल्लेख करते हुए कहा कि डॉ. मुखर्जी ने भावनात्मक नारों के स्थान पर तर्कपूर्ण संवैधानिक विमर्श के माध्यम से नागरिक स्वतंत्रता, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता तथा राष्ट्रीय आत्मविश्वास का सशक्त समर्थन किया. उन्होंने कहा कि ज्ञान और सिद्धांतों पर आधारित डॉ. मुखर्जी का अडिग राष्ट्रवाद आज भी विधायकों, नीति-निर्माताओं और जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणास्रोत है.

दिल्ली विधानसभा में डॉ. आशुतोष मुखर्जी की भाषणों की पुस्तक का लोकार्पण
दिल्ली विधानसभा में डॉ. आशुतोष मुखर्जी की भाषणों की पुस्तक का लोकार्पण (ETV Bharat)

डॉ. आशुतोष मुखर्जी ने की शैक्षणिक संस्थानों की दृढ़ता से रक्षा

विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि शिक्षा, न्याय और भारत के आत्मसम्मान के प्रति उनके अटूट समर्पण के कारण ही उन्हें डॉ. आशुतोष मुखर्जी को बंगाल टाइगर’ के नाम से सम्मानित किया गया. उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने औपनिवेशिक शासन के दौरान भी शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता की दृढ़ता से रक्षा की, सरकारी विरोध के बावजूद सर सी. वी. रमन और प्रोफेसर मेघनाद साहा जैसे महान वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे विद्यार्थियों के साथ निर्णायक अवसरों पर मजबूती से खड़े रहे. कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा बंगाल एवं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में डॉ. मुखर्जी का योगदान भारत की शैक्षिक एवं बौद्धिक परंपरा पर अमिट छाप छोड़ गया.

वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महान विभूतियों का जीवन केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रत्येक नई पीढ़ी को निरंतर प्रेरित करता रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि डॉ. आशुतोष मुखर्जी केवल एक महान न्यायविद् या शिक्षाविद् ही नहीं थे, बल्कि ऐसे दूरदर्शी व्यक्तित्व थे जिनका संपूर्ण जीवन भारत की आत्मा और उसकी सांस्कृतिक चेतना से गहराई से जुड़ा हुआ था.

विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रत्येक विधायिका का दायित्व केवल संवैधानिक अभिलेखों का संरक्षण करना ही नहीं, बल्कि उन विचारों को भी सुरक्षित रखना है जिन्होंने राष्ट्र के लोकतांत्रिक विकास को दिशा प्रदान की. यह प्रकाशन उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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