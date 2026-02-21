ETV Bharat / bharat

वैज्ञानिकों से नड्डा ने क्यों कहा – "आप घबरा गए होंगे?", दिए बड़े संकेत

शिमला: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (Central Research Institute, Kasauli) में टेटनस और डिफ्थीरिया (Td) वैक्सीन की शुरुआत की. इस मौके पर उन्होंने संस्थान के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए इसके भविष्य को लेकर बड़े संकेत भी दिए. कार्यक्रम के दौरान उनका हल्का-फुल्का अंदाज भी चर्चा में रहा.

120 साल पुराने संस्थान की सराहना

नड्डा ने कहा कि करीब 120 वर्ष पहले स्थापित सीआरआई कसौली देश की स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूत नींव है. उन्होंने कहा कि यहां कार्यरत वैज्ञानिक और कर्मचारी भले ही पृष्ठभूमि में काम करते हों, लेकिन उनका योगदान पूरे देश के स्वास्थ्य से जुड़ा है. उन्होंने सभी वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि उनका काम भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रहा है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा (CRI KASAULI)

अपने संबोधन में उन्होंने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का विशेष उल्लेख किया. नड्डा ने कहा कि यह देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, जिसके तहत हर वर्ष लगभग पांच करोड़ लोगों को नियमित टीके लगाए जाते हैं. इसमें ढाई करोड़ गर्भवती महिलाएं और किशोरावस्था तक के बच्चे शामिल हैं. उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण डिजिटल मंच ‘यू-विन’ (U-WIN) पर कर रही हैं, जिससे टीकाकरण की पूरी निगरानी संभव हो पा रही है.