रघुनाथपुर से ओसामा को टिकट देने पर भड़के JP नड्डा, शहाबुद्दीन पर लगाए गंभीर आरोप

जेपी नड्डा ने कहा कि शहाबुद्दीन के द्वारा एसपी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा जाता था. लालू यादव उसी जंगलराज को वापस लाना चाहते हैं.

JP Nadda Bihar Visit
JP नड्डा का RJD पर बड़ा हमला (बीजेपी सोशल मीडिया X)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 23, 2025 at 7:34 PM IST

3 Min Read
वैशाली/औरंगाबाद: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं. इसी कड़ी में गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंचे. उन्होंने औरंगाबाद के गोह और वैशाली के पातेपुर में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया. इस दौरान जेपी नड्डा ने आरजेडी पर जमकर हमला किया.

JP नड्डा का RJD पर बड़ा हमला: जेपी नड्डा ने औरंगाबाद के गोह में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि शहाबुद्दीन के द्वारा एसपी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा जाता था. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उसी जंगलराज को वापस लाना चाहते हैं. जेपी नड्डा ने शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी से टिकट मिलने पर हमला बोला. दरअसल सिवान के रघुनाथपुर से ओसामा शहाब को आरजेडी ने टिकट दिया है.

"सिवान से आरजेडी के सांसद रहे शहाबुद्दीन ने पुलिस के एसपी को दिनदहाड़े दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था. अब शहाबुद्दीन के बेटे (ओसामा शहाब) को आरजेडी टिकट दे रही है, जिससे यह पता चलता है कि लालू जंगलराज को वापस लाने के लिए कितने लालायित हैं."- जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी

सभा में नड्डा ने कहा कि उनका जन्म बिहार में ही हुआ है और 20 साल उन्होंने पटना में गुजारे.आरजेडी शासनकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मैंने वो दौर भी देखा है, जब एक आईएएस अफसर की पत्नी के साथ अत्याचार हुआ था. एक डीएम की सरेआम हत्या कर दी गई थी. अपहरण एक उद्योग बन चुका था. डॉक्टर इंजीनियर, वकील, व्यापारी बिहार छोड़कर पलायन कर रहे थे.

जंगलराज की दिलायी याद: जंगलराज की याद दिलाते हुए नड्डा ने कहा कि आज तेजस्वी यादव पलायन की बात करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है. उन्हें अपने पिता और माता के शासनकाल को याद करना चाहिए. उनके समय में कैसे सरकार चलती थी. 3 बजे के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे. भाजपा अध्यक्ष ने लोगों से कहा कि अगर ऐसे शासन को वापस नहीं लाना है, तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जिताना होगा.

'रेल का बजट 10 गुना बढ़ा': वहीं वैशाली के पातेपुर में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि विकास एनडीए के साथ और विनाश महागठबंधन के साथ है, ये साफ दिखता है. आज बिहार प्रगति के रास्ते पर तीव्र गति से चल पड़ा है. एनडीए सरकार में सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, हर क्षेत्र में, हर दृष्टि से विकास को पटरी पर लाते सबने देखा है. पिछले 10 सालों में बिहार के लिए रेल का बजट 10 गुना बढ़ा दिया गया है.

"26 वंदे भारत ट्रेनें बिहार से चलती हैं. इसी तरह अमृत भारत ट्रेन से लेकर रेलवे स्टेशन के निर्माण, पुनर्निर्माण तक, यहां बहुत काम हुआ है. इसी तरह दीपावली और छठ पर्व को लेकर मोदी जी के आशीर्वाद से भारत सरकार द्वारा 12 हजार ट्रेनें लगाई जा रही हैं."- जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी

नड्डा ने बताया RJD का मतलब: जेपी नड्डा ने RJD का मतलब रंगदारी, जंगलराज, दादागिरी बताया है. उन्होंने कहा कि जो लोग नौकरी के लिए जमीन ले लेते हैं, वो क्या आपको नौकरी देंगे? जो लोग मां-बहनों की इज्जत नहीं कर सकते, वो क्या आपको सुरक्षा देंगे, कभी नहीं दे सकते.

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में NDA अगर जीत भी जाए तब भी क्या नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे CM? विस्तार से समझिए

बिहार की राजनीति में आखिर क्यों जरूरत बन गए मुकेश सहनी, क्या है इनकी सबसे बड़ी ताकत

क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बिहार चुनाव लड़ेगी BJP? इन बयानों से समझिये

17% आबादी, टिकट 0.. बिहार चुनाव में BJP ने फिर मुस्लिमों से किया किनारा, जानिए क्यों?

