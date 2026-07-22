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'छात्रों के मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं' इस पर गहराई से चर्चा की जरूरत, बोले जेपी नड्डा

जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, छात्रों के मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं है.

Union Minister JP Nadda holds Press Conference CJP Protest Congress Talks with protesters
पेपर लीक पर बोले जेपी नड्डा (Source@BJP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 22, 2026 at 9:26 PM IST

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नई दिल्ली: देश में शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है. वहीं इस बीच बुधवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर पेपर लीक व छात्रों के मुद्दे पर सरकार से सवाल किया. इसके जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, छात्रों के मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं है.

जेपी नड्डा ने कहा कि, यह एक गहरा मुद्दा है, और इस पर गहराई से पूरी चर्चा की जरूरत है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन दिया और उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने लगभग 150 पेपर लीक पर चर्चा की. यह जांच का विषय है, और सरकार, एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते, बेशक जांच करेगी और जनता और देश के सामने सच्चाई पेश करेगी."

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