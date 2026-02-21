वैज्ञानिकों से नड्डा ने क्यों कहा – "आप घबरा गए होंगे?", दिए बड़े संकेत
केंद्रीय मंत्री ने वैज्ञानिकों से ये भी कहा, "मैं आगे भी आपसे और मेहनत करवाऊंगा."
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 21, 2026 at 10:29 PM IST
शिमला: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (Central Research Institute, Kasauli) में टेटनस और डिफ्थीरिया (Td) वैक्सीन की शुरुआत की. इस मौके पर उन्होंने संस्थान के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए इसके भविष्य को लेकर बड़े संकेत भी दिए. कार्यक्रम के दौरान उनका हल्का-फुल्का अंदाज भी चर्चा में रहा.
120 साल पुराने संस्थान की सराहना
नड्डा ने कहा कि करीब 120 वर्ष पहले स्थापित सीआरआई कसौली देश की स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूत नींव है. उन्होंने कहा कि यहां कार्यरत वैज्ञानिक और कर्मचारी भले ही पृष्ठभूमि में काम करते हों, लेकिन उनका योगदान पूरे देश के स्वास्थ्य से जुड़ा है. उन्होंने सभी वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि उनका काम भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रहा है.
अपने संबोधन में उन्होंने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का विशेष उल्लेख किया. नड्डा ने कहा कि यह देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, जिसके तहत हर वर्ष लगभग पांच करोड़ लोगों को नियमित टीके लगाए जाते हैं. इसमें ढाई करोड़ गर्भवती महिलाएं और किशोरावस्था तक के बच्चे शामिल हैं. उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण डिजिटल मंच ‘यू-विन’ (U-WIN) पर कर रही हैं, जिससे टीकाकरण की पूरी निगरानी संभव हो पा रही है.
टीकाकरण कवरेज में सुधार
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में टीकाकरण कवरेज 99 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. उन्होंने बताया कि संस्थागत प्रसव दर 79 प्रतिशत से बढ़कर 89 प्रतिशत हो गई है और इसे शत-प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए प्रयास जारी हैं. उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों में सीआरआई कसौली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है.
"आपसे और मेहनत करवाऊंगा"
कार्यक्रम के अंत में नड्डा ने मुस्कुराते हुए वैज्ञानिकों से कहा, “मैं आगे आपसे और मेहनत करवाऊंगा. आप घबरा गए होंगे?” उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा इसलिए क्योंकि सीआरआई कसौली के काम का दायरा बढ़ने वाला है. उन्होंने संकेत दिया कि संस्थान को भविष्य में और बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जिससे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और मजबूत होगी.
ये भी पढ़ें: नशे के नेटवर्क पर हिमाचल पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, 96 तस्करों को भेजा जेल, अब नहीं मिलेगी बेल!